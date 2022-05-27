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13 016 30

Повітряні сили Канади завантажують гаубиці M777 для відправки в Україну. ВIДЕО

Повітряні сили ЗС Канади приймають активну участь в доставці військової допомоги для України.

Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що тактичний повітряний загін CC130J ЗС Канади доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні.

"Ми також хотіли б підкреслити роль наших екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставку гаубиць M777. Наші екіпажі продовжують займатися цією важливою роботою, щоб допомогти Україні та підтримати нашу військову присутність у Східній Європі", - йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада передасть Україні понад 20 тисяч снарядів для американських гаубиць M777

Автор: 

Канада (2191) зброя (7460)


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Топ коментарі
+38
Щира подяка Канаді за допомогу, за підтримку у важкий для нас час.
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27.05.2022 00:38
+22
Велика подяка Канаді за допомогу!
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27.05.2022 00:39
+21
Спасибі Канаді за допомогу Україні.
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27.05.2022 00:40
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Щира подяка Канаді за допомогу, за підтримку у важкий для нас час.
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27.05.2022 00:38 Відповісти
Ви сніг побачили біля злітної смуги? )))
Ото ж.... це відео з квітня десь і гармати ці вже на фронті мають бути
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27.05.2022 04:48 Відповісти
Это в районе Аляски. Там снег почти круглый год.
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27.05.2022 07:04 Відповісти
Велика подяка Канаді за допомогу!
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27.05.2022 00:39 Відповісти
Спасибі Канаді за допомогу Україні.
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27.05.2022 00:40 Відповісти
снаряди, снаряди потрібні!
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27.05.2022 00:44 Відповісти
Якщо є гаубиці то є і снаряди до них.
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27.05.2022 00:50 Відповісти
німці так не вважають
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27.05.2022 00:54 Відповісти
Снаряды тоже едут да не простые, а волшебные. Канада отдает весь свой запас "Эскалибуров".
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27.05.2022 00:53 Відповісти
Канадці молодці!!!
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27.05.2022 00:49 Відповісти
Почему США не хотят передать B-2 Spirit, чтоб стелить коврами рашистов? С ним за один вылет можно несколько баз уничтожить.
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27.05.2022 00:54 Відповісти
Вибачте , але вам краще "музыцировать"
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27.05.2022 01:00 Відповісти
Дякуємо, Канада! З такими союзниками Все буде Україна!
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27.05.2022 00:56 Відповісти
Велика пошана й честь канадцям!
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27.05.2022 00:58 Відповісти
ох и долго блд
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27.05.2022 01:04 Відповісти
Ось вам приклад слова та діла , хто багато 3,14здить той мало робить(шольц) , а цей не 3,14здить ,і робота йде(Трюдо)
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27.05.2022 01:04 Відповісти
Ще краще, якщо б вони завантажили MLRS М270 (Ракетні Системи Залпового Вогню). Вони у них є. У США їх понад 2000, вони є і в Європі (у країнах НАТО і не тільки). Зараз вони потрібні ЗСУ як повітря - а їх немає!
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27.05.2022 03:19 Відповісти
дивимося сьогодні півфінал battle of Alberta👍
хтоб не переміг Калгарі чи Едмонтон канадські українці у захваті
буде свято у Алберті 🤟
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27.05.2022 04:46 Відповісти
Я симпатизую обом командам. Видали чудову серію, цікаві ігри, швидкість, напруга.

МакДевід і Драйзайтл - ураган !

Ткачук мені теж подобається, забіяка, правда.
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27.05.2022 07:59 Відповісти
А зачем об этом писать на публичном ресурсе цензор.нет?
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27.05.2022 07:00 Відповісти
дайте млрс
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27.05.2022 07:03 Відповісти
Зачем эта инфа, совсем отупели?
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27.05.2022 08:01 Відповісти
🇨🇦❤️❤️
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27.05.2022 08:24 Відповісти
# "Ми ж не німці"
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27.05.2022 08:26 Відповісти
Як би зараз притгодилася "Мрія". Так дебіли не вивезли її вчасно за кордон.
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27.05.2022 08:51 Відповісти
Дякуємо.
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27.05.2022 09:12 Відповісти
чтобы прорвать фронт на участке шириной всего 1 км , нужно сосредоточить огонь не менее 100 орудий.
- сколько нужно артиллерийских систем , чтобы организовать успешное наступление на участке 20-30 км?
примечание: американцы дали всего 100 гаубиц калибра 155 мм
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27.05.2022 10:12 Відповісти
То добре!!!
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27.05.2022 11:58 Відповісти
Мрiя способна 10 раз больше доставить в Украину любые грузы за один билет. Уничтожили Mрiю не случайно.
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27.05.2022 13:53 Відповісти
 
 