"Что-то гудит. Их техника. Сука! П#здует сюда! Бл#дь, перелет", - подразделение "Азова" дает отпор оккупантам на Донетчине. ВИДЕО боя

Подразделение "азовцев" дало отпор российским оккупантам и уничтожило бронемашину российских захватчиков в одном из боев в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликовал на своей странице в соцсети экс-командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Обычный день обычной работы. ССО "Азов" Киев, Донецкая область – направление на Мариуполь. По метру вперед. Работаем!", - пишет он в комментарии к записи.

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