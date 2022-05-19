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"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радіообмін пілотів знищеного на Харківщині російського Су-34. ВIДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало запис радіообміну російських пілотів збитого 18 травня українськими воїнами ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, після успішної атаки українських бійців у літака загорівся двигун, а окупантам вдалося катапультуватися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збитий 9 травня воїнами 92-ої бригади російський Мі-28Н "Нічний мисливець". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4120) армія рф (17337) знищення (7216)


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Топ коментарі
+61
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19.05.2022 11:18
+53
https://news.lviv-company.in.ua/u-cherkasax-stvorili-bojovu-vishivanku-dlya-zaxisnikiv.html У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників
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19.05.2022 11:19
+34
Они там чё передёргивают друг другу?
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19.05.2022 11:16
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19.05.2022 11:13 Відповісти
Они там чё передёргивают друг другу?
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19.05.2022 11:16 Відповісти
Ну той же закричав Ааааа... Значить кончив
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19.05.2022 11:23 Відповісти
А может штурман прикусил
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19.05.2022 13:25 Відповісти
Ну то вогонь до сраки дійшов, то воно в сраку поранене і кричало
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19.05.2022 15:23 Відповісти
"Голандський штурвал" по расєяньськи... на брудершафт вперемішку зі справжніми штурвалами літака...

🤢🤢🤢
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19.05.2022 22:37 Відповісти
пуйло памаги!!!
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19.05.2022 11:17 Відповісти
".- .. дёргай!
- ну вздрогнули!" )
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19.05.2022 11:17 Відповісти
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19.05.2022 11:18 Відповісти
Ну і як,дьорнув!!!)))
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19.05.2022 11:18 Відповісти
https://news.lviv-company.in.ua/u-cherkasax-stvorili-bojovu-vishivanku-dlya-zaxisnikiv.html У Черкасах створили бойову вишиванку для захисників
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19.05.2022 11:19 Відповісти
***
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра слава сина не минала.

В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, мирні дні ясні,
І оберіг й молитва щира мами
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19.05.2022 11:27 Відповісти
так заверещал..шо мабудь не за то "дергнул" )))))
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19.05.2022 11:19 Відповісти
То в нього оргазм був
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19.05.2022 11:24 Відповісти
останній)))
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19.05.2022 11:28 Відповісти
путін з шойгу із кабіни су-57 катапультіровались
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19.05.2022 11:20 Відповісти
Немного не дотянули до Чернобаевки.
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19.05.2022 11:21 Відповісти
декабінізірували су-57
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19.05.2022 11:22 Відповісти
-- Ааааа!Дергай! - це шедевр!
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19.05.2022 11:24 Відповісти
ну так знайшли цих катапультованих чи ні?
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19.05.2022 11:25 Відповісти
Наши пишут внутренние переговоры пилотов? Или это с черных ящиков?)
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19.05.2022 11:26 Відповісти
может забыли рацию выключить
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19.05.2022 11:47 Відповісти
Це голосовий бортовий самописець, внутрішні переговори неможливо записати нічим зовні
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19.05.2022 16:31 Відповісти
Так и я об этом же)
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19.05.2022 19:31 Відповісти
І шо? Дьорнули? Один в одного?
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19.05.2022 11:28 Відповісти
Один одному))
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19.05.2022 11:43 Відповісти
а може це рєзіновая баба їм розповідала що робити, тому на ... двох, трьох...
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19.05.2022 11:42 Відповісти
Здається він встиг крикнути - Стропы перерезали, гады!!!
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19.05.2022 11:42 Відповісти
Він крикнув: "*****, де моє крєсло о о о о о ...".
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19.05.2022 11:51 Відповісти
ааааааааааа, мєня проста так нє вазьмьош
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19.05.2022 11:43 Відповісти
Шо, знову? Вчора вже був один Борт №1, Борт №1
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19.05.2022 11:44 Відповісти
шалунишки, дергают друг у друга.

Фу-фу-фу!!!!
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19.05.2022 11:45 Відповісти
Сподіваюсь, це -аааааа, було останнє, що вигукнув окупант у своєму нікчемному житті
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19.05.2022 11:45 Відповісти
тихо-тихо, не дергайся, АААААААА дергай.
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19.05.2022 12:12 Відповісти
дергаааааааааай ааааааааааааа
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19.05.2022 12:15 Відповісти
Взагалі то гомосекі то в Європі, если что, а у росіянських пілотів- то мужская любов.
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19.05.2022 12:35 Відповісти
огнетушитель так и не включили, идиоты
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19.05.2022 12:35 Відповісти
Агнєтушитєль - то якщо пожежа двигуна, а якщо двигун загорівся від влучання, то він до сраки
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19.05.2022 16:32 Відповісти
Борт номєр одін-шесть, пойняв, вичьорківаю!
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19.05.2022 12:40 Відповісти
як стрімко був розвиток подій до крику - ааааааааааа, є надія, що той крик був останній в житті 2 раша-фашиста(крик-шок, він забув і за шо дьоргати)... перший міг вистрибнути...
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19.05.2022 12:48 Відповісти
Мені одному здалося що він так і не встиг дьорнути бо кабіна вже горіла?
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19.05.2022 12:52 Відповісти
За пацанооов ааааа
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19.05.2022 13:16 Відповісти
Вообще-то это Сирия, 2015
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19.05.2022 13:29 Відповісти
Вообще то ты бот. У сирийских бармалеев было ПВО, в 15 году?
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19.05.2022 14:26 Відповісти
су-24 сбитый турками
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19.05.2022 16:15 Відповісти
И какого из пилотов в том самолете звали Пашей?)))
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19.05.2022 19:44 Відповісти
А в этом какого ? Не тупи
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19.05.2022 20:38 Відповісти
Судя по его дыханию и крику в конце "Дергай!" - это была кацапская ролевая игра с какой-то шалавой!
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19.05.2022 13:31 Відповісти
Не за тот рычаг дернул))
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19.05.2022 14:38 Відповісти
Долітались кацапи...
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19.05.2022 15:08 Відповісти
Приємна новина!!! От ще б виродків піймати, що були за штурвалом.
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19.05.2022 15:15 Відповісти
мене хвилює тільки одне питання: врешті вони здохли чи ні?
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19.05.2022 15:18 Відповісти
Ну і як, приземлилися чи *********?
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19.05.2022 17:16 Відповісти
а а а а а а а а а а - припекло
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19.05.2022 18:08 Відповісти
"А! Дергай!" =))))
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19.05.2022 20:37 Відповісти
Кива вам передернит обоим на концерте у Кобзона =)
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19.05.2022 20:38 Відповісти
А толку то пригати якщо парашут не розкривається.
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19.05.2022 21:01 Відповісти
краще дайте фотку збитого літака...
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19.05.2022 23:12 Відповісти
"Петров, перестань мне дрочить под столом,
Нас генерал не просил о таком!"©
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20.05.2022 00:48 Відповісти
Пєтров, єслі хочеш кончить, дрочи свій ***
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20.05.2022 11:35 Відповісти
голос дрожит, знает что если словят то убьют и отправят по уголкам Украины в музеи Бандеры.
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20.05.2022 01:34 Відповісти
 
 