Оккупанты выжигают украинское село из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Российские оккупанты применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" для обстрела украинского населенного пункта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки захватчиков опубликована в соцсетях. На записи зафиксировано не менее пяти взрывов.

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