РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9808 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 209 11

Артиллерия Нацгвардии уничтожает танки, БМП, командно-штабную машину оккупантов на южном направлении. ВИДЕО

Артиллерия Национальной гвардии Украины уничтожает вражеские танки, БМП, командно-штабную машину и позиции противника на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу НГУ в фейсбуке.

Читайте: На Херсонском направлении идет успешная контрнаступательная операция, - спикер бригады Нацгвардии Старский

Национальная гвардия (2119) артиллерия (635)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Нацгвардія по ходу непогано воювати навчилась! Молодці хлопці!
Слава нацгвардійцям!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:41
+10
Дуже гарна робота-респект...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:38
+5
А шо, мнє нравіцца такая бавовна... Кацапі, а вам ???
показать весь комментарий
04.07.2022 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо, мнє нравіцца такая бавовна... Кацапі, а вам ???
показать весь комментарий
04.07.2022 16:37 Ответить
Дуже гарна робота-респект...
показать весь комментарий
04.07.2022 16:38 Ответить
Нацгвардія по ходу непогано воювати навчилась! Молодці хлопці!
Слава нацгвардійцям!
показать весь комментарий
04.07.2022 16:41 Ответить
Респект
показать весь комментарий
04.07.2022 16:47 Ответить
точность идеальная, по ходу три семерки работают.
показать весь комментарий
04.07.2022 16:50 Ответить
************ prosta
показать весь комментарий
04.07.2022 16:59 Ответить
Написано же - миномёты.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:35 Ответить
Таки так,там де перехрестя лісосмуг купа воронок.
показать весь комментарий
04.07.2022 20:25 Ответить
Победные видосики радуют ... а линия фронта не очень.
показать весь комментарий
04.07.2022 17:07 Ответить
"Артилерія Нацгвардії" - как звучит вообще Авиации и флота у Нацгвардии ещё нет? А у ТрО?
Я к тому, что разницы между Национальной Гвардией и ВСУ не заметно, по крайней мере по новостям, и не совсем понятно почему нельзя её принять в ВСУ как подразделения? Это политический момент?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:33 Ответить
может быть кому то знакомая местность что бы сказать это где?
показать весь комментарий
04.07.2022 17:43 Ответить
 
 