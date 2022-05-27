Окупанти випалюють українське село з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Російські окупанти застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" для обстрілу українського населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки загарбників опублікований в соцмережах. На запису зафіксовано щонайменше п'ять вибухів.

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