Українські артилеристи знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО безпілотника
Бійці 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ точними ударами знищили ворожий склад з боєприпасами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки розміщено на сторінці бригади в соцмережі.
"Ефектне знищення ворожого складу з боєприпасами. Розвідкою бригади встановлено місце розташування ворожого складу з боєприпасами. Проведеною дорозвідкою з повітря підтверджено постійне перебування в районі складу вантажних автомобілів ворога та під’їзд до складу ворожої бронетехніки. Внаслідок вмілого корегування склад вражено. Слава Україні!", - йдеться в коментарі до публікації.
Топ коментарі
+28 Ім’я Прізвище #374886
показати весь коментар17.05.2022 10:21 Відповісти Посилання
+28 Bob Fayn
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+20 maximus #452494
показати весь коментар17.05.2022 10:21 Відповісти Посилання
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"рассея никогда не согласится на капитуляцию"
отже - п.зда рассеюшке
а ты продолжай жрать гавно с паРаша.сру
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220516-karta-bojovyh-dij-v-********/
Ясно що на цих заводах виготовлялась зброя - готувались до нападу на Україну.
Пам'ятаю, коли дивився відео, де Маск посадив парно бустери Falcon Heavy - оце були емоції, куди там всіляким марвелам, навіть в кінотеатрі, де музон бухає по мізках. Реально "ожили" ті речі, про які мріяв і які уявляв, коли читав в 80-ті фантастику про космос.
Так і тут - ти розумієш, що люди таке роблять вживу, реально з 3го пострілу, з роздовбаних Д-30. І що реально зажмурили десяток окупантів, а з того БК не вб'ють десятки українців.
СЛАВА ЗСУ!
Прогнозовано легко знайти.
Зе ЗАБОРОНИВ ПО ДРУЗЯХ СТРІЛЯТИ ?
нема команди голобородька?
круті