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Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили МТЛБ оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО

Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили МТЛБ оккупантов вместе с личным составом.

Соответствующее видео было опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Расчет ПТРК "Стугна-П" уничтожает машину зарядки огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" армии оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) Стугна (79) ПТРК (91)


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Топ комментарии
+49
Надеюсь выжили но остались без рук и ног
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21.05.2022 22:22
+43
Скоро во всех электричках и метро России…

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21.05.2022 23:07
+28
Красівое!
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21.05.2022 22:26
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Надеюсь выжили но остались без рук и ног
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21.05.2022 22:22 Ответить
Мёртвые не выживают.
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21.05.2022 22:24 Ответить
дай бог здоровья всем погибшим на броне кацапам)) аминь
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22.05.2022 00:15 Ответить
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21.05.2022 22:34 Ответить
Так. Самовари їх називали після WW2. Потім, звісно, Сталін всіх знищив
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21.05.2022 22:37 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2 Отправил на остров Валаам.
Всем известная история, которая умалчивается в рф.
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21.05.2022 22:56 Ответить
хай повертаються скаліченими, отими самими самоварами
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22.05.2022 05:20 Ответить
Скоро во всех электричках и метро России…

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21.05.2022 23:07 Ответить
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22.05.2022 08:10 Ответить
С тараканами только так).
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21.05.2022 22:22 Ответить
Красівое!
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21.05.2022 22:26 Ответить
Напрямок Северодонецька-Лисичанська (та прилеглі операційні зони). Просто пекло.
рашисти стянули та продовжують стягувати туди все, що є.
Зараз як ніколи актуальним стає вирішення ізюмського питання.
ЗСУ цим займаються, хоча це дуже складно.
Невсеремось!
орки зконцентрували основні зусилля на оточені наших сил по дирекції Сіверськ-Попасна та блокуванню дороги Бахмут-Лисичанськ
Якщо з першим у них не дуже виходить, то друге - вже небезпечно.
Командування та бійці ЗСУ прекрасно знають, що їм робити.
Але буде дуже жорстко.
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21.05.2022 22:26 Ответить
А зачем тебе такие точные данные? Ударят там где надо!
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21.05.2022 23:09 Ответить
Некоторые украинские СМИ пишут что подписан проект о передаче Украине американских ЗРК Patriot
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21.05.2022 22:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y_85Rc_tioE
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21.05.2022 22:33 Ответить
Не думаю що їх нам дадуть та і користі від них нам мабуть не буде.Тому що їх не можна інтерпретувати в нашу пво.Сша не змогла інтегрувати ізраїльський залізний купол в свою пво.Це як простіше пояснити, ракети петріот бачить ракети залізного купола як ворожі і навпаки.Україні було краще мати літаки ф-16,15,18.з протикорабельними ракетами і протирадарними.Так би ми могли отримати переваги у повітрі і використання Байрактаври та інших беспілотники.
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21.05.2022 22:44 Ответить
срочно пишите Залужному, Олещуку ... Видимо они не в курсах предстоящего фиаско с интеграцией ЗРК Patriot в нашу систему ПВО. А американцам лишь бы какое говно дать на выделенные Сенатом мильярды. А про F-16 и F-15 Олещук вообще дупля не режет ...
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21.05.2022 23:27 Ответить
ЗРК Патриот - это говно? Бухой, что ли? Сто раз повторяли для ********* вроде тебя - на освоение нового оружия требуется время, которого сейчас нет. Поэтому дают советское оружие, с которыми наши умеют работать. Или учат, как в случае с гаубицами М777. Но даже для использования гаубиц надо пройти 3 недели обучения. А линия фронта не будет стоять на одном месте эти три недели. Так что включаем голову и не пишем про зраду.
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21.05.2022 23:33 Ответить
Уважаемый Xperd, вам знакомо слово "сарказм"?
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22.05.2022 08:28 Ответить
