Украинские воины из ПТРК "Стугна-П" уничтожили МТЛБ оккупантов вместе с личным составом. ВИДЕО
Бойцы ВСУ с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили МТЛБ оккупантов вместе с личным составом.
Соответствующее видео было опубликовано на странице Сухопутных войск ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+49 Aleksey NotBad
показать весь комментарий21.05.2022 22:22
+43 Urs
показать весь комментарий21.05.2022 23:07
+28 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий21.05.2022 22:26
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Всем известная история, которая умалчивается в рф.
рашисти стянули та продовжують стягувати туди все, що є.
Зараз як ніколи актуальним стає вирішення ізюмського питання.
ЗСУ цим займаються, хоча це дуже складно.
Невсеремось!
орки зконцентрували основні зусилля на оточені наших сил по дирекції Сіверськ-Попасна та блокуванню дороги Бахмут-Лисичанськ
Якщо з першим у них не дуже виходить, то друге - вже небезпечно.
Командування та бійці ЗСУ прекрасно знають, що їм робити.
Але буде дуже жорстко.
качечка, вороґів разхюячечка,,,
їрмак потім по счеках неваенноґо казла відхлестає...
всіх в 0.
есть вообще смысл его взрывать?))