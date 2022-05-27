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Окупанти випалюють українське село з важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек". ВIДЕО

Російські окупанти застосували важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" для обстрілу українського населеного пункту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки загарбників опублікований в соцмережах. На запису зафіксовано щонайменше п'ять вибухів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни зі "Стугни" знищили ворожий вогнемет "Солнцепек". ВIДЕО

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знищення (7216) вогнемет (24)


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Топ коментарі
+106
Главное чтобы небыла ескалации.... Куда ***** еще больше ескалации? Кто там хочет примириться с етими выродками? И почему мы не можем даже получить дальнобойную артиллерию чтобы защитить себя от етого оружия массового поражения
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27.05.2022 14:02
+79
Гірше - Рашиссти.
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27.05.2022 14:07
+70
Та гітлерівці вже відпочивають. Аматори.
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27.05.2022 14:07
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Чисто гітлерівці.
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27.05.2022 14:02 Відповісти
Гірше - Рашиссти.
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27.05.2022 14:07 Відповісти
Та гітлерівці вже відпочивають. Аматори.
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27.05.2022 14:07 Відповісти
Главное чтобы небыла ескалации.... Куда ***** еще больше ескалации? Кто там хочет примириться с етими выродками? И почему мы не можем даже получить дальнобойную артиллерию чтобы защитить себя от етого оружия массового поражения
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27.05.2022 14:02 Відповісти
Артилерію вже надали й надають. В усьому іншому ви вірно написали.
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27.05.2022 14:03 Відповісти
Дедушка Байден до сих пор чешет свои висящие до колен яйца и думает давать или не давать нам РСЗО HIMARS, кторое могло бы спасти от етогоаппокалипсисса. Интересно, как ему спится
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27.05.2022 14:07 Відповісти
Спится с помощью снотворного. Как и у всех старперов.
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27.05.2022 14:08 Відповісти
конешно сорри..а вы сами то что? собрались вечно быть молодым?
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27.05.2022 14:52 Відповісти
К чему ты это перднуло?
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27.05.2022 14:56 Відповісти
Ніяких далекобійних штучок ми не побачимо:

https://www.youtube.com/watch?v=FdpgzPDTu1o&t=43s ЖДАНОВ назвал причину, почему США не дают мощнейшее оружие MLRS
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27.05.2022 14:23 Відповісти
Жданов пи#дабол. Україна вже отримала далекобійну арту.
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27.05.2022 22:58 Відповісти
Байден тобі хто президент України? Можешь дати ті питання гнуснявому.
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27.05.2022 14:37 Відповісти
У гундоса-передоза сейчас другая задача - посадить Пороха и Пастора! Какая на фиг война? Это же элементарно - перестал стрелять, крысе в гласа посмотрел, вот он и мир!
А Порох и Пастор.... Это личная угроза для хрипатенького клоунятки!
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27.05.2022 16:26 Відповісти
Пороха Пастора и схоже що і Бутусова
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28.05.2022 09:08 Відповісти
дедушке Байдену как и дедушке Хйлу в принципе пофигу. дохнут кацапские холопы и украинцы.
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28.05.2022 09:01 Відповісти
молодой иванэс Вазеленский чесал яйца два года. к нему предьяв нет?
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28.05.2022 23:32 Відповісти
у нас есть Вильха которая по ТТХ лучше чем Химарс с ракетами на 70 км. и которую гундосик не заказывал нихера потому как пилил бабосы на дорогах
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29.05.2022 00:30 Відповісти
Мы уже получили дальнобойную артиллерию. Те-же "три топора" и "цезарь". Вопрос в получении ракетного оружия тактического и оперативного уровня. .
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27.05.2022 14:08 Відповісти
90 гаубиц - что есть, что нет. Нужно минимум 1000
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27.05.2022 14:14 Відповісти
Гаубиць М777 у США всього 999.
Україна вже на 2 місці у світі за кількістю М777, - 118 одиниць.
Крім вказаних на скріншоті, пишуть, що 70 штук має також Саудівська Аравія.

