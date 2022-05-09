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Воїни 30-ї ОМБр нищать російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали окупантам, як працює українська артилерія.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у фейсбуці ОК "Північ".

"Українські захисники з 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького до знищення російського окупанта підходять з гумором:

"Русня в Україні - на навчаннях, тож ми перевірили її фізичну підготовку. Тема заняття для "другої армії світу": "Базова фізична вправа "човниковий біг з наповненим штанцями"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 30-ї ОМБр знищили ПТРК "Штурм-С" російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

артилерія (801) 30 окрема механізована бригада (155)


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Топ коментарі
+33
30-й ОМБр-черговий респект...
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09.05.2022 20:41 Відповісти
+14
Красені!
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09.05.2022 20:57 Відповісти
+6
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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09.05.2022 21:12 Відповісти
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30-й ОМБр-черговий респект...
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09.05.2022 20:41 Відповісти
Красені!
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09.05.2022 20:57 Відповісти
Шо "красені"?
Один постріл і мимо...
Це навмисно викладують щоб паплюжити наших?
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09.05.2022 21:00 Відповісти
попади лучше
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09.05.2022 21:38 Відповісти
Я теж таке замітив. Є така тенденція. Наприклад на зараз є лише одне відео про застосування дронів-камікадзе Switchblade 300, та й то, нажаль, влучили в 15м метрів повз цілі. Проте в коментарях купа дурноватих оплисків. Ну нічого, сподіваюсь якось навчаться.
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09.05.2022 22:37 Відповісти
Ти б ще писать грамотно навчився - щоб не було "оплисків", а то лежиш на дивані і критикуєш людей, що на полі бою життям ризикують! Так візьми українську граматику та підтягни її Або хоч глянь в тлумачному словнику як пишеться слово "оплески" і що воно означає!
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10.05.2022 09:51 Відповісти
A kak podrugomu zjat celuju texniku vraga? Nado izpugat, unichtozat kacapov, oni ubegajut... A Ukraina imet nerazbitiji trofei, zarizhai i bei raZZijskix fashistov
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09.05.2022 23:07 Відповісти
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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09.05.2022 21:12 Відповісти
Створив Господь мавпу. Після цього дивиться - ні, https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%83 людина все ж https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5 краще . От, збирає він усіх мавп і каже: щоб до https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0 завтра мені людьми стали! Всі мавпи цілу https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D1%96%D1%87 ніч хвости відрізали, голились, зрештою, прокидається Господь - https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83 краса ! Живуть https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9 люди у білих хатах із вишневими садочками, хрущі над вишнями гудуть і т.п. Але що це? Деякі мавпи все ще у лісі по деревах стрибають! Ну, він як гримне на них: https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D1%8F_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 я Господь ваш, я вас створив, як ви смієте не підкорятись словам моїм?! Мавпи перелякались, поховались у кущах, аж тоді найсміливіша вилазить і каже забуханим голосом: "https://www.gumor.org/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0_%28%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%29 А ми па-украінскі нє панімаєм!"
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09.05.2022 21:51 Відповісти
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09.05.2022 22:23 Відповісти
Маячня! Відчувається відсутність логічного мислення! Співчуваю!
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10.05.2022 11:41 Відповісти
 
 