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Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

Артилерія Національної гвардії України знищує ворожі танки, БМП, командно-штабну машину та позиції противника на південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку НГУ у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1530) артилерія (788)


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Топ коментарі
+12
Нацгвардія по ходу непогано воювати навчилась! Молодці хлопці!
Слава нацгвардійцям!
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04.07.2022 16:41
+10
Дуже гарна робота-респект...
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04.07.2022 16:38
+5
А шо, мнє нравіцца такая бавовна... Кацапі, а вам ???
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04.07.2022 16:37
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А шо, мнє нравіцца такая бавовна... Кацапі, а вам ???
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04.07.2022 16:37 Відповісти
Дуже гарна робота-респект...
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04.07.2022 16:38 Відповісти
Нацгвардія по ходу непогано воювати навчилась! Молодці хлопці!
Слава нацгвардійцям!
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04.07.2022 16:41 Відповісти
Респект
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04.07.2022 16:47 Відповісти
точность идеальная, по ходу три семерки работают.
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04.07.2022 16:50 Відповісти
************ prosta
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04.07.2022 16:59 Відповісти
Написано же - миномёты.
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04.07.2022 17:35 Відповісти
Таки так,там де перехрестя лісосмуг купа воронок.
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04.07.2022 20:25 Відповісти
Победные видосики радуют ... а линия фронта не очень.
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04.07.2022 17:07 Відповісти
"Артилерія Нацгвардії" - как звучит вообще Авиации и флота у Нацгвардии ещё нет? А у ТрО?
Я к тому, что разницы между Национальной Гвардией и ВСУ не заметно, по крайней мере по новостям, и не совсем понятно почему нельзя её принять в ВСУ как подразделения? Это политический момент?
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04.07.2022 17:33 Відповісти
может быть кому то знакомая местность что бы сказать это где?
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04.07.2022 17:43 Відповісти
 
 