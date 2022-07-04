Артилерія Нацгвардії знищує танки, БМП, командно-штабну машину окупантів на південному напрямку. ВIДЕО

Артилерія Національної гвардії України знищує ворожі танки, БМП, командно-штабну машину та позиції противника на південному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку НГУ у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці підбили два ворожі БТР-82А та захопили два танки Т-80БВ. ВIДЕО