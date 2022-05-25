На пике Путина установили флаг Украины. ВИДЕО
Альпинисты установили сине-желтое знамя на вершине в Кыргызстане, названной в честь президента РФ Владимира Путина.
Видео развевающегося над горой флага публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, не подозреваем кто", - говорится в записи.
Именем Путина эту высоту назвали в 2011 году по инициативе районных властей Чуйской области Кыргызстана. Высота пика составляет 4446 метров.
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Чи може все-таки назва була і перейменували?
Напевне мер міста полізе знімати прапор, а то путлєр образиться.
А ті - ім'ям ***** назвали гору...
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Вампиры не пройдут!