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ВСУ ювелирно уничтожили огневую позицию реактивной артиллерии рашистов. ВИДЕО

Оккупанты, используя РСЗО, пытались нанести огневые удары по мирным населенным пунктам нашей страны. Однако защитники Украины пресекли их планы.

Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты "охоты" впечатляют:

– РСЗО БМ-21 "Град" – две единицы;
– РСЗО БМ-27 "Ураган" – одна единица;
– радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы (контрбатарейная РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна единица;
– более пяти единиц транспортной автомобильной техники;
– место хранения боеприпасов", - сообщили в Командовании.

Смотрите также: Защитники Украины сбили в Луганской области российский ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". ВИДЕО

Автор: 

Десантно-штурмовые войска (223)


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Топ комментарии
+62
Ювелірам ЗСУ-черговий респект...
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15.05.2022 20:27 Ответить
+41
сожгли значит зоопарк, вместе с человекообразными ВСУ вы лучшие
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15.05.2022 20:38 Ответить
+40
артиллерией так попасть кроме ВСУ никакая армия не сможет. прямо в точку. профессионалы
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15.05.2022 20:32 Ответить
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Ювелірам ЗСУ-черговий респект...
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15.05.2022 20:27 Ответить
Слава ЗСУ
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15.05.2022 20:58 Ответить
Гарно.
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15.05.2022 20:31 Ответить
Теперь трусливый кацап за артой не спрячется, а значит скоро увидим много новых видосиков из окопов со стиралками.
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15.05.2022 20:32 Ответить
артиллерией так попасть кроме ВСУ никакая армия не сможет. прямо в точку. профессионалы
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15.05.2022 20:32 Ответить
Молодц1 хлопц1! Ми пишаемось вами.
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15.05.2022 20:32 Ответить
сожгли значит зоопарк, вместе с человекообразными ВСУ вы лучшие
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15.05.2022 20:38 Ответить
Так тримати! Молодці!
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15.05.2022 20:50 Ответить
Наші котики!
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15.05.2022 20:56 Ответить
Оце так вцілили! Гарно шваркнули, СЛАВА!
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15.05.2022 21:08 Ответить
Откуда у кацапов столько контр-батарейных радаров? В каждом разносе выносят эту опасную для нас технику. Очень повезло, что тупые орки наломились на Киев и получили как следует. Могли медленно продавливать и уничтожать нашу арту с помощью таких радаров, когда еще не было даже намека на поставки тяжелой техники.
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15.05.2022 21:08 Ответить
Вот только судя по последним новостям эти радары как мёртвому припарки)
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15.05.2022 21:32 Ответить
Было 30 единиц кацапов, а стало 90, но есть нюанс.
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15.05.2022 21:31 Ответить
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15.05.2022 21:59 Ответить
 
 