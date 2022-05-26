Литовские правоохранители совместно со спецпрокурорами объединенных сил собирают доказательства преступлений РФ в Украине. ФОТО
Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил продолжают документировать преступления, совершенные страной-агрессором.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.
"Спецпрокурорами проведены совместные следственные действия со специалистами Департамента расследования преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Литовской Республики, Управления по расследованию тяжких преступлений и организованной преступности Бюро уголовной полиции Литвы, а также отдела поиска и нейтрализации взыроопасных предметов подразделения по антитеррористическим операциям полиции Литвы", – говорится в сообщении.
Украинские и литовские специалисты осуществили осмотр объектов на территории восточной части Харьковщины, подвергшихся разрушениям и повреждениям. Правоохранители также опросили местных жителей. В лесополосе вблизи с. Малая Рогань осмотрены вражеские окопы, разрушенная русская бронированная техника и заброшенные оккупантами укрепления. Среди оставленного военными РФ найдены документы и другие доказательства совершения преступлений страной-агрессором.
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