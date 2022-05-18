Очередной военкомат горел в России, теперь в Подмосковье. ВИДЕО+ФОТО
В здании Щелковского военного комиссариата в Подмосковье произошел пожар. Это уже двенадцатый поджог военкоматов с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+12 Петрович123456
показать весь комментарий18.05.2022 13:18 Ответить Ссылка
+10 Garry Grant
показать весь комментарий18.05.2022 13:16 Ответить Ссылка
+8 Urs
показать весь комментарий18.05.2022 13:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, осталось ещё поджечь 70 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)