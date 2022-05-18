Артилеристи знищили російську автоматизовану станцію перешкод "Житель". ВIДЕО
Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє командування ДШВ ЗСУ.
Зазначається, що російський комплекс Р-330Ж "Житель" призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Він був успішно знищений захисниками України.
Топ коментарі
+29 Игорь Швец #447266
показати весь коментар18.05.2022 20:25 Відповісти Посилання
+18 Павло ШОвте
показати весь коментар18.05.2022 20:41 Відповісти Посилання
+11 Михаил Сомов #454446
показати весь коментар18.05.2022 20:25 Відповісти Посилання
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до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
За это должна быть международная ответственность, чтобы правнуки выживших кацапов были нищими.
Устроили ******
Их вундервафля "житель"
Отныне не жилец ...