На піку Путіна встановили прапор України. ВIДЕО
Альпіністи встановили синьо-жовтий прапор на вершині в Киргизстані, названій на честь президента РФ Володимира Путіна.
Відео стягу, що майорить над горою, публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо у світі існує пік П*тіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, гадки не маємо, хто", - йдеться у записі.
Іменем Путіна цю висоту назвали у 2011 році за ініціативою районної влади Чуйської області Киргизстану. Висота піку становить 4 446 метрів.
Топ коментарі
+17 Петрович123456
показати весь коментар25.05.2022 13:03
+15 Олег Жуковский #466747
показати весь коментар25.05.2022 13:13
+9 Юрій Крапивко
показати весь коментар25.05.2022 13:24
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Чи може все-таки назва була і перейменували?
Напевне мер міста полізе знімати прапор, а то путлєр образиться.
А ті - ім'ям ***** назвали гору...
Немає слів...
Вампиры не пройдут!