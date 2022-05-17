Украинские артиллеристы уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ точными ударами уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки размещена на странице бригады в соцсети.
"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено местонахождение вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к составу вражеской бронетехники. В результате умелой корректировки склад поражен!" , – говорится в комментарии к публикации.
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"рассея никогда не согласится на капитуляцию"
отже - п.зда рассеюшке
а ты продолжай жрать гавно с паРаша.сру
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220516-karta-bojovyh-dij-v-********/
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до нападу на Україну.
Пам'ятаю, коли дивився відео, де Маск посадив парно бустери Falcon Heavy - оце були емоції, куди там всіляким марвелам, навіть в кінотеатрі, де музон бухає по мізках. Реально "ожили" ті речі, про які мріяв і які уявляв, коли читав в 80-ті фантастику про космос.
Так і тут - ти розумієш, що люди таке роблять вживу, реально з 3го пострілу, з роздовбаних Д-30. І що реально зажмурили десяток окупантів, а з того БК не вб'ють десятки українців.
СЛАВА ЗСУ!
Прогнозовано легко знайти.
Зе ЗАБОРОНИВ ПО ДРУЗЯХ СТРІЛЯТИ ?
нема команди голобородька?
круті