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28.05.2022 22:27 Відповісти
Приблизно для тотального наступу й фатальної переваги 250-300 ...
Тисяча -- стільки у світі нема !
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29.05.2022 01:54 Відповісти
Гармат "три топора " в кількості 90+ штук -це кіт наплакав , не кажучи про надані САУ в штуках , крім того що їх треба "розкидати" по всьому фронту , частину треба залишити для навчання...
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27.05.2022 14:22 Відповісти
Мабуть тому, що нам доводиться просити...
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27.05.2022 17:59 Відповісти
А где наши аналогичные системы? Где Ольхи, которые могли бы уничтожить эти установки с большого расстояния?
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27.05.2022 14:03 Відповісти
У великому крадів будівництві.
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27.05.2022 14:05 Відповісти
Ти особисто що зробив щоб було не так? До п'ятого що в армії їздило чи літало
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27.05.2022 14:40 Відповісти
відповідь невірна
не переводь стрілкі
барига зрадник та злочинець
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27.05.2022 14:44 Відповісти
Бо ти так думаєш? Давай докази! Бо Рябошапка з Венедиктовою три роки шукали їх і не знайшли!
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27.05.2022 15:39 Відповісти
А ты, когда родился, сразу бегать начал? И вобще, ты чего это тут горбатого к стене тулишь?
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27.05.2022 14:41 Відповісти
Так це Порошенко з Бутусовим повинні були дренажну систему навкруги палаток копать? Цим взагалі-то повинен займаться підрозділ, який в цій палатці живе! Копається канавка шириною 30-40 см і глибиною до півметра Грунт викладається всередину периметру Якщо грунт сипучий, то стінки викладаються дошками або лозяними фашинами Перед входом над канавкою укладається дощана кладка Нічого складного - просто у командира нижньої ланки в голові "смалець" буть повинен Це елементарна річ при обладнанні тимчасових таборів Про це ще Вегецій писав (древньоримський фортифікатор)
Так що дарма ти тут "висрався" - тільки виставив себе придурком!
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27.05.2022 14:46 Відповісти
До чого це фото? Чи ти обов'язки президента плутаєш з обов'язками відповідального благоустрій наметного містечка? Депутати "Слуг Народу" ручна партія "найвеличнішого" проголосувала за припинення фінансування ракетної програми перед її вже завершенням випробуванням і на 2 роки не виготовлялись най ******* ракети яких в нас зовсім немає. Це що по твоєму "ашибка"??? Це найтяжчий злочин проти безпеки країни.

https://youtu.be/VHrgF2gsviI
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27.05.2022 15:04 Відповісти
Ти ху з пальцем переплутав.

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27.05.2022 15:05 Відповісти
Ладно ольха но где плять дроны , что передали несколько сотен ,это как раз для них цель, пакет с ракетами легко поражается , наших просто выжигают ,от этой хрени в окопах не спрячешься
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27.05.2022 14:08 Відповісти
А где стилеты и скальпели, что б не понадобилось уничтожать солнцепёки?
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27.05.2022 14:11 Відповісти
Десь у асфальті
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27.05.2022 14:12 Відповісти
Шукай наші "Вільхи" під асфальтом. Вони точно там.
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27.05.2022 15:20 Відповісти
Зараз іде активне виробництво
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27.05.2022 15:28 Відповісти
У рошена в гараже.
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27.05.2022 16:34 Відповісти
В асфальте
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28.05.2022 14:13 Відповісти
Это они так рузкий языг защищают. Мне хочется взять топор и у*башить по башке любого кто даже начинает эту тему про языковой вопрос
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27.05.2022 14:04 Відповісти
Слухайте Тараса Чмута і зрозумієте що в нас ніх-я н-ма (
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27.05.2022 14:06 Відповісти


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Реєстрація:27.05.2022
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27.05.2022 14:11 Відповісти
Валять зброєю масового знищення, а світ мовчить і чекає чим закінчиться.
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27.05.2022 14:06 Відповісти
говорити має не світ, а гармати у відповідь
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27.05.2022 14:13 Відповісти
У орков есть одно преимущество - они моральные уроды, ублюдки, выродки рода человеческого. Победить их человечностью украинцев будет сложно. Но выхода другого нет.
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27.05.2022 14:09 Відповісти
Тверда "система"-асфальт....
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27.05.2022 14:10 Відповісти
Позволю себе несколько тезисов, коротко.

1. Война надолго и не было вообще никаких поводов считать иначе.

2. Власти будут давить на мозги и вам и западу: им нужно либо согласие на уступки от украинцев для одного сценария, либо лавина ресурсов от запада для другого. И найти в этом психологический баланс очень трудно: так нагнуть, чтоб не сломать.

3. Вариант ужаться, уступить - это НЕ вариант вообще. Посмотрите внимательно на недавнюю совсем историю: ОРДЛО и Крым. Мы просто держали новые границы, война постепенно уходила на 2й или 22й план. У Украины стали появляться более важные проекты для вложения средств, Запад тоже не особо рвался в бой.
И что по итогу?
Путин остановился на достигнутом?
Ему хватило отжатого и он перестал нас убивать?

У нас ОПЯТЬ нет НИ ОДНОГО ПОВОДА считать, что России хватит нашего Крыма, Донбасса и Юга. Что она остановится раньше, чем ее остановят.

4. Истерики и сопли не работают. Никогда. Если вам больше 6-ти и вы не пытаетесь развести маму на новую игрушку, то НИКОГДА НЕ РАБОТАЮТ.

