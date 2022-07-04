Артиллерия Нацгвардии уничтожает танки, БМП, командно-штабную машину оккупантов на южном направлении. ВИДЕО
Артиллерия Национальной гвардии Украины уничтожает вражеские танки, БМП, командно-штабную машину и позиции противника на южном направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НГУ в фейсбуке.
Топ комментарии
+12 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий04.07.2022 16:41
+10 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий04.07.2022 16:38
+5 Грышка Распутный 2
показать весь комментарий04.07.2022 16:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Слава нацгвардійцям!
Я к тому, что разницы между Национальной Гвардией и ВСУ не заметно, по крайней мере по новостям, и не совсем понятно почему нельзя её принять в ВСУ как подразделения? Это политический момент?