Воїни 30-ї ОМБр нищать російських окупантів. ВIДЕО
Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали окупантам, як працює українська артилерія.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у фейсбуці ОК "Північ".
"Українські захисники з 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького до знищення російського окупанта підходять з гумором:
"Русня в Україні - на навчаннях, тож ми перевірили її фізичну підготовку. Тема заняття для "другої армії світу": "Базова фізична вправа "човниковий біг з наповненим штанцями"".
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар09.05.2022 20:41 Відповісти Посилання
+14 Чайка Київ
показати весь коментар09.05.2022 20:57 Відповісти Посилання
+6 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар09.05.2022 21:12 Відповісти Посилання
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Один постріл і мимо...
Це навмисно викладують щоб паплюжити наших?
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!