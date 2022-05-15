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ЗСУ ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії рашистів. ВIДЕО

РСЗВ окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Наслідки "полювання" вражають:

– РСЗВ БМ-21 "Град" – дві одиниці;
– РСЗВ БМ-27 "Ураган" – одна одиниця;
– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;
– понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
– місце зберігання боєприпасів", - повідомили в Командуванні.

Також дивіться: Захисники України збили на Луганщині російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець". ВIДЕО

Автор: 

Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+62
Ювелірам ЗСУ-черговий респект...
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15.05.2022 20:27 Відповісти
+41
сожгли значит зоопарк, вместе с человекообразными ВСУ вы лучшие
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15.05.2022 20:38 Відповісти
+40
артиллерией так попасть кроме ВСУ никакая армия не сможет. прямо в точку. профессионалы
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15.05.2022 20:32 Відповісти
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Ювелірам ЗСУ-черговий респект...
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15.05.2022 20:27 Відповісти
Слава ЗСУ
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15.05.2022 20:58 Відповісти
Гарно.
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15.05.2022 20:31 Відповісти
Теперь трусливый кацап за артой не спрячется, а значит скоро увидим много новых видосиков из окопов со стиралками.
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15.05.2022 20:32 Відповісти
артиллерией так попасть кроме ВСУ никакая армия не сможет. прямо в точку. профессионалы
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15.05.2022 20:32 Відповісти
Молодц1 хлопц1! Ми пишаемось вами.
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15.05.2022 20:32 Відповісти
сожгли значит зоопарк, вместе с человекообразными ВСУ вы лучшие
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15.05.2022 20:38 Відповісти
Так тримати! Молодці!
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15.05.2022 20:50 Відповісти
Наші котики!
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15.05.2022 20:56 Відповісти
Оце так вцілили! Гарно шваркнули, СЛАВА!
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15.05.2022 21:08 Відповісти
Откуда у кацапов столько контр-батарейных радаров? В каждом разносе выносят эту опасную для нас технику. Очень повезло, что тупые орки наломились на Киев и получили как следует. Могли медленно продавливать и уничтожать нашу арту с помощью таких радаров, когда еще не было даже намека на поставки тяжелой техники.
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15.05.2022 21:08 Відповісти
Вот только судя по последним новостям эти радары как мёртвому припарки)
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15.05.2022 21:32 Відповісти
Было 30 единиц кацапов, а стало 90, но есть нюанс.
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15.05.2022 21:31 Відповісти
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15.05.2022 21:59 Відповісти
 
 