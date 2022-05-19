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"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радиообмен пилотов уничтоженного на Харьковщине российского Су-34. ВИДЕО

Командование Воздушных Сил ВСУ опубликовало запись радиообмена пилотов вражеского истребителя-бомбардировщика Су-34, сбитого 18 мая украинскими воинами

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, после успешной атаки украинских бойцов у самолета загорелся двигатель, а оккупантам удалось катапультироваться.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сбитый 9 мая воинами 92-й бригады российский Ми-28Н "Ночной охотник". ВИДЕО

авиация (2824) армия РФ (19188) уничтожение (6904)


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Топ комментарии
+61
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19.05.2022 11:18
+53
https://news.lviv-company.in.ua/u-cherkasax-stvorili-bojovu-vishivanku-dlya-zaxisnikiv.html У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників
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19.05.2022 11:19
+34
Они там чё передёргивают друг другу?
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19.05.2022 11:16
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19.05.2022 11:13 Ответить
Они там чё передёргивают друг другу?
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19.05.2022 11:16 Ответить
Ну той же закричав Ааааа... Значить кончив
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19.05.2022 11:23 Ответить
А может штурман прикусил
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19.05.2022 13:25 Ответить
Ну то вогонь до сраки дійшов, то воно в сраку поранене і кричало
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19.05.2022 15:23 Ответить
"Голандський штурвал" по расєяньськи... на брудершафт вперемішку зі справжніми штурвалами літака...

🤢🤢🤢
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19.05.2022 22:37 Ответить
пуйло памаги!!!
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19.05.2022 11:17 Ответить
".- .. дёргай!
- ну вздрогнули!" )
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19.05.2022 11:17 Ответить
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19.05.2022 11:18 Ответить
Ну і як,дьорнув!!!)))
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19.05.2022 11:18 Ответить
https://news.lviv-company.in.ua/u-cherkasax-stvorili-bojovu-vishivanku-dlya-zaxisnikiv.html У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників
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19.05.2022 11:19 Ответить
***
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра слава сина не минала.

В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, мирні дні ясні,
І оберіг й молитва щира мами
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19.05.2022 11:27 Ответить
так заверещал..шо мабудь не за то "дергнул" )))))
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19.05.2022 11:19 Ответить
То в нього оргазм був
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19.05.2022 11:24 Ответить
останній)))
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19.05.2022 11:28 Ответить
путін з шойгу із кабіни су-57 катапультіровались
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19.05.2022 11:20 Ответить
Немного не дотянули до Чернобаевки.
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19.05.2022 11:21 Ответить
декабінізірували су-57
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19.05.2022 11:22 Ответить
-- Ааааа!Дергай! - це шедевр!
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19.05.2022 11:24 Ответить
ну так знайшли цих катапультованих чи ні?
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19.05.2022 11:25 Ответить
Наши пишут внутренние переговоры пилотов? Или это с черных ящиков?)
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19.05.2022 11:26 Ответить
может забыли рацию выключить
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19.05.2022 11:47 Ответить
Це голосовий бортовий самописець, внутрішні переговори неможливо записати нічим зовні
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19.05.2022 16:31 Ответить
Так и я об этом же)
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19.05.2022 19:31 Ответить
І шо? Дьорнули? Один в одного?
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19.05.2022 11:28 Ответить
Один одному))
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19.05.2022 11:43 Ответить
а може це рєзіновая баба їм розповідала що робити, тому на ... двох, трьох...
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19.05.2022 11:42 Ответить
Здається він встиг крикнути - Стропы перерезали, гады!!!
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19.05.2022 11:42 Ответить
Він крикнув: "*****, де моє крєсло о о о о о ...".
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19.05.2022 11:51 Ответить
ааааааааааа, мєня проста так нє вазьмьош
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19.05.2022 11:43 Ответить
Шо, знову? Вчора вже був один Борт №1, Борт №1
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19.05.2022 11:44 Ответить
шалунишки, дергают друг у друга.

Фу-фу-фу!!!!
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19.05.2022 11:45 Ответить
Сподіваюсь, це -аааааа, було останнє, що вигукнув окупант у своєму нікчемному житті
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19.05.2022 11:45 Ответить
тихо-тихо, не дергайся, АААААААА дергай.
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19.05.2022 12:12 Ответить
дергаааааааааай ааааааааааааа
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19.05.2022 12:15 Ответить
Взагалі то гомосекі то в Європі, если что, а у росіянських пілотів- то мужская любов.
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19.05.2022 12:35 Ответить
огнетушитель так и не включили, идиоты
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19.05.2022 12:35 Ответить
Агнєтушитєль - то якщо пожежа двигуна, а якщо двигун загорівся від влучання, то він до сраки
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19.05.2022 16:32 Ответить
Борт номєр одін-шесть, пойняв, вичьорківаю!
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19.05.2022 12:40 Ответить
як стрімко був розвиток подій до крику - ааааааааааа, є надія, що той крик був останній в житті 2 раша-фашиста(крик-шок, він забув і за шо дьоргати)... перший міг вистрибнути...
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19.05.2022 12:48 Ответить
Мені одному здалося що він так і не встиг дьорнути бо кабіна вже горіла?
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19.05.2022 12:52 Ответить
За пацанооов ааааа
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19.05.2022 13:16 Ответить
Вообще-то это Сирия, 2015
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19.05.2022 13:29 Ответить
Вообще то ты бот. У сирийских бармалеев было ПВО, в 15 году?
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19.05.2022 14:26 Ответить
су-24 сбитый турками
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19.05.2022 16:15 Ответить
И какого из пилотов в том самолете звали Пашей?)))
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19.05.2022 19:44 Ответить
А в этом какого ? Не тупи
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19.05.2022 20:38 Ответить
Судя по его дыханию и крику в конце "Дергай!" - это была кацапская ролевая игра с какой-то шалавой!
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19.05.2022 13:31 Ответить
Не за тот рычаг дернул))
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19.05.2022 14:38 Ответить
Долітались кацапи...
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19.05.2022 15:08 Ответить
Приємна новина!!! От ще б виродків піймати, що були за штурвалом.
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19.05.2022 15:15 Ответить
мене хвилює тільки одне питання: врешті вони здохли чи ні?
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19.05.2022 15:18 Ответить
Ну і як, приземлилися чи *********?
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19.05.2022 17:16 Ответить
а а а а а а а а а а - припекло
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19.05.2022 18:08 Ответить
"А! Дергай!" =))))
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19.05.2022 20:37 Ответить
Кива вам передернит обоим на концерте у Кобзона =)
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19.05.2022 20:38 Ответить
А толку то пригати якщо парашут не розкривається.
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19.05.2022 21:01 Ответить
краще дайте фотку збитого літака...
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19.05.2022 23:12 Ответить
"Петров, перестань мне дрочить под столом,
Нас генерал не просил о таком!"©
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20.05.2022 00:48 Ответить
Пєтров, єслі хочеш кончить, дрочи свій ***
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20.05.2022 11:35 Ответить
голос дрожит, знает что если словят то убьют и отправят по уголкам Украины в музеи Бандеры.
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20.05.2022 01:34 Ответить
 
 