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Українські артилеристи знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО безпілотника

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ точними ударами знищили ворожий склад з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки розміщено на сторінці бригади в соцмережі.

"Ефектне знищення ворожого складу з боєприпасами. Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!", - йдеться в коментарі до публікації.

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Автор: 

армія рф (18036) знищення (7696) артилерія (805)


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Топ коментарі
+28
байрактарів не сущєствує, то всьо фейк, знятий в голлівуді
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17.05.2022 10:21 Відповісти
+28
Таке кажуть....Части украинской армии переправились на левый берег Северского Донца и закрепились в Волчанском районе Харьковской области. Если им удастся развить этот успех, они выйдут в тыл группировки российских войск под Изюмом.
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17.05.2022 10:23 Відповісти
+20
Сгинь отсюда ************* ***********. Шоб ты всю жизнь хлебал щи дырявой ложкой, ********** хромоногий!
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17.05.2022 10:21 Відповісти
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як для самок ********** норм какулька))
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17.05.2022 10:21 Відповісти
Сгинь отсюда ************* ***********. Шоб ты всю жизнь хлебал щи дырявой ложкой, ********** хромоногий!
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17.05.2022 10:21 Відповісти
👍👍👍🔰
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17.05.2022 11:37 Відповісти
байрактарів не сущєствує, то всьо фейк, знятий в голлівуді
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17.05.2022 10:21 Відповісти
кацап, слушай паРаша.сру - оно перешло на тезис

"рассея никогда не согласится на капитуляцию"

отже - п.зда рассеюшке

а ты продолжай жрать гавно с паРаша.сру
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17.05.2022 10:26 Відповісти
замполіт ,наверни пару фанфуриків "бояришні" і заспокійся.Хіба тобі не один хрин якою зброєю рашистів знищують?Немає "Байрактарів" є що інше .Що там про "мацкву" чув,Ти часом позивний SOS з дна Чорного моря від рапанів не отримував,або можливо які новини"орск" Тобі підкинув?Може про ефективність "Байрактарів" Тобі краще до Алієва звернутися.?
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17.05.2022 10:29 Відповісти
Ти шо, дурное, не знаешь, что все Байрактары давно уничтожены? Забудь про них
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17.05.2022 10:36 Відповісти
Гарна новина
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17.05.2022 10:19 Відповісти
На ветке ещё долго будет кацапская вонь?
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17.05.2022 10:21 Відповісти
Я вот только не пойму, куда смотрят модераторы? Этот ***** воняет на цензоре с самого утра.
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17.05.2022 10:58 Відповісти
Таке кажуть....Части украинской армии переправились на левый берег Северского Донца и закрепились в Волчанском районе Харьковской области. Если им удастся развить этот успех, они выйдут в тыл группировки российских войск под Изюмом.
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17.05.2022 10:23 Відповісти
написано что твою мамку чпокают таджики на базаре
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17.05.2022 10:31 Відповісти
Вообще-то Рыбарь это "пророссийский телеграмм канал". Среди прочего он пытался доказать, что Буча это "постановка". Хотя в карте есть ошибка. Рубежное наше, а тут под орками. Относительно восточного берега реки ничего сказать не могу
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17.05.2022 10:37 Відповісти
Ты осознаешь, что хрюсия доживает свои последние дни? Кацапы, вас будут бить до конца. Это уже окончательное решение. С этим согласны страны Запада и Востока, Севера и Юга. Даже Китай, который вы считали союзником дал на это молчаливое согласие.
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17.05.2022 10:39 Відповісти
ахаха молодец пахом но 4 я армия вермахта устроила то об чем пейсал поэт Убит под Ржевом учи матчасть обрубко рузге 10тыс фублей за твоего братика тебе дадут на побухать
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17.05.2022 11:05 Відповісти
Якщо це правда, то це офігенно.
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17.05.2022 10:35 Відповісти
Нажаль. ні
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17.05.2022 14:30 Відповісти
ось непогана мапа на сайті (друга з верху):

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220516-karta-bojovyh-dij-v-********/
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17.05.2022 10:51 Відповісти
Российская ********* неправильно написано.
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17.05.2022 14:06 Відповісти
Нажаль, поки що не відповідає дійсності. Шапкозакидання не на часі.
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17.05.2022 14:34 Відповісти
Я люблю дивитись як воно горить. Нелюди бігають суєтяться...
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17.05.2022 10:27 Відповісти
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17.05.2022 10:32 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.05.2022 10:36 Відповісти
На зупинці транспорта розмовляли з жінкою, яка осінню в Туреччині розмовляла з росіянкою з Урала. Росіянка казала, що всі заводи працюють.
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до нападу на Україну.
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17.05.2022 10:42 Відповісти
Сколько же ты своих портретов использовал, недоношенный!
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17.05.2022 11:02 Відповісти
А шо тут комментировать, - шикарная работа! Как в американском кино, только на самом деле.
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17.05.2022 10:46 Відповісти
Це крутіше за американське кіно.

Пам'ятаю, коли дивився відео, де Маск посадив парно бустери Falcon Heavy - оце були емоції, куди там всіляким марвелам, навіть в кінотеатрі, де музон бухає по мізках. Реально "ожили" ті речі, про які мріяв і які уявляв, коли читав в 80-ті фантастику про космос.

Так і тут - ти розумієш, що люди таке роблять вживу, реально з 3го пострілу, з роздовбаних Д-30. І що реально зажмурили десяток окупантів, а з того БК не вб'ють десятки українців.

СЛАВА ЗСУ!
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17.05.2022 13:50 Відповісти
Ворожий склад з ************ в ЦЕНТРІ села.
Прогнозовано легко знайти.
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17.05.2022 10:49 Відповісти
я мечтаю о том времени, когда на всей территории рашки взлетят в небо все ее склады с боеприпасами..., надеюсь, я доживу...
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17.05.2022 11:08 Відповісти
ГЕНШТАБ, ЯКОГО ЛЄШЕГО ВИ ЦІ СКЛАДИ НА ТЕРИТОРІЇ паРАЩІ НЕ ЗНИЩУЄТЕ ?
Зе ЗАБОРОНИВ ПО ДРУЗЯХ СТРІЛЯТИ ?
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17.05.2022 11:10 Відповісти
рузьге ифан, сдафайсся
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17.05.2022 12:23 Відповісти
зачётный видос но нащупал ничем не хужий!!коментатор в ступоре!!от идиотизма!подорвавшийся танк на минном поле обгоняет БМП! и вправду надо кацапом быть!! https://www.bild.de/video/clip/video/dramatische-drohnenbilder-russenpanzer-rasen-in-minenfeld-80112470,auto=true.bild.html
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17.05.2022 12:43 Відповісти
по паРаші бахнути слабо?
нема команди голобородька?
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17.05.2022 13:47 Відповісти
"монтажнікам відео" - п"ять..)
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17.05.2022 14:02 Відповісти
за три постріли скорегували прямо в ціль,
круті
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17.05.2022 14:13 Відповісти
 
 