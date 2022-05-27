РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7827 посетителей онлайн
Новости Видео Война
41 317 88

Оккупанты выжигают украинское село из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Российские оккупанты применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" для обстрела украинского населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки захватчиков опубликована в соцсетях. На записи зафиксировано не менее пяти взрывов.

Смотрите также: Украинские воины из "Стугны" уничтожили вражеский огнемет "Солнцепек". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6904) огнемет (22)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+106
Главное чтобы небыла ескалации.... Куда ***** еще больше ескалации? Кто там хочет примириться с етими выродками? И почему мы не можем даже получить дальнобойную артиллерию чтобы защитить себя от етого оружия массового поражения
показать весь комментарий
27.05.2022 14:02
+79
Гірше - Рашиссти.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:07
+70
Та гітлерівці вже відпочивають. Аматори.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чисто гітлерівці.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:02 Ответить
Гірше - Рашиссти.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:07 Ответить
Та гітлерівці вже відпочивають. Аматори.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:07 Ответить
Главное чтобы небыла ескалации.... Куда ***** еще больше ескалации? Кто там хочет примириться с етими выродками? И почему мы не можем даже получить дальнобойную артиллерию чтобы защитить себя от етого оружия массового поражения
показать весь комментарий
27.05.2022 14:02 Ответить
Артилерію вже надали й надають. В усьому іншому ви вірно написали.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:03 Ответить
Дедушка Байден до сих пор чешет свои висящие до колен яйца и думает давать или не давать нам РСЗО HIMARS, кторое могло бы спасти от етогоаппокалипсисса. Интересно, как ему спится
показать весь комментарий
27.05.2022 14:07 Ответить
Спится с помощью снотворного. Как и у всех старперов.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:08 Ответить
конешно сорри..а вы сами то что? собрались вечно быть молодым?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:52 Ответить
К чему ты это перднуло?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:56 Ответить
Ніяких далекобійних штучок ми не побачимо:

https://www.youtube.com/watch?v=FdpgzPDTu1o&t=43s ЖДАНОВ назвал причину, почему США не дают мощнейшее оружие MLRS
показать весь комментарий
27.05.2022 14:23 Ответить
Жданов пи#дабол. Україна вже отримала далекобійну арту.
показать весь комментарий
27.05.2022 22:58 Ответить
Байден тобі хто президент України? Можешь дати ті питання гнуснявому.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:37 Ответить
У гундоса-передоза сейчас другая задача - посадить Пороха и Пастора! Какая на фиг война? Это же элементарно - перестал стрелять, крысе в гласа посмотрел, вот он и мир!
А Порох и Пастор.... Это личная угроза для хрипатенького клоунятки!
показать весь комментарий
27.05.2022 16:26 Ответить
Пороха Пастора и схоже що і Бутусова
показать весь комментарий
28.05.2022 09:08 Ответить
дедушке Байдену как и дедушке Хйлу в принципе пофигу. дохнут кацапские холопы и украинцы.
показать весь комментарий
28.05.2022 09:01 Ответить
молодой иванэс Вазеленский чесал яйца два года. к нему предьяв нет?
показать весь комментарий
28.05.2022 23:32 Ответить
у нас есть Вильха которая по ТТХ лучше чем Химарс с ракетами на 70 км. и которую гундосик не заказывал нихера потому как пилил бабосы на дорогах
показать весь комментарий
29.05.2022 00:30 Ответить
Мы уже получили дальнобойную артиллерию. Те-же "три топора" и "цезарь". Вопрос в получении ракетного оружия тактического и оперативного уровня. .
показать весь комментарий
27.05.2022 14:08 Ответить
90 гаубиц - что есть, что нет. Нужно минимум 1000
показать весь комментарий
27.05.2022 14:14 Ответить
Гаубиць М777 у США всього 999.
Україна вже на 2 місці у світі за кількістю М777, - 118 одиниць.
Крім вказаних на скріншоті, пишуть, що 70 штук має також Саудівська Аравія.

