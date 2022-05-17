Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ точными ударами уничтожили вражеский склад с боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки размещена на странице бригады в соцсети.

"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено местонахождение вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к составу вражеской бронетехники. В результате умелой корректировки склад поражен!" , – говорится в комментарии к публикации.

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