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"Что-то гудит. Их техника. Сука! П#здует сюда! Бл#дь, перелет", - подразделение "Азова" дает отпор оккупантам на Донетчине. ВИДЕО боя

Подразделение "азовцев" дало отпор российским оккупантам и уничтожило бронемашину российских захватчиков в одном из боев в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликовал на своей странице в соцсети экс-командир "Азова" Андрей Билецкий.

"Обычный день обычной работы. ССО "Азов" Киев, Донецкая область – направление на Мариуполь. По метру вперед. Работаем!", - пишет он в комментарии к записи.

Внимание! Ненормативная лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жены защитников "Азовстали": там почти нет еды, воды и медикаментов. Ситуация ужасная

Автор: 

армия РФ (19885) уничтожение (7383) Билецкий Андрей (244) Азов (810)


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Топ комментарии
+44
"за детей"? за дітей треба зі своїми сраними таньчикам на москву перти, там, в москві в росіїі, сидять вбивці ваших і наших дітей. поки не було тут росії, не було і загиблих дітей, ніхто нікого не бомбив. "совпадєніє? нє думаю".
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16.05.2022 13:59 Ответить
+40
Я хрен его знает что у них в голове? писать на технике за детей,и убивать ракетами детей,огромная вавка вместо мозга.
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16.05.2022 14:02 Ответить
+23
Тільки що ж "коментатор" постійно товаришам ствол у спину тримав? Так у гарячці бою і вистрелить випадково можна! А ********** відразу підбирать треба - патрони. ВОГи і поповнювать арсенал Якщо є ВОГ - значить десь поряд - АГС чи автомат з "підствольником"! Вони - не "лишні"!
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16.05.2022 14:02 Ответить
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"за детей"? за дітей треба зі своїми сраними таньчикам на москву перти, там, в москві в росіїі, сидять вбивці ваших і наших дітей. поки не було тут росії, не було і загиблих дітей, ніхто нікого не бомбив. "совпадєніє? нє думаю".
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16.05.2022 13:59 Ответить
Видимо, кацапы имели ввиду "за детьми", но кацап плохо знать свой хрюске язык.
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16.05.2022 14:29 Ответить
Я хрен его знает что у них в голове? писать на технике за детей,и убивать ракетами детей,огромная вавка вместо мозга.
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16.05.2022 14:02 Ответить
*Прячься zа детей и женщин*, что не понятно? Они еще и воюют за мир и убивают ради жизни. Больные они неизлечимо, кто еще не понял
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16.05.2022 14:20 Ответить
Ага, і ядерну війну розв'яжуть заради "міра ва всьому мірє". Це ж діб#ли#ля
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16.05.2022 15:03 Ответить
Тільки що ж "коментатор" постійно товаришам ствол у спину тримав? Так у гарячці бою і вистрелить випадково можна! А ********** відразу підбирать треба - патрони. ВОГи і поповнювать арсенал Якщо є ВОГ - значить десь поряд - АГС чи автомат з "підствольником"! Вони - не "лишні"!
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16.05.2022 14:02 Ответить
З айфоном ще й.
Знімав як наші працюють.
Дивне якесь відео.
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16.05.2022 14:09 Ответить
то виклади своє відео як ти мочиш орків , писати таку туфту не лантухи тягати
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16.05.2022 14:32 Ответить
Я як громадянка держави робила все від мене залежне щоб орковстанців тут не було.
А знаєш що в нас говорять про біженців ?
Так , їх шкода, але вони самі винні, бо не відстоювали Україну там де жили.
Не боронили мову, церкву, плювали на армію, голосували за зрадників, тощо.
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16.05.2022 14:38 Ответить
Вони не навчені. Тому ті, хто так каже, має не зневажати, а всіляко сприяти освіті тих, до кого вдається достукатися.
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16.05.2022 15:06 Ответить
В них було 30 років на перевиховання і що ?
Хто їх мав учити ? Чому самі не вчились ?
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16.05.2022 15:30 Ответить
Існують речі, які людина зробити не в змозі. Серд них - переступити певний рівень розуміння себе в світі. Це відомий парадокс когнітивного упередження, за яким людина не здатна самостійно усвідомити своє невігластво. Мабуть, це випадок з небагатьох, де людина насправді потребує допомоги.
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16.05.2022 23:07 Ответить
та там була пропаганда та й мову свою люди *******, хоча нафiк тепер той язик - щоб нас розвалити iз-за нього i щоб крисопут на запах прилiз? Я вже перестав його по можливостi застосовувати. Це в мене зайняло десятки рокiв.
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17.05.2022 00:21 Ответить
Звісно, дописувати з під десятків різних акаунтів набагато важч
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16.05.2022 15:04 Ответить
