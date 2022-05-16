"Что-то гудит. Их техника. Сука! П#здует сюда! Бл#дь, перелет", - подразделение "Азова" дает отпор оккупантам на Донетчине. ВИДЕО боя
Подразделение "азовцев" дало отпор российским оккупантам и уничтожило бронемашину российских захватчиков в одном из боев в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешного боя опубликовал на своей странице в соцсети экс-командир "Азова" Андрей Билецкий.
"Обычный день обычной работы. ССО "Азов" Киев, Донецкая область – направление на Мариуполь. По метру вперед. Работаем!", - пишет он в комментарии к записи.
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+44 Solsky Wasyl
показать весь комментарий16.05.2022 13:59 Ответить Ссылка
+40 Алик Асланов
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+23 Яр Холодний
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Знімав як наші працюють.
Дивне якесь відео.
А знаєш що в нас говорять про біженців ?
Так , їх шкода, але вони самі винні, бо не відстоювали Україну там де жили.
Не боронили мову, церкву, плювали на армію, голосували за зрадників, тощо.
Хто їх мав учити ? Чому самі не вчились ?
А, згадав! Інтенсивність бою ...
И ещё - видео баян, как минимум 2-х недель давности.
Але добило те, як він гранату кидав у спини товаришів.
Чого я найбільше боявся на війні, то це дураків.
P.S. Он не "калаш" передавал, а РПГ, как попросили.