Поэтому хватит истерить и плакать.
Не справляетесь: пейте антидепрессанты, не смотрите новостей вообще, копайтесь на дачах, ловите рыбу, раскрашивайте раскраски, делайте что угодно, чтобы стулити свій писок и не сеять панику.

А все остальные будут стоять, не ссать и ****** для того, чтобы нас не отключили от систем жизнеобеспечения, сочтя безнадежными.
Чтобы остановить орду, а потом вернуть ее в стойло.
https://t.me/tanya_adams/2929 https://t.me/tanya_adams/2929

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27.05.2022 14:13 Відповісти
Точно так.
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27.05.2022 14:20 Відповісти
і не просто село... там гинуть люди....
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27.05.2022 14:14 Відповісти
НИКОМУ НИ КАКОГО ЗЕРНА ПОКА НЕ БУДЕТ ОРУЖИЯ!!!
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27.05.2022 14:22 Відповісти
Африканская Эритрея которая поддержала *****, плачется, что нет зерна. Пусть суки теперь голодают
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27.05.2022 14:29 Відповісти
Мабуть, тому Ерітрея і підтримала пуйла, що він пообіцяв постачати вкрадене з України збіжжя. Пообіцяв, що харчів буде - завались! Надурив, як завжди... Тепер в Ерітреї почнуть думати на крок вперед. Може, порозумнішають. Чи ні?
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27.05.2022 19:18 Відповісти
он им даст краденое бесплатно
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27.05.2022 21:40 Відповісти
Українці докладуть максимум зусиль щоб інші народи не пережили голодомор у 2022 році як це відбувалось у нас за совєтських часів а зброя буде і вже надходить попри зусилля колоборантів.
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27.05.2022 22:55 Відповісти
Украинцев уничтожают, а им зерно подавай!
Безумие!
Украина уже должна защищаться любыми методами! ЛЮБЫМИ! Или что подыхать и в Сибирь готовить чемоданы? Чтобы Миру спокойно спалось и жралось?
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27.05.2022 14:30 Відповісти
да. европа приняла политику мира без Украины, чтобы не было войны. как пел Сектор Газа

Мы согласны жрать помои, мы согласны пить мочу,
Мы согласны лизать ноги ******** стукачу,
Мы согласны жить в общагах, нам не надо ни хрена,
И любой мы жизни, рады только б не пришла война,
И народу наплевать.
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27.05.2022 20:54 Відповісти
ЭТО ВОЙНА НА УНИЧТОЖЕНИЕ . НАДЕЮСЬ ЧТО У УКРАИНЫ ЭТО ПОЛУЧИТСЯ БЫСТРЕЕ И ЛУЧШЕ.
ПО ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ С ТАКИМ ВРАГОМ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.05.2022 14:31 Відповісти
Ти зранку даремно не похмелився - смердить тобі з рота!
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Ти скочуєшся до особистих образ, тому що розумієш, що в цілому маю рацію...
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27.05.2022 18:16 Відповісти
Такова цена. Никто границы не откроет, понавыбирали дебилов, которые сдали яо, теперь ответственность прилетела. Все уже, финиш, за свои действия теперь надо отвечать. Ядерный удар, ну что ж значит все.
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27.05.2022 14:45 Відповісти
Люди просто прорвуть кордони. Тут вже немає за що жити багатьом. А ще кілька місяців то взагалі. І цим москалі одразу скористаються, для пропаганди
І не всі обирали тих, хто ялерну хброю віддав. Далеко не всі.
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27.05.2022 15:53 Відповісти
Був на днях в селі...звідки батьки мої... НУ ТАМ ВЗАГАЛІ КАТАСТРОФА....В СУСІДНЄ СЕЛО ПРИВЕЗЛИ ДВОХ ХЛОПЦІВ ВБИТИХ, в інше село - одного солдата....
В москалів видно навчилися цієї фішки....брати МЯСО із ГЛУБІНКИ...., бо по місту зразу буде помітно, що Україна несе великі втрати на цій війні ..
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27.05.2022 18:45 Відповісти
Якщо москалі це кончені...То Америка і Брюссель - це пітораси....
Вони не просто вимантили ядерну зброю в України, але й дають конвенційну зброю, лише стільки...щоб обидві сторони нанесла один одного максимальний УРон, щоб сторони максимально вимоталися, але не більше зброї, щоб Україна часом не перемогла....
Як тільки Фіни з Шведами попросилися в НАТО, одразу їх приймають... З якого року Україна проситься туди? Що каже, що Європа по різному ставиться до українців...вважає їх людьми другого сорту...

