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Черговий військкомат горів в Росії, тепер у Підмосков'ї. ВІДЕО+ФОТО

У будівлі Щелковського військового комісаріату у Підмосков'ї сталася пожежа. Це вже дванадцятий підпал військкоматів від початку широкомасштабної агресії РФ проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Черговий військкомат горів в Росії, тепер у Підмосковї 01

Автор: 

підпал (705) пожежа (4366) військкомат (433)


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Топ коментарі
+12
Кацапы, спалите сразу кремль.
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18.05.2022 13:18 Відповісти
+10
Кацапня ну прямо рвётся "бароцца с нацизмам". Не остановить
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18.05.2022 13:16 Відповісти
+8
сибирь уже давно вся горит на протяжении многих лет, военкоматов там поэтому не осталось, они сами добровольно идут в армию... там хоть кормят, и иногда какие-то деньги дают... кацапы...
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18.05.2022 13:26 Відповісти
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А говорили, что ***** и маскву мобилизация не коснецца. А вот уже в подмосковье палят
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18.05.2022 13:10 Відповісти
кому-то очень не хочется заворачиваться в черный селофан
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18.05.2022 14:01 Відповісти
"Количество военных комиссариатов на территории России 1 октября 2009 года будет уменьшено в 20 раз - с 1647 до 81"..
Ну, осталось ещё поджечь 70 военкоматов, цифра вполне реальная, осуществимая..)
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18.05.2022 14:17 Відповісти
Побільше паліть і в Сибір. Нема що лізти в Україну.
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18.05.2022 13:13 Відповісти
сибирь уже давно вся горит на протяжении многих лет, военкоматов там поэтому не осталось, они сами добровольно идут в армию... там хоть кормят, и иногда какие-то деньги дают... кацапы...
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18.05.2022 13:26 Відповісти
в ідеалі вони всі мали би підірватися і згоріти на своїх ядерних бомбах. Шкоду для еколошії якось би вже поступово ліквідували, вона в будь-якому разі була би менша, ніж існування цієї тупої бидломаси
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18.05.2022 13:16 Відповісти
Кацапня ну прямо рвётся "бароцца с нацизмам". Не остановить
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18.05.2022 13:16 Відповісти
Кацапы, спалите сразу кремль.
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18.05.2022 13:18 Відповісти
цей раз дійшло до пожежників. кацапи, не зважаючи на зайву хромосому, все ж здатні до навчання.
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18.05.2022 13:22 Відповісти
Не до навчання, а до дресури.... коли зайця довго бити по голові, то і він навчиться сірники запалювати.
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18.05.2022 13:55 Відповісти
Не стільки спалили, скільки затопили) Ну хоч щось.
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18.05.2022 13:22 Відповісти
так а де сам відосик від першоджерела як палили а то сарай якийсь показали 4 секунди хз шо то таке було
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18.05.2022 15:24 Відповісти
 
 