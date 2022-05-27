Воздушные силы Канады загружают гаубицы M777 для отправки в Украину. ВИДЕО
Воздушные силы ВС Канады активно участвуют в доставке военной помощи для Украины.
Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке Генштаба ВСУ.
Отмечается, что тактический воздушный отряд CC130J ВС Канады доставил почти 2 миллиона фунтов грузов военных пожертвований от имени наших союзников и партнеров в поддержку глобальных усилий помощи Украине.
"Мы также хотели бы подчеркнуть роль наших экипажей CC177 с 429-й транспортной эскадрильи в перемещении 1,3 миллиона фунтов грузов и помощи из Канады в Европу, включая доставку гаубиц M777. Наши экипажи продолжают заниматься этой важной работой, чтобы помочь Украине и поддержать наше военное присутствие в Восточной Европе", - говорится в сообщении Королевских воздушных сил Канады.
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Ото ж.... це відео з квітня десь і гармати ці вже на фронті мають бути
хтоб не переміг Калгарі чи Едмонтон канадські українці у захваті
буде свято у Алберті 🤟
МакДевід і Драйзайтл - ураган !
Ткачук мені теж подобається, забіяка, правда.
- сколько нужно артиллерийских систем , чтобы организовать успешное наступление на участке 20-30 км?
примечание: американцы дали всего 100 гаубиц калибра 155 мм