показать весь комментарий
28.05.2022 22:27 Ответить
Приблизно для тотального наступу й фатальної переваги 250-300 ...
Тисяча -- стільки у світі нема !
показать весь комментарий
29.05.2022 01:54 Ответить
Гармат "три топора " в кількості 90+ штук -це кіт наплакав , не кажучи про надані САУ в штуках , крім того що їх треба "розкидати" по всьому фронту , частину треба залишити для навчання...
показать весь комментарий
27.05.2022 14:22 Ответить
Мабуть тому, що нам доводиться просити...
показать весь комментарий
27.05.2022 17:59 Ответить
А где наши аналогичные системы? Где Ольхи, которые могли бы уничтожить эти установки с большого расстояния?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:03 Ответить
У великому крадів будівництві.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:05 Ответить
Ти особисто що зробив щоб було не так? До п'ятого що в армії їздило чи літало
показать весь комментарий
27.05.2022 14:40 Ответить
відповідь невірна
не переводь стрілкі
барига зрадник та злочинець
показать весь комментарий
27.05.2022 14:44 Ответить
Бо ти так думаєш? Давай докази! Бо Рябошапка з Венедиктовою три роки шукали їх і не знайшли!
показать весь комментарий
27.05.2022 15:39 Ответить
А ты, когда родился, сразу бегать начал? И вобще, ты чего это тут горбатого к стене тулишь?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:41 Ответить
Так це Порошенко з Бутусовим повинні були дренажну систему навкруги палаток копать? Цим взагалі-то повинен займаться підрозділ, який в цій палатці живе! Копається канавка шириною 30-40 см і глибиною до півметра Грунт викладається всередину периметру Якщо грунт сипучий, то стінки викладаються дошками або лозяними фашинами Перед входом над канавкою укладається дощана кладка Нічого складного - просто у командира нижньої ланки в голові "смалець" буть повинен Це елементарна річ при обладнанні тимчасових таборів Про це ще Вегецій писав (древньоримський фортифікатор)
Так що дарма ти тут "висрався" - тільки виставив себе придурком!
показать весь комментарий
27.05.2022 14:46 Ответить
До чого це фото? Чи ти обов'язки президента плутаєш з обов'язками відповідального благоустрій наметного містечка? Депутати "Слуг Народу" ручна партія "найвеличнішого" проголосувала за припинення фінансування ракетної програми перед її вже завершенням випробуванням і на 2 роки не виготовлялись най ******* ракети яких в нас зовсім немає. Це що по твоєму "ашибка"??? Це найтяжчий злочин проти безпеки країни.

https://youtu.be/VHrgF2gsviI
показать весь комментарий
27.05.2022 15:04 Ответить
Ти ху з пальцем переплутав.

показать весь комментарий
27.05.2022 15:05 Ответить
Ладно ольха но где плять дроны , что передали несколько сотен ,это как раз для них цель, пакет с ракетами легко поражается , наших просто выжигают ,от этой хрени в окопах не спрячешься
показать весь комментарий
27.05.2022 14:08 Ответить
А где стилеты и скальпели, что б не понадобилось уничтожать солнцепёки?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:11 Ответить
Десь у асфальті
показать весь комментарий
27.05.2022 14:12 Ответить
Шукай наші "Вільхи" під асфальтом. Вони точно там.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:20 Ответить
Зараз іде активне виробництво
показать весь комментарий
27.05.2022 15:28 Ответить
У рошена в гараже.
показать весь комментарий
27.05.2022 16:34 Ответить
В асфальте
показать весь комментарий
28.05.2022 14:13 Ответить
Это они так рузкий языг защищают. Мне хочется взять топор и у*башить по башке любого кто даже начинает эту тему про языковой вопрос
показать весь комментарий
27.05.2022 14:04 Ответить
Слухайте Тараса Чмута і зрозумієте що в нас ніх-я н-ма (
показать весь комментарий
27.05.2022 14:06 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:27.05.2022
показать весь комментарий
27.05.2022 14:11 Ответить
Валять зброєю масового знищення, а світ мовчить і чекає чим закінчиться.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:06 Ответить
говорити має не світ, а гармати у відповідь
показать весь комментарий
27.05.2022 14:13 Ответить
У орков есть одно преимущество - они моральные уроды, ублюдки, выродки рода человеческого. Победить их человечностью украинцев будет сложно. Но выхода другого нет.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:09 Ответить
Тверда "система"-асфальт....
показать весь комментарий
27.05.2022 14:10 Ответить
Позволю себе несколько тезисов, коротко.

1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.

2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.

3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?

У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.

4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.

Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.

