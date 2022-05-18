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Артиллеристы уничтожили российскую автоматизированную станцию помех "Житель". ВИДЕО

Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает командование ДШУ ВСУ.

Отмечается, что русский комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он был успешно уничтожен защитниками Украины.

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артиллерия (654) Десантно-штурмовые войска (223)


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Топ комментарии
+29
"Житель" уже не жилец...
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18.05.2022 20:25 Ответить
+18
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО:
до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
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18.05.2022 20:41 Ответить
+11
"Житель" уже далеко не житель)))
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18.05.2022 20:25 Ответить
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"Житель" уже не жилец...
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18.05.2022 20:25 Ответить
Теперь уже "Недожитель". А вообще ставить станции РЭБ между двумя ангарами это как фотоаппаратом гвозди забивать или подводную лодку отправлять на атаку морской цели в плавучем доке...
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18.05.2022 20:31 Ответить
нєжить
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18.05.2022 21:04 Ответить
Був "житель" - став "умиратель"
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18.05.2022 21:00 Ответить
З мови зняли.
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18.05.2022 23:25 Ответить
над Винницей пролетело 3 ракеты
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18.05.2022 20:25 Ответить
Так. І в нас тривога.
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18.05.2022 20:28 Ответить
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18.05.2022 20:30 Ответить
а где? я не слышал?
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18.05.2022 21:54 Ответить
"Житель" уже далеко не житель)))
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18.05.2022 20:25 Ответить
Правильно не перешкод, а завад.
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18.05.2022 20:26 Ответить
А виправити Андрей на Андрiй?
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18.05.2022 20:37 Ответить
А це нічого, що "перешкода" і "завада" - синоніми?
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19.05.2022 05:32 Ответить
Лапатні житєлі долга нє жівут в Україні...
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18.05.2022 20:29 Ответить
Нашим воінам честь і хвала за відмінну роботу в боротьбі з різного роду жителями які пускають орки !!
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18.05.2022 20:31 Ответить
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18.05.2022 20:32 Ответить
Ждем кадров с уничтожением фонарика на гусеницах "Задира-16"! Спасибо Вам наши дорогие защитники
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18.05.2022 20:33 Ответить
Intjeresno, a belaja sobaka uceljela?
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18.05.2022 20:34 Ответить
Шо назви у кацапів такі... як би це сказати культурно, дивні? Як не "зоопарк", так "буратіно"
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18.05.2022 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=38Nm8N59OYk&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Почему сменили командующего ТРО?
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18.05.2022 20:40 Ответить
А решту?
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18.05.2022 20:41 Ответить
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО:
до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
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18.05.2022 20:41 Ответить
"Житель" поза зоною зв'язку!
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18.05.2022 20:43 Ответить
Я так розумію, що цей Жьітель був до фєні, коли Старлінками користувалися?
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18.05.2022 20:48 Ответить
"Житєль" в іншому діапазоні працює - до 2 ГГц. А старлінки в Ku - діапазоні, близько 12 ГГц.
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18.05.2022 23:39 Ответить
Подлость кацапов безгранична: нарочно делать передасты для засерания эфира, вывода из строя сотовой связи, интернета...
За это должна быть международная ответственность, чтобы правнуки выживших кацапов были нищими.
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18.05.2022 20:52 Ответить
Кого-кого дєлать?
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18.05.2022 21:18 Ответить
Там і робити нікого не треба: кацапи і є передасти від народження
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18.05.2022 23:23 Ответить
Такі "подлости" є в будь-якій армії розвиненої країни США має ще й кращі від російських
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19.05.2022 05:34 Ответить
Гострого ока, вправних рук, та натхнення в сердці вам!
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18.05.2022 21:18 Ответить
Гарна робота.
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18.05.2022 21:34 Ответить
"Три топора" ********
Устроили ******
Их вундервафля "житель"
Отныне не жилец ...
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18.05.2022 22:47 Ответить
 
 