Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО
Артилерія Національної гвардії України знищує ворожі танки, БМП, командно-штабну машину та позиції противника на південному напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку НГУ у фейсбуці.
Топ коментарі
+12 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар04.07.2022 16:41
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.07.2022 16:38
+5 Грышка Распутный 2
показати весь коментар04.07.2022 16:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Слава нацгвардійцям!
Я к тому, что разницы между Национальной Гвардией и ВСУ не заметно, по крайней мере по новостям, и не совсем понятно почему нельзя её принять в ВСУ как подразделения? Это политический момент?