На пике Путина установили флаг Украины. ВИДЕО

Альпинисты установили сине-желтое знамя на вершине в Кыргызстане, названной в честь президента РФ Владимира Путина.

Видео развевающегося над горой флага публикуют в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если в мире существует пик П*тина и украинский флаг, то их встреча неизбежна. Хулиганы какие-то занесли и повесили, не подозреваем кто", - говорится в записи.

Именем Путина эту высоту назвали в 2011 году по инициативе районных властей Чуйской области Кыргызстана. Высота пика составляет 4446 метров.

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