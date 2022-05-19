"Я сбит! Тихо! Прыгать будем! Дергай!", - радіообмін пілотів знищеного на Харківщині російського Су-34. ВIДЕО

Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало запис радіообміну російських пілотів збитого 18 травня українськими воїнами ворожого винищувача-бомбардувальника Су-34.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису, після успішної атаки українських бійців у літака загорівся двигун, а окупантам вдалося катапультуватися.

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