А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
https://t.me/tanya_adams/2929 https://t.me/tanya_adams/2929

показать весь комментарий
27.05.2022 14:13 Ответить
Точно так.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:20 Ответить
і не просто село... там гинуть люди....
показать весь комментарий
27.05.2022 14:14 Ответить
НИКОМУ НИ КАКОГО ЗЕРНА ПОКА НЕ БУДЕТ ОРУЖИЯ!!!
показать весь комментарий
27.05.2022 14:22 Ответить
Африканская Эритрея которая поддержала *****, плачется, что нет зерна. Пусть суки теперь голодают
показать весь комментарий
27.05.2022 14:29 Ответить
Мабуть, тому Ерітрея і підтримала пуйла, що він пообіцяв постачати вкрадене з України збіжжя. Пообіцяв, що харчів буде - завались! Надурив, як завжди... Тепер в Ерітреї почнуть думати на крок вперед. Може, порозумнішають. Чи ні?
показать весь комментарий
27.05.2022 19:18 Ответить
он им даст краденое бесплатно
показать весь комментарий
27.05.2022 21:40 Ответить
Українці докладуть максимум зусиль щоб інші народи не пережили голодомор у 2022 році як це відбувалось у нас за совєтських часів а зброя буде і вже надходить попри зусилля колоборантів.
показать весь комментарий
27.05.2022 22:55 Ответить
Украинцев уничтожают, а им зерно подавай!
Безумие!
Украина уже должна защищаться любыми методами! ЛЮБЫМИ! Или что подыхать и в Сибирь готовить чемоданы? Чтобы Миру спокойно спалось и жралось?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:30 Ответить
да. европа приняла политику мира без Украины, чтобы не было войны. как пел Сектор Газа

Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги ******** стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война,
И народу наплевать.
показать весь комментарий
27.05.2022 20:54 Ответить
ЭТО ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ . НАДЕЮСЬ ЧТО У УКРАИНЫ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ.
ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ С ТАКИМ ВРАГОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
27.05.2022 14:31 Ответить
Ти зранку даремно не похмелився - смердить тобі з рота!
показать весь комментарий
27.05.2022 14:45 Ответить
Ти скочуєшся до особистих образ, тому що розумієш, що в цілому маю рацію...
показать весь комментарий
27.05.2022 18:16 Ответить
Такова цена. Никто границы не откроет, понавыбирали дебилов, которые сдали яо, теперь ответственность прилетела. Все уже, финиш, за свои действия теперь надо отвечать. Ядерный удар, ну что ж значит все.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:45 Ответить
Люди просто прорвуть кордони. Тут вже немає за що жити багатьом. А ще кілька місяців то взагалі. І цим москалі одразу скористаються, для пропаганди
І не всі обирали тих, хто ялерну хброю віддав. Далеко не всі.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:53 Ответить
Був на днях в селі...звідки батьки мої... НУ ТАМ ВЗАГАЛІ КАТАСТРОФА....В СУСІДНЄ СЕЛО ПРИВЕЗЛИ ДВОХ ХЛОПЦІВ ВБИТИХ, в інше село - одного солдата....
В москалів видно навчилися цієї фішки....брати МЯСО із ГЛУБІНКИ...., бо по місту зразу буде помітно, що Україна несе великі втрати на цій війні ..
показать весь комментарий
27.05.2022 18:45 Ответить
Якщо москалі це кончені...То Америка і Брюссель - це пітораси....
Вони не просто вимантили ядерну зброю в України, але й дають конвенційну зброю, лише стільки...щоб обидві сторони нанесла один одного максимальний УРон, щоб сторони максимально вимоталися, але не більше зброї, щоб Україна часом не перемогла....
Як тільки Фіни з Шведами попросилися в НАТО, одразу їх приймають... З якого року Україна проситься туди? Що каже, що Європа по різному ставиться до українців...вважає їх людьми другого сорту...

