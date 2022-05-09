Воины 30-й ОМБр уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали оккупантам, как работает украинская артиллерия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в фейсбуке ОК "Північ".

"Украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского к уничтожению российского оккупанта подходят с юмором:

"Русня в Украине - на учениях, поэтому мы проверили ее физическую подготовку. Тема занятия для "второй армии мира": "Базовое физическое упражнение "челночный бег с наполненными штанишками"".

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