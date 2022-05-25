На піку Путіна встановили прапор України. ВIДЕО

Альпіністи встановили синьо-жовтий прапор на вершині в Киргизстані, названій на честь президента РФ Володимира Путіна.

Відео стягу, що майорить над горою, публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо у світі існує пік П*тіна та український прапор, то їхня зустріч неминуча. Хулігани якісь занесли та повісили, гадки не маємо, хто", - йдеться у записі.

Іменем Путіна цю висоту назвали у 2011 році за ініціативою районної влади Чуйської області Киргизстану. Висота піку становить 4 446 метрів.

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