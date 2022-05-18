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Очередной военкомат горел в России, теперь в Подмосковье. ВИДЕО+ФОТО

В здании Щелковского военного комиссариата в Подмосковье произошел пожар. Это уже двенадцатый поджог военкоматов с начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Очередной военкомат горел в России, теперь в Подмосковье 01

поджог (1103) пожар (5984) военкомат (458)


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Топ комментарии
+12
Кацапы, спалите сразу кремль.
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18.05.2022 13:18 Ответить
+10
Кацапня ну прямо рвётся "бароцца с нацизмам". Не остановить
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18.05.2022 13:16 Ответить
+8
сибирь уже давно вся горит на протяжении многих лет, военкоматов там поэтому не осталось, они сами добровольно идут в армию... там хоть кормят, и иногда какие-то деньги дают... кацапы...
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18.05.2022 13:26 Ответить
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А говорили, что ***** и маскву мобилизация не коснецца. А вот уже в подмосковье палят
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18.05.2022 13:10 Ответить
кому-то очень не хочется заворачиваться в черный селофан
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18.05.2022 14:01 Ответить
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось ещё поджечь 70 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
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18.05.2022 14:17 Ответить
Побільше паліть і в Сибір. Нема що лізти в Україну.
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18.05.2022 13:13 Ответить
сибирь уже давно вся горит на протяжении многих лет, военкоматов там поэтому не осталось, они сами добровольно идут в армию... там хоть кормят, и иногда какие-то деньги дают... кацапы...
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18.05.2022 13:26 Ответить
в ідеалі вони всі мали би підірватися і згоріти на своїх ядерних бомбах. Шкоду для еколошії якось би вже поступово ліквідували, вона в будь-якому разі була би менша, ніж існування цієї тупої бидломаси
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18.05.2022 13:16 Ответить
Кацапня ну прямо рвётся "бароцца с нацизмам". Не остановить
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18.05.2022 13:16 Ответить
Кацапы, спалите сразу кремль.
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18.05.2022 13:18 Ответить
цей раз дійшло до пожежників. кацапи, не зважаючи на зайву хромосому, все ж здатні до навчання.
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18.05.2022 13:22 Ответить
Не до навчання, а до дресури.... коли зайця довго бити по голові, то і він навчиться сірники запалювати.
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18.05.2022 13:55 Ответить
Не стільки спалили, скільки затопили) Ну хоч щось.
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18.05.2022 13:22 Ответить
так а де сам відосик від першоджерела як палили а то сарай якийсь показали 4 секунди хз шо то таке було
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18.05.2022 15:24 Ответить
 
 