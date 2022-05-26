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Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине. ФОТО

Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил продолжают документировать преступления, совершенные страной-агрессором.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

"Спецпрокурорами проведены совместные следственные действия со специалистами Департамента расследования преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литовской Республики, Управления по расследованию тяжких преступлений и организованной преступности Бюро уголовной полиции Литвы, а также отдела поиска и нейтрализации взыроопасных предметов подразделения по антитеррористическим операциям полиции Литвы", – говорится в сообщении.

Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 01

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Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 02

Украинские и литовские специалисты осуществили осмотр объектов на территории восточной части Харьковщины, подвергшихся разрушениям и повреждениям. Правоохранители также опросили местных жителей. В лесополосе вблизи с. Малая Рогань осмотрены вражеские окопы, разрушенная русская бронированная техника и заброшенные оккупантами укрепления. Среди оставленного военными РФ найдены документы и другие доказательства совершения преступлений страной-агрессором.

Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 03

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Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 04
Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 05
Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 06
Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине 07

Литва (2460) правоохранительные органы (2970) военные преступления (1434) Офис Генпрокурора (2465)


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І нехай вже заодно вияснять, що ж там у Бабиному Яру відбувалося за останні 100 років.
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26.05.2022 13:35 Ответить
 
 