Повітряні сили Канади завантажують гаубиці M777 для відправки в Україну. ВIДЕО

Повітряні сили ЗС Канади приймають активну участь в доставці військової допомоги для України.

Про це інформує Цензор. НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що тактичний повітряний загін CC130J ЗС Канади доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні.

"Ми також хотіли б підкреслити роль наших екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставку гаубиць M777. Наші екіпажі продовжують займатися цією важливою роботою, щоб допомогти Україні та підтримати нашу військову присутність у Східній Європі", - йдеться у повідомленні Королівських повітряних сил Канади.

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