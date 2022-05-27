Повітряні сили Канади завантажують гаубиці M777 для відправки в Україну. ВIДЕО
Повітряні сили ЗС Канади приймають активну участь в доставці військової допомоги для України.
Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що тактичний повітряний загін CC130J ЗС Канади доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні.
"Ми також хотіли б підкреслити роль наших екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставку гаубиць M777. Наші екіпажі продовжують займатися цією важливою роботою, щоб допомогти Україні та підтримати нашу військову присутність у Східній Європі", - йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади.
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Ото ж.... це відео з квітня десь і гармати ці вже на фронті мають бути
хтоб не переміг Калгарі чи Едмонтон канадські українці у захваті
буде свято у Алберті 🤟
МакДевід і Драйзайтл - ураган !
Ткачук мені теж подобається, забіяка, правда.
- сколько нужно артиллерийских систем , чтобы организовать успешное наступление на участке 20-30 км?
примечание: американцы дали всего 100 гаубиц калибра 155 мм