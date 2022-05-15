ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии рашистов. ВИДЕО

Оккупанты, используя РСЗО, пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны. Однако защитники Украины пресекли их планы.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты "охоты" впечатляют:

– РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;

– РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;

– радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;

– более пяти единиц транспортной автомобильной техники;

– место хранения боеприпасов", - сообщили в Командовании.

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