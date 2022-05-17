Українські артилеристи знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО безпілотника

Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ точними ударами знищили ворожий склад з боєприпасами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки розміщено на сторінці бригади в соцмережі.

"Ефектне знищення ворожого складу з боєприпасами. Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!", - йдеться в коментарі до публікації.

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