нет кацап петриоты уже давно на дежурстве ну мне так кажется..
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22.05.2022 00:18 Ответить
вони будуть працювати самостійно
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22.05.2022 09:20 Ответить
А Українська правда пише, що системи Патріот Україні не передадуть, кому вірити Бог його знає. Зараз стільки фейків скрізь. Коли отримаємо тоді святкуватимемо їх отримання.
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21.05.2022 22:46 Ответить
"українська правда" - информационная помойка и сливной бачек в том числе и кремлевский
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22.05.2022 00:20 Ответить
Так гарно їхало, так скоро здохло
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21.05.2022 22:31 Ответить
всі, кацапи , в мене крякнете...
качечка, вороґів разхюячечка,,,
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21.05.2022 22:31 Ответить
Это где, на Марсе?
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21.05.2022 22:35 Ответить
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21.05.2022 23:04 Ответить
І саме при клятому баризі Пороху який розікрав армію поставили на озброєння Стугну
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21.05.2022 22:36 Ответить
да краще б просто шоб руки ноги повідривало
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21.05.2022 22:37 Ответить
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21.05.2022 22:38 Ответить
Mmmmm..prime rib steak. Now I know what's for dinner today. 👍
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21.05.2022 22:44 Ответить
+Corona with lime.
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22.05.2022 04:11 Ответить
помиї
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22.05.2022 09:21 Ответить
И маладаая не узнает какой у ваньки был каанеец.
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21.05.2022 22:41 Ответить
Як вони гарненько тiкали після першого пострілу. Та не пощастило оркам , не втекли.
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21.05.2022 22:49 Ответить
Смелое самоубийство.
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21.05.2022 22:50 Ответить
Як вони гарненько тiкали після першого пострілу. Та не пощастило , не втекли.
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21.05.2022 22:50 Ответить
Динамічний захист не спрацював.
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21.05.2022 22:55 Ответить
сказав презедент 700 000 наших вояків проти 120 000 росії ну можна-б ногами закопати-1 до 7,щось тут явно не складається.виходить скоріше,а "попіз-ть"
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21.05.2022 22:59 Ответить
Да уж. Кто служил, знает, что комплектность ВСУ составляла в среднем 60%( от 250 тыс. по закону).Да и противостоит нам не 120 тыс. а 150 тыс имперцев+ 50тыс. сепаров,причем компактно( восток-юг).Наша армия разбросана по всей стране ( спасибо "таракану" и географии).Превосходство в технике у противника огромно,даже при таких же потерях. "Шапками закидать" не получится, борьба будет упорной.
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21.05.2022 23:31 Ответить
песдабол твой зеленский - слил полностью подготовку к войне а теперь как будто не виноват - видосики с бункера строчит
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22.05.2022 00:25 Ответить
Супер, молодці!
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21.05.2022 23:00 Ответить
не пускайте бубу на фронт - він там все разбомбить на ***...
їрмак потім по счеках неваенноґо казла відхлестає...
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21.05.2022 23:03 Ответить
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21.05.2022 23:08 Ответить
біларусію тре точно так і ********* як і русню...
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21.05.2022 23:14 Ответить
там нема братів = там кацапня..
всіх в 0.
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21.05.2022 23:19 Ответить
там підлєтное время шоб дітлахи не встигли сховатися...
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21.05.2022 23:28 Ответить
мтлб это же то еще хлам
есть вообще смысл его взрывать?))
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21.05.2022 23:31 Ответить
любy залізну коробку в який кацап чи белий кацап - е смисл взрывать
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21.05.2022 23:44 Ответить
белая руссія - ґімно прикацаплене...
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21.05.2022 23:31 Ответить
*** ви, кацапня, нас переможете - до вил станемо.
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22.05.2022 02:20 Ответить
хлопці навіть не розженуться біларусів ***********, як потреба буде.
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22.05.2022 03:00 Ответить
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22.05.2022 10:08 Ответить
 
 