Вони ж ніби здавались ті півари срусняві...
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16.05.2022 14:08 Ответить
ніби здавалися - руzzкіє не здаются
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16.05.2022 14:53 Ответить
Ніхто не здавався, то вам почулося.
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16.05.2022 14:53 Ответить
Как-то уж очень долго он перезаряжает свой винтарь, да еще и в бою.
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16.05.2022 14:12 Ответить
бої різні бувають ... по темпу ... Залежить яка кількість противника ...
А, згадав! Інтенсивність бою ...
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16.05.2022 15:15 Ответить
Мабуть у нього модель Sauer S101 модернізована ... 4+1
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16.05.2022 15:30 Ответить
Просто у него запасного снаряжённого магазина нет. Не купил. А магазин маленький, поэтому надо иметь как минимум 4 таких СНАРЯЖЁННЫХ на случай атаки. А то, как-то стрёмно получается: "О, они уже здесь!" и давай магазин патронами наполнять. Оооочень долго, а ведь мог с дистанции нескольких снять, но поздно. А потом на фига, тебе братан, твоё ружьишко в ближнем бою? Только в спины ребят тыкать? А телефон на хрена?! Одной камеры мало? Не знаешь, какой рукой ружжо держать, а какой телефон.
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17.05.2022 02:03 Ответить
Бутусов сказав про Маріуполь ..Два варіанти ..Хтось знає адресу де держуть полонених свинособак ? Якщо ми туди підем, нас розстріляє наша поліція ?
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16.05.2022 14:23 Ответить
Странный недоблогер, такое впечатление, что он не из их подразделения, с таким стрёмно в одном окопе сидеть.
И ещё - видео баян, как минимум 2-х недель давности.
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16.05.2022 14:24 Ответить
Не дай Боже такого у себе за спиною! Боїться, труситься, не чує, не розуміється та ще й тупе, бо коли треба гранати то виносить мозок своїми магазинами.
Але добило те, як він гранату кидав у спини товаришів.
Чого я найбільше боявся на війні, то це дураків.
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16.05.2022 14:26 Ответить
В якому моменті ти побачив, що він боїться і труситься? Він калаш передав чуваку і запропонував потім ще магазини до нього.
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16.05.2022 15:07 Ответить
чуваку ??
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16.05.2022 23:43 Ответить
чуваку чуваку
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17.05.2022 00:23 Ответить
А ты подумал чувихе?
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17.05.2022 02:33 Ответить
Он не трусится и возможно не боится, просто он прекрасно понимает, что с его ружьём, с оптикой, да ещё и с болт-акшен, в таком ближнем бою, впереди всех он не выживет и 5 секунд, вот и держится позади. Кстати, у парня или винтовка новая, не разработанная или он ещё не научился быстро перезаряжать её.
P.S. Он не "калаш" передавал, а РПГ, как попросили.
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17.05.2022 02:32 Ответить
Парню желательно срочно разориться на патроны и отстрелять хотя бы штук 100 на стрельбище. Ну и грамотного сержанта впридачу на недельку, чтобы научил азам тактики ведения боя. Или... бросай свою дорогую игрушку, бери "калаш" и вперёд.
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17.05.2022 02:47 Ответить
"Пиляти відосіки" під час бою і спрямовувати дуло рушниці у спини побратимам... Гм. Це хіба вважається нормальним?
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16.05.2022 15:08 Ответить
там вроде бой в одной стороне, а этот "снайпер" воевал в совсем другую, если мне не показалось
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16.05.2022 15:22 Ответить
угу ... так війна і відбувається ... противник наступає прямо на вас і тільки прямо ...
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16.05.2022 15:34 Ответить
Судя по тому, что он сказал, что идут на 12 часов, именно так и было, наступали прямо на них.
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17.05.2022 02:40 Ответить
Схоже, що це дещо несподівана зустріч, а розслаблений відкритий вихід на них міг бути їх помилкою, яку спочатку прийняли за "здачу".
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16.05.2022 15:55 Ответить
Бій недільної або 2 недільної давності.
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16.05.2022 16:21 Ответить
Konjec vobche znacimij. Kucha vsjakogo barahla. Navernoe vstrojennaja funkcija kacapov - navalitij vsjakogo djerma povsjudu gde oni pojavlajutsja.
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16.05.2022 17:45 Ответить
задети устали или нет?
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16.05.2022 17:47 Ответить
Ще й як. Аж полягали...
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16.05.2022 18:19 Ответить
графа хуже чем в калл оф дьюти и сталкере
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16.05.2022 20:40 Ответить
 
 