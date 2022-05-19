"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радиообмен пилотов уничтоженного на Харьковщине российского Су-34. ВИДЕО
Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало запись радиообмена пилотов вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34, сбитого 18 мая украинскими воинами
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, после успешной атаки украинских бойцов у самолета загорелся двигатель, а оккупантам удалось катапультироваться.
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- ну вздрогнули!" )
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра слава сина не минала.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, мирні дні ясні,
І оберіг й молитва щира мами
Фу-фу-фу!!!!
Нас генерал не просил о таком!"©