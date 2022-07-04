СБУ обезвредила российскую агентуру, разведывающую позиции ВСУ на юге Украины. ВИДЕО

В ходе спецоперации в Николаевской области задержаны 3 глубоко законспирированных вражеских агентов. Они разведывали боевые позиции и перемещения подразделений ВСУ, а также геолокации стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Для маскировки преступных действий злоумышленники привлекали своих близких родственников и других местных жителей как информаторов. Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору в виде текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Агентная сеть была сформирована представителями спецслужб РФ для проведения разведывательно-подрывной деятельности", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков по местам нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий. В настоящее время задержанным доложено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.