"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радиообмен пилотов уничтоженного на Харьковщине российского Су-34. ВИДЕО

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало запись радиообмена пилотов вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34, сбитого 18 мая украинскими воинами

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, после успешной атаки украинских бойцов у самолета загорелся двигатель, а оккупантам удалось катапультироваться.

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