Воїни 30-ї ОМБр нищать російських окупантів. ВIДЕО

Воїни 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького показали окупантам, як працює українська артилерія.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри оприлюднені у фейсбуці ОК "Північ".

"Українські захисники з 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького до знищення російського окупанта підходять з гумором:

"Русня в Україні - на навчаннях, тож ми перевірили її фізичну підготовку. Тема заняття для "другої армії світу": "Базова фізична вправа "човниковий біг з наповненим штанцями"".

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