Артиллеристы уничтожили российскую автоматизированную станцию помех "Житель". ВИДЕО
Артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутные войска ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает командование ДШУ ВСУ.
Отмечается, что русский комплекс Р-330Ж "Житель" предназначен для автоматизированного обнаружения, пеленгования и анализа сигналов радиоизлучения в рабочем диапазоне частот. Он был успешно уничтожен защитниками Украины.
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+29 Игорь Швец #447266
показать весь комментарий18.05.2022 20:25 Ответить Ссылка
+18 Павло ШОвте
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+11 Михаил Сомов #454446
показать весь комментарий18.05.2022 20:25 Ответить Ссылка
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до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
За это должна быть международная ответственность, чтобы правнуки выживших кацапов были нищими.
Устроили ******
Их вундервафля "житель"
Отныне не жилец ...