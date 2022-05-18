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Артилеристи знищили російську автоматизовану станцію перешкод "Житель". ВIДЕО

Артилерійські підрозділи Десантно-штурмових військ та Сухопутні війська ЗСУ знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє командування ДШВ ЗСУ.

Зазначається, що російський комплекс Р-330Ж "Житель" призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування та аналізу сигналів радіовипромінювання в робочому діапазоні частот. Він був успішно знищений захисниками України.

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Автор: 

артилерія (807) Десантно-штурмові війська (225)


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Топ коментарі
+29
"Житель" уже не жилец...
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18.05.2022 20:25 Відповісти
+18
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО:
до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
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18.05.2022 20:41 Відповісти
+11
"Житель" уже далеко не житель)))
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18.05.2022 20:25 Відповісти
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"Житель" уже не жилец...
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18.05.2022 20:25 Відповісти
Теперь уже "Недожитель". А вообще ставить станции РЭБ между двумя ангарами это как фотоаппаратом гвозди забивать или подводную лодку отправлять на атаку морской цели в плавучем доке...
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18.05.2022 20:31 Відповісти
нєжить
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18.05.2022 21:04 Відповісти
Був "житель" - став "умиратель"
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18.05.2022 21:00 Відповісти
З мови зняли.
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18.05.2022 23:25 Відповісти
над Винницей пролетело 3 ракеты
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18.05.2022 20:25 Відповісти
Так. І в нас тривога.
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18.05.2022 20:28 Відповісти
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18.05.2022 20:30 Відповісти
а где? я не слышал?
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18.05.2022 21:54 Відповісти
"Житель" уже далеко не житель)))
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18.05.2022 20:25 Відповісти
Правильно не перешкод, а завад.
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18.05.2022 20:26 Відповісти
А виправити Андрей на Андрiй?
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18.05.2022 20:37 Відповісти
А це нічого, що "перешкода" і "завада" - синоніми?
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19.05.2022 05:32 Відповісти
Лапатні житєлі долга нє жівут в Україні...
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18.05.2022 20:29 Відповісти
Нашим воінам честь і хвала за відмінну роботу в боротьбі з різного роду жителями які пускають орки !!
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18.05.2022 20:31 Відповісти
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18.05.2022 20:32 Відповісти
Ждем кадров с уничтожением фонарика на гусеницах "Задира-16"! Спасибо Вам наши дорогие защитники
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18.05.2022 20:33 Відповісти
Intjeresno, a belaja sobaka uceljela?
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18.05.2022 20:34 Відповісти
Шо назви у кацапів такі... як би це сказати культурно, дивні? Як не "зоопарк", так "буратіно"
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18.05.2022 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=38Nm8N59OYk&ab_channel=%D0%91%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81 Почему сменили командующего ТРО?
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18.05.2022 20:40 Відповісти
А решту?
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18.05.2022 20:41 Відповісти
Перші реальні досягнення зброї поставленої союзниками під Ізюмом. Склад БК росіян. Був. Пряме влучання з М777. При детонації ЗНИЩЕНО:
до роти окупантів;
7 БМП;
1 ТАНК.
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18.05.2022 20:41 Відповісти
"Житель" поза зоною зв'язку!
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18.05.2022 20:43 Відповісти
Я так розумію, що цей Жьітель був до фєні, коли Старлінками користувалися?
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18.05.2022 20:48 Відповісти
"Житєль" в іншому діапазоні працює - до 2 ГГц. А старлінки в Ku - діапазоні, близько 12 ГГц.
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18.05.2022 23:39 Відповісти
Подлость кацапов безгранична: нарочно делать передасты для засерания эфира, вывода из строя сотовой связи, интернета...
За это должна быть международная ответственность, чтобы правнуки выживших кацапов были нищими.
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18.05.2022 20:52 Відповісти
Кого-кого дєлать?
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18.05.2022 21:18 Відповісти
Там і робити нікого не треба: кацапи і є передасти від народження
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18.05.2022 23:23 Відповісти
Такі "подлости" є в будь-якій армії розвиненої країни США має ще й кращі від російських
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19.05.2022 05:34 Відповісти
Гострого ока, вправних рук, та натхнення в сердці вам!
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18.05.2022 21:18 Відповісти
Гарна робота.
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18.05.2022 21:34 Відповісти
"Три топора" ********
Устроили ******
Их вундервафля "житель"
Отныне не жилец ...
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18.05.2022 22:47 Відповісти
 
 