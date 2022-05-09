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Воины 30-й ОМБр уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского показали оккупантам, как работает украинская артиллерия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в фейсбуке ОК "Північ".

"Украинские защитники из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского к уничтожению российского оккупанта подходят с юмором:

"Русня в Украине - на учениях, поэтому мы проверили ее физическую подготовку. Тема занятия для "второй армии мира": "Базовое физическое упражнение "челночный бег с наполненными штанишками"".

Смотрите: Воины 30-й ОМБр уничтожили ПТРК "Штурм-С" российских оккупантов. ВИДЕО

артиллерия (648) 30 отдельная механизированная бригада (154)


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Топ комментарии
+33
30-й ОМБр-черговий респект...
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09.05.2022 20:41 Ответить
+14
Красені!
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09.05.2022 20:57 Ответить
+6
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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09.05.2022 21:12 Ответить
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30-й ОМБр-черговий респект...
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09.05.2022 20:41 Ответить
Красені!
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09.05.2022 20:57 Ответить
Шо "красені"?
Один постріл і мимо...
Це навмисно викладують щоб паплюжити наших?
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09.05.2022 21:00 Ответить
попади лучше
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09.05.2022 21:38 Ответить
Я теж таке замітив. Є така тенденція. Наприклад на зараз є лише одне відео про застосування дронів-камікадзе Switchblade 300, та й то, нажаль, влучили в 15м метрів повз цілі. Проте в коментарях купа дурноватих оплисків. Ну нічого, сподіваюсь якось навчаться.
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09.05.2022 22:37 Ответить
Ти б ще писать грамотно навчився - щоб не було "оплисків", а то лежиш на дивані і критикуєш людей, що на полі бою життям ризикують! Так візьми українську граматику та підтягни її Або хоч глянь в тлумачному словнику як пишеться слово "оплески" і що воно означає!
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10.05.2022 09:51 Ответить
A kak podrugomu zjat celuju texniku vraga? Nado izpugat, unichtozat kacapov, oni ubegajut... A Ukraina imet nerazbitiji trofei, zarizhai i bei raZZijskix fashistov
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09.05.2022 23:07 Ответить
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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09.05.2022 21:12 Ответить
Створив Господь мавпу. Після цього дивиться - ні, https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 людина все ж https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5 краще . От, збирає він усіх мавп і каже: щоб до https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0 завтра мені людьми стали! Всі мавпи цілу https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D1%96%D1%87 ніч хвости відрізали, голились, зрештою, прокидається Господь - https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83 краса ! Живуть https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 люди у білих хатах із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудуть і т.п. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають! Ну, він як гримне на них: https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 я Господь ваш, я вас створив, як ви смієте не підкорятись словам моїм?! Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: "https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А ми па-украінскі нє панімаєм!"
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09.05.2022 21:51 Ответить
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09.05.2022 22:23 Ответить
Маячня! Відчувається відсутність логічного мислення! Співчуваю!
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10.05.2022 11:41 Ответить
 
 