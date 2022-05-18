Артилеристи знищили російську автоматизовану станцію перешкод "Житель". ВIДЕО

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що російський комплекс Р-330Ж "Житель" призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Він був успішно знищений захисниками України.

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