Оператору - "Оскар": воины 59-й ОМПБр эффектно уничтожили вражескую БМП. ВИДЕО

Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Зло феерически наказано. Оператору - "Оскар"!", - отметили в бригаде.

На каком направлении уничтожена вражеская техника - не отмечается.

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