Оператору - "Оскар": воины 59-й ОМПБр эффектно уничтожили вражескую БМП. ВИДЕО
Воины 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка эффектно уничтожили вражескую БМП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Зло феерически наказано. Оператору - "Оскар"!", - отметили в бригаде.
На каком направлении уничтожена вражеская техника - не отмечается.
Топ комментарии
+34 Alex Vassago
показать весь комментарий22.05.2022 10:16
+32 Eugen Konovalenko #487671
показать весь комментарий22.05.2022 09:40
+23 Aleks Wav
показать весь комментарий22.05.2022 10:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ми з України!!
Що вони туди напхали?
Але фейєрверк знатний.
Респект хлопцям!
Слава ЗСУ!
нахера ж ти падло кацапське в посадочку заїхало українську.... тут тобі й смерть !!!!!
Стріха ховала тихо ґверову сталь.
Я ж на прохання мами ішов з чистими руками,
Та в серці моєму лунко співав Nachtigall!