ЗСУ ювелірно знищили вогневу позицію реактивної артилерії рашистів. ВIДЕО
РСЗВ окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани.
Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, передає Цензор.НЕТ.
"Наслідки "полювання" вражають:
– РСЗВ БМ-21 "Град" – дві одиниці;
– РСЗВ БМ-27 "Ураган" – одна одиниця;
– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;
– понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
– місце зберігання боєприпасів", - повідомили в Командуванні.
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