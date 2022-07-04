Артиллерия Нацгвардии уничтожает танки, БМП, командно-штабную машину оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

Артиллерия Национальной гвардии Украины уничтожает вражеские танки, БМП, командно-штабную машину и позиции противника на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НГУ в фейсбуке.

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