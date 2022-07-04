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СБУ обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции ВСУ на юге Украины. ВИДЕО

В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агентов. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей как информаторов. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Агентная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Автор: 

Николаевская область (2124) СБУ (19898) спецслужбы (466) государственная измена (1540) коллаборационизм (870)


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та ви шо.
а тим часом гогілашвілі призначили радником керівника Го­ловного управління розвідки Мі­ністерства оборони України Ки­рила Буданова.
https://wz.lviv.ua/ukraine/463142-ekschynovnyku-khamu-daly-vysoku-posadu-v-minoborony
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04.07.2022 12:06 Ответить
Это будущий министр МВД....
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04.07.2022 12:22 Ответить
три пітушка
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04.07.2022 12:07 Ответить
ТО покажіть як вони стоять раком із порваними пердаками і розбитими в кізло харями !
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04.07.2022 13:25 Ответить
Сподіваюсь, що їх розстріляли.
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04.07.2022 14:41 Ответить
 
 