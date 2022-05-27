Оккупанты выжигают украинское село из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО
Российские оккупанты применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" для обстрела украинского населенного пункта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки захватчиков опубликована в соцсетях. На записи зафиксировано не менее пяти взрывов.
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https://www.youtube.com/watch?v=FdpgzPDTu1o&t=43s ЖДАНОВ назвал причину, почему США не дают мощнейшее оружие MLRS
А Порох и Пастор.... Это личная угроза для хрипатенького клоунятки!
Україна вже на 2 місці у світі за кількістю М777, - 118 одиниць.
Крім вказаних на скріншоті, пишуть, що 70 штук має також Саудівська Аравія.
Тисяча -- стільки у світі нема !
крадівбудівництві.
не переводь стрілкі
барига зрадник та злочинець
Так що дарма ти тут "висрався" - тільки виставив себе придурком!
https://youtu.be/VHrgF2gsviI
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Реєстрація:27.05.2022
1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.
2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.
3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?
У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.
4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.
Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.
А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
https://t.me/tanya_adams/2929 https://t.me/tanya_adams/2929
Безумие!
Украина уже должна защищаться любыми методами! ЛЮБЫМИ! Или что подыхать и в Сибирь готовить чемоданы? Чтобы Миру спокойно спалось и жралось?
Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги ******** стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война,
И народу наплевать.
ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ С ТАКИМ ВРАГОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
І не всі обирали тих, хто ялерну хброю віддав. Далеко не всі.
В москалів видно навчилися цієї фішки....брати МЯСО із ГЛУБІНКИ...., бо по місту зразу буде помітно, що Україна несе великі втрати на цій війні ..
Вони не просто вимантили ядерну зброю в України, але й дають конвенційну зброю, лише стільки...щоб обидві сторони нанесла один одного максимальний УРон, щоб сторони максимально вимоталися, але не більше зброї, щоб Україна часом не перемогла....
Як тільки Фіни з Шведами попросилися в НАТО, одразу їх приймають... З якого року Україна проситься туди? Що каже, що Європа по різному ставиться до українців...вважає їх людьми другого сорту...
Ps. По ядерній зброї повинно бути так.... Американці повинні сказати українцям "МИ У ВАС ВИМАНТИЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, АЛЕ ВРАЗІ РЕАЛЬНИХ ЯДЕРНИХ ЗАГРОЗ ЗІ СТОПОНИ РОСІЯН, МИ ВАС УКРАЇНЦІ НЕ ПОЛИШИМО У БІДІ... ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЩО РОЗМІСТИМО СВОЮ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В УКРАЇНІ, ЯК ЦЕ Є В ТУРЕЧЧИНІ ЧИ ГІМЕЧЧИНІ"
2.Землю вже давно розкупили всі кому треба. Населення хто знищує? Влада? Якщо РФ знищує, то земля їм і дістанеться.. Навчись трохи думати логічно.
https://www.youtube.com/watch?v=PzDxesbseG8&t=6s
Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng