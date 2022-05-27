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Воздушные силы Канады загружают гаубицы M777 для отправки в Украину. ВИДЕО

Воздушные силы ВС Канады активно участвуют в доставке военной помощи для Украины.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что тактический воздушный отряд CC130J ВС Канады доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине.

"Мы также хотели бы подчеркнуть роль наших экипажей CC177 с 429-й транспортной эскадрильи в перемещении 1,3 миллиона фунтов грузов и помощи из Канады в Европу, включая доставку гаубиц M777. Наши экипажи продолжают заниматься этой важной работой, чтобы помочь Украине и поддержать наше военное присутствие в Восточной Европе", - говорится в сообщении Королевских воздушных сил Канады.

Также читайте: Страны НАТО договорились не поставлять в Украину некоторое вооружение, чтобы не разозлить РФ, - СМИ

Автор: 

Канада (2078) оружие (10214)


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Топ комментарии
+38
Щира подяка Канаді за допомогу, за підтримку у важкий для нас час.
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27.05.2022 00:38
+22
Велика подяка Канаді за допомогу!
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27.05.2022 00:39
+21
Спасибі Канаді за допомогу Україні.
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27.05.2022 00:40
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Щира подяка Канаді за допомогу, за підтримку у важкий для нас час.
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27.05.2022 00:38 Ответить
Ви сніг побачили біля злітної смуги? )))
Ото ж.... це відео з квітня десь і гармати ці вже на фронті мають бути
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27.05.2022 04:48 Ответить
Это в районе Аляски. Там снег почти круглый год.
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27.05.2022 07:04 Ответить
Велика подяка Канаді за допомогу!
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27.05.2022 00:39 Ответить
Спасибі Канаді за допомогу Україні.
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27.05.2022 00:40 Ответить
снаряди, снаряди потрібні!
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27.05.2022 00:44 Ответить
Якщо є гаубиці то є і снаряди до них.
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27.05.2022 00:50 Ответить
німці так не вважають
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27.05.2022 00:54 Ответить
Снаряды тоже едут да не простые, а волшебные. Канада отдает весь свой запас "Эскалибуров".
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27.05.2022 00:53 Ответить
Канадці молодці!!!
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27.05.2022 00:49 Ответить
Почему США не хотят передать B-2 Spirit, чтоб стелить коврами рашистов? С ним за один вылет можно несколько баз уничтожить.
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27.05.2022 00:54 Ответить
Вибачте , але вам краще "музыцировать"
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27.05.2022 01:00 Ответить
Дякуємо, Канада! З такими союзниками Все буде Україна!
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27.05.2022 00:56 Ответить
Велика пошана й честь канадцям!
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27.05.2022 00:58 Ответить
ох и долго блд
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27.05.2022 01:04 Ответить
Ось вам приклад слова та діла , хто багато 3,14здить той мало робить(шольц) , а цей не 3,14здить ,і робота йде(Трюдо)
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27.05.2022 01:04 Ответить
Ще краще, якщо б вони завантажили MLRS М270 (Ракетні Системи Залпового Вогню). Вони у них є. У США їх понад 2000, вони є і в Європі (у країнах НАТО і не тільки). Зараз вони потрібні ЗСУ як повітря - а їх немає!
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27.05.2022 03:19 Ответить
дивимося сьогодні півфінал battle of Alberta👍
хтоб не переміг Калгарі чи Едмонтон канадські українці у захваті
буде свято у Алберті 🤟
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27.05.2022 04:46 Ответить
Я симпатизую обом командам. Видали чудову серію, цікаві ігри, швидкість, напруга.

МакДевід і Драйзайтл - ураган !

Ткачук мені теж подобається, забіяка, правда.
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27.05.2022 07:59 Ответить
А зачем об этом писать на публичном ресурсе цензор.нет?
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27.05.2022 07:00 Ответить
дайте млрс
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27.05.2022 07:03 Ответить
Зачем эта инфа, совсем отупели?
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27.05.2022 08:01 Ответить
🇨🇦❤️❤️
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27.05.2022 08:24 Ответить
# "Ми ж не німці"
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27.05.2022 08:26 Ответить
Як би зараз притгодилася "Мрія". Так дебіли не вивезли її вчасно за кордон.
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27.05.2022 08:51 Ответить
Дякуємо.
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27.05.2022 09:12 Ответить
чтобы прорвать фронт на участке шириной всего 1 км , нужно сосредоточить огонь не менее 100 орудий.
- сколько нужно артиллерийских систем , чтобы организовать успешное наступление на участке 20-30 км?
примечание: американцы дали всего 100 гаубиц калибра 155 мм
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27.05.2022 10:12 Ответить
То добре!!!
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27.05.2022 11:58 Ответить
Мрiя способна 10 раз больше доставить в Украину любые грузы за один билет. Уничтожили Mрiю не случайно.
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27.05.2022 13:53 Ответить
 
 