Ps. По ядерній зброї повинно бути так.... Американці повинні сказати українцям "МИ У ВАС ВИМАНТИЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, АЛЕ ВРАЗІ РЕАЛЬНИХ ЯДЕРНИХ ЗАГРОЗ ЗІ СТОПОНИ РОСІЯН, МИ ВАС УКРАЇНЦІ НЕ ПОЛИШИМО У БІДІ... ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЩО РОЗМІСТИМО СВОЮ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В УКРАЇНІ, ЯК ЦЕ Є В ТУРЕЧЧИНІ ЧИ ГІМЕЧЧИНІ"
показать весь комментарий
27.05.2022 18:40 Ответить
у нас есть ядерное оружие: 5 АЭС и отработанное ядерное топливо, которое можно слить вниз по Днепру. Пусть тогда пирдоган сначала подрочит, а потом в средиземном море начнут надрачивать
показать весь комментарий
27.05.2022 20:59 Ответить
один з основних критеріїв до нато є уровень корупції. щось мені підказує шо у фінів і шведів трохи краще чим у нас
показать весь комментарий
28.05.2022 09:12 Ответить
А где "байрактары", почему не атакуют эти ТОС? Главное беспилотник висит, а ответный огонь где? Где разведывательные данные, которые дает нато?
показать весь комментарий
27.05.2022 14:38 Ответить
Наскыльки я розумію ,закінчуються припаси
показать весь комментарий
27.05.2022 15:10 Ответить
Ми не можемо відповісти, бо не спроможні забезпечити себе зброєю. Влада разом з олігархами 30 років розкрадали країну. А після знищення населення заберуть найцінніший ресурс народу - землю.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:57 Ответить
1. Хто цю владу обирав? Якщо народ немає розуму що обрати гідного ,хто йому винний?

2.Землю вже давно розкупили всі кому треба. Населення хто знищує? Влада? Якщо РФ знищує, то земля їм і дістанеться.. Навчись трохи думати логічно.

https://www.youtube.com/watch?v=PzDxesbseG8&t=6s
показать весь комментарий
27.05.2022 15:10 Ответить
Зараз головне швидко і чітко визначитися із Західними поставками зброї: буде ця далекобійна зброя в Україні найближчим часом чи ні? Якщо НІ, то необхідно швидко створити якийсь союз із Польщею, Прибалтикою, Фінляндією та Швецією, Молдовою та Румунією- (вони наступна мета кацапстану після України). І далі вже почати з двох сторін - з Прибалтики та України атакувати - Білорусь (забрати там зброю - поповнити запас). Потім уже накинутися дружно на півдні і знищити війська РФ. Ще не забуваємо Швецію та Фінляндію - можна буде затиснути рашку в кліщі.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:20 Ответить
Це не село, а околиця міста Лиман Донецької області
показать весь комментарий
27.05.2022 15:28 Ответить
Я бывал в Лимане, то село а не город
показать весь комментарий
27.05.2022 18:53 Ответить
Суки, москальскі, тварюки! Але, чому?як так -наш висить беспілотник? у тос дальність не більше 10км (чи 6км) і їх не попалили? Відосіки?
показать весь комментарий
27.05.2022 15:40 Ответить
Ось так... 21 сторіччя, центр европи, люди гинуть від вакуумних бомб згораючи до кісток, а світ в цей час "посматреть в глаза", "не уніжайте путіна"...
показать весь комментарий
27.05.2022 15:43 Ответить
Та ніхто нам нічого не дасть поки орки до київа не дійдуть! Пора брати радіаційні відходи та пуляти іми по рашці.
показать весь комментарий
27.05.2022 15:54 Ответить
Термобарічна зброя, такою буде випалюватися сама паРаша своїми ж військами
показать весь комментарий
27.05.2022 16:20 Ответить
НУ ТАК ДАВАЙТЕ УБЬЕМ ВСЕМ МИРОМ ИХ !!!
показать весь комментарий
27.05.2022 18:31 Ответить
Вот так вот днем за днем, месяцем за месяцем лет за 5 и до Львова дойдут. Думаете этого не будет? С гейропейскими имотентами еще и не такое будет...
показать весь комментарий
27.05.2022 20:41 Ответить
грунтовыми водами, развешо
показать весь комментарий
28.05.2022 13:35 Ответить
Русня буде різана, на залежно від того, який буде кінець війни.
показать весь комментарий
27.05.2022 22:16 Ответить
Да, кацапские фашисты превзошли немцев образца 41ого года. Немцы не были ни славянами, ни православным, ни русскоязычными! Где кацапня, там грязь и кровь!
показать весь комментарий
27.05.2022 23:05 Ответить
их в параше около десятка-полтора, с которых мы несколько уже захватили целыми и некоторое кол-во уничтожили плюс у них дальность очень мелкая и я не понимаю, почему они ещё катаются. Это должна быть приоритетная цель для байрактаров и ССО, этож не ураган, который может стоять в тылу и его ещё хрен найдешь + прикрытый ПВО...
показать весь комментарий
28.05.2022 13:34 Ответить
Максимальный репост !

Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
показать весь комментарий
28.05.2022 14:23 Ответить
 
 