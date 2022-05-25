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На пике Путина установили флаг Украины. ВИДЕО

Альпинисты установили сине-желтое знамя на вершине в Кыргызстане, названной в честь президента РФ Владимира Путина.

Видео развевающегося над горой флага публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, не подозреваем кто", - говорится в записи.

Именем Путина эту высоту назвали в 2011 году по инициативе районных властей Чуйской области Кыргызстана. Высота пика составляет 4446 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, - Сорос

альпинист (75) горы (102) Кыргызстан (260) путин владимир (31267) флаг (934)


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Топ комментарии
+17
И назвали же этим чмом вершину горы.
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25.05.2022 13:03
+15
Киргизы, немедленно переименуйте высоту.. У вас что, народных героев нет !? Не тупите.
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25.05.2022 13:13
+9
Читаю заголовок и думаю, что наш прапор на пыку (харю, морду и т.п.) путлера установили ))))
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25.05.2022 13:24
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И назвали же этим чмом вершину горы.
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25.05.2022 13:03 Ответить
Ну дык...кыргызы.🤷
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25.05.2022 13:09 Ответить
Киргизы, немедленно переименуйте высоту.. У вас что, народных героев нет !? Не тупите.
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25.05.2022 13:13 Ответить
Ну все это перемога, теперь Пу кушать не сможет от этого.
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25.05.2022 13:15 Ответить
Читаю заголовок и думаю, что наш прапор на пыку (харю, морду и т.п.) путлера установили ))))
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25.05.2022 13:24 Ответить
С языка снял. ,😁
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25.05.2022 13:27 Ответить
Аналогічно. Теж так прочитав.
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25.05.2022 14:37 Ответить
А я прочитав, як заклик, - тіпа, пора насадить "на піку *****!" )))

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25.05.2022 16:13 Ответить
Лучше бы они ему наш флаг в его крысиное очко вставили!
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25.05.2022 13:38 Ответить
И по самую глотку, чтобы голова не болталась...
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25.05.2022 13:56 Ответить
Чекайте, а що, до 2011 у такої немаленької гори назви не було? У Карпатах навіть у гір менше 1000 м століттями існують назви!
Чи може все-таки назва була і перейменували?
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25.05.2022 13:48 Ответить
В декабре 2010 года депутаты Московского районного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%88 кенеша предложили назвать безымянную гору высотой 4446 метров именем российского премьера В. В. Путинаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-24kg-3 [3] . Предложение районных депутатов было поддержано https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8 правительством Киргизии . https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F 24 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2010 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B8 премьер-министр Киргизии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алмазбек Атамбаев подписал законопроект о присвоении географического названия «Пик Владимира Путина» одному из пиков Тянь-Шаня.
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25.05.2022 16:23 Ответить
там больше 90% республики горы..равнина редкость..а 4тысячники маленькими считаются и есть безымянные.
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25.05.2022 16:45 Ответить
Дожилися киргизи, з такими назвами у своїй країні🙄
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25.05.2022 14:02 Ответить
Это же как черенок от лопаты для Каддафи.
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25.05.2022 15:44 Ответить
И РАСТЯЖЕЧКУ ИМ ТАМ ПОСТАВЬТЕ !!! ЧТОБ НЕ СНЯЛИ !)
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25.05.2022 15:51 Ответить
Ну все - киргизи будуть внесені у список не бажаних персон в кацапстанії .
Напевне мер міста полізе знімати прапор, а то путлєр образиться.
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25.05.2022 16:15 Ответить
Высота 4446 метров, тут нужен молодой мэр, а не рухлядь 56-го года рождения.
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25.05.2022 16:28 Ответить
Пік путена то гора *****
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25.05.2022 16:26 Ответить
Рагозин уже лезет его снимать!
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25.05.2022 17:16 Ответить
А Якутов нельзя попросить , слепить ***** из тогоже материала , что и петуха
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25.05.2022 17:54 Ответить
Потрібно було 10 метровий прутень установити
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25.05.2022 20:03 Ответить
На пiку прапор вже встановлено, зашилилось встановити прапор на пику путлера.
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25.05.2022 23:10 Ответить
Кацапи киргизів "чурками" називають.
А ті - ім'ям ***** назвали гору...
Немає слів...
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26.05.2022 00:24 Ответить
Какойто куйней занимаются вместо того, чтобы забить кол в этого вампира!
Вампиры не пройдут!
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26.05.2022 02:17 Ответить
А сказати "дякую" хлопцям чи дівчатам, які це зробили не варто? Ви - красунчики! Респект від ЗСУ
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26.10.2022 20:42 Ответить
 
 