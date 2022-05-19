"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радіообмін пілотів знищеного на Харківщині російського Су-34. ВIДЕО
Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало запис радіообміну російських пілотів збитого 18 травня українськими воїнами ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, після успішної атаки українських бійців у літака загорівся двигун, а окупантам вдалося катапультуватися.
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показати весь коментар19.05.2022 11:18
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- ну вздрогнули!" )
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім'ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра слава сина не минала.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, мирні дні ясні,
І оберіг й молитва щира мами
Фу-фу-фу!!!!
Нас генерал не просил о таком!"©