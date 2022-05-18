Черговий військкомат горів в Росії, тепер у Підмосков'ї. ВІДЕО+ФОТО
У будівлі Щелковського військового комісаріату у Підмосков'ї сталася пожежа. Це вже дванадцятий підпал військкоматів від початку широкомасштабної агресії РФ проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+12 Петрович123456
показати весь коментар18.05.2022 13:18 Відповісти Посилання
+10 Garry Grant
показати весь коментар18.05.2022 13:16 Відповісти Посилання
+8 Urs
показати весь коментар18.05.2022 13:26 Відповісти Посилання
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Ну, осталось ещё поджечь 70 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)