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Оператору - "Оскар": воины 59-й ОМПБр эффектно уничтожили вражескую БМП. ВИДЕО

Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Зло феерически наказано. Оператору - "Оскар"!", - отметили в бригаде.

На каком направлении уничтожена вражеская техника - не отмечается.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Прямое попадание в оккупанта из дрона бойцов 59-й ОМПБр. ВИДЕО

армия РФ (19210) уничтожение (6916) техника (1736) 59 отдельная мотопехотная бригада (123)


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Топ комментарии
+34
Ніфіга собі. Враження таке, що це не БМП а вантажівка з ************.
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
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22.05.2022 10:16
+32
Доброго ранку!!
Ми з України!!
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22.05.2022 09:40
+23
Не треба по сіяному їздити!
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22.05.2022 10:20
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Доброго ранку!!
Ми з України!!
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22.05.2022 09:40 Ответить
кацапам- нє..уй шастать
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22.05.2022 09:57 Ответить
Ніфіга собі. Враження таке, що це не БМП а вантажівка з ************.
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
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22.05.2022 10:16 Ответить
Не треба по сіяному їздити!
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22.05.2022 10:20 Ответить
Бадьоро так гепнула "беха". Чи БК подвійний був поряд, чи пердаки порозривало к ацапні.
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22.05.2022 10:22 Ответить
Гарно вклали! Мабуть прямо в БК гепнуло! Бо дивлюся - снаряди пучками розлітаються
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22.05.2022 11:15 Ответить
Як там місе моєї оперслави Н...н?
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22.05.2022 11:22 Ответить
а поля ж які гарненькі... чистенькі...
нахера ж ти падло кацапське в посадочку заїхало українську.... тут тобі й смерть !!!!!
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22.05.2022 10:27 Ответить
"Хай не ходять по копаному!"
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22.05.2022 11:13 Ответить
А за горою в гаю виднілася рідна стріха,
Стріха ховала тихо ґверову сталь.
Я ж на прохання мами ішов з чистими руками,
Та в серці моєму лунко співав Nachtigall!
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22.05.2022 10:30 Ответить
В кінці ролика особо сподобалось як птички цвірінькають!👍
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22.05.2022 10:33 Ответить
Семки смажені чекають. Бо знають, кацапи не забули у кармани/кишені покласти!
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22.05.2022 11:24 Ответить
РОССИЯНИ СУКИ ЕЩЁ ЖАРЕННЫМ МЯСОМ ВОНЯЮТ !!!
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22.05.2022 11:33 Ответить
ОСКАРА ...... ОСКАРА ............. ОС КА РА
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22.05.2022 13:08 Ответить
 
 