Ps. По ядерній зброї повинно бути так.... Американці повинні сказати українцям "МИ У ВАС ВИМАНТИЛИ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ, АЛЕ ВРАЗІ РЕАЛЬНИХ ЯДЕРНИХ ЗАГРОЗ ЗІ СТОПОНИ РОСІЯН, МИ ВАС УКРАЇНЦІ НЕ ПОЛИШИМО У БІДІ... ВПЛОТЬ ДО ТОГО, ЩО РОЗМІСТИМО СВОЮ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В УКРАЇНІ, ЯК ЦЕ Є В ТУРЕЧЧИНІ ЧИ ГІМЕЧЧИНІ"
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27.05.2022 18:40 Відповісти
у нас есть ядерное оружие: 5 АЭС и отработанное ядерное топливо, которое можно слить вниз по Днепру. Пусть тогда пирдоган сначала подрочит, а потом в средиземном море начнут надрачивать
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27.05.2022 20:59 Відповісти
один з основних критеріїв до нато є уровень корупції. щось мені підказує шо у фінів і шведів трохи краще чим у нас
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28.05.2022 09:12 Відповісти
А где "байрактары", почему не атакуют эти ТОС? Главное беспилотник висит, а ответный огонь где? Где разведывательные данные, которые дает нато?
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27.05.2022 14:38 Відповісти
Наскыльки я розумію ,закінчуються припаси
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27.05.2022 15:10 Відповісти
Ми не можемо відповісти, бо не спроможні забезпечити себе зброєю. Влада разом з олігархами 30 років розкрадали країну. А після знищення населення заберуть найцінніший ресурс народу - землю.
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27.05.2022 14:57 Відповісти
1. Хто цю владу обирав? Якщо народ немає розуму що обрати гідного ,хто йому винний?

2.Землю вже давно розкупили всі кому треба. Населення хто знищує? Влада? Якщо РФ знищує, то земля їм і дістанеться.. Навчись трохи думати логічно.

https://www.youtube.com/watch?v=PzDxesbseG8&t=6s
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27.05.2022 15:10 Відповісти
Зараз головне швидко і чітко визначитися із Західними поставками зброї: буде ця далекобійна зброя в Україні найближчим часом чи ні? Якщо НІ, то необхідно швидко створити якийсь союз із Польщею, Прибалтикою, Фінляндією та Швецією, Молдовою та Румунією- (вони наступна мета кацапстану після України). І далі вже почати з двох сторін - з Прибалтики та України атакувати - Білорусь (забрати там зброю - поповнити запас). Потім уже накинутися дружно на півдні і знищити війська РФ. Ще не забуваємо Швецію та Фінляндію - можна буде затиснути рашку в кліщі.
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27.05.2022 15:20 Відповісти
Це не село, а околиця міста Лиман Донецької області
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27.05.2022 15:28 Відповісти
Я бывал в Лимане, то село а не город
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27.05.2022 18:53 Відповісти
Суки, москальскі, тварюки! Але, чому?як так -наш висить беспілотник? у тос дальність не більше 10км (чи 6км) і їх не попалили? Відосіки?
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27.05.2022 15:40 Відповісти
Ось так... 21 сторіччя, центр европи, люди гинуть від вакуумних бомб згораючи до кісток, а світ в цей час "посматреть в глаза", "не уніжайте путіна"...
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27.05.2022 15:43 Відповісти
Та ніхто нам нічого не дасть поки орки до київа не дійдуть! Пора брати радіаційні відходи та пуляти іми по рашці.
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27.05.2022 15:54 Відповісти
Термобарічна зброя, такою буде випалюватися сама паРаша своїми ж військами
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27.05.2022 16:20 Відповісти
НУ ТАК ДАВАЙТЕ УБЬЕМ ВСЕМ МИРОМ ИХ !!!
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27.05.2022 18:31 Відповісти
Вот так вот днем за днем, месяцем за месяцем лет за 5 и до Львова дойдут. Думаете этого не будет? С гейропейскими имотентами еще и не такое будет...
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27.05.2022 20:41 Відповісти
грунтовыми водами, развешо
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28.05.2022 13:35 Відповісти
Русня буде різана, на залежно від того, який буде кінець війни.
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27.05.2022 22:16 Відповісти
Да, кацапские фашисты превзошли немцев образца 41ого года. Немцы не были ни славянами, ни православным, ни русскоязычными! Где кацапня, там грязь и кровь!
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27.05.2022 23:05 Відповісти
их в параше около десятка-полтора, с которых мы несколько уже захватили целыми и некоторое кол-во уничтожили плюс у них дальность очень мелкая и я не понимаю, почему они ещё катаются. Это должна быть приоритетная цель для байрактаров и ССО, этож не ураган, который может стоять в тылу и его ещё хрен найдешь + прикрытый ПВО...
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28.05.2022 13:34 Відповісти
Максимальный репост !

Депутаты Приморского края устроили «демарш» и потребовали от Путина вывести войска из Украины https://www.youtube.com/watch?v=bIm0cslj2Ng
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28.05.2022 14:23 Відповісти
 
 