Мариупольцы получают пять литров питьевой воды в неделю. ВИДЕО
Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе жители получают пять литров питьевой воды в неделю, а чтобы попасть в пункты набора, люди вынуждены занимать очередь с самого утра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Мариупольский городской совет.
Отмечается, что питьевая вода остается одной из острейших проблем в оккупированном городе. Чтобы выжить, люди набирают воду в лужах и канализационных колодцах. Но такая вода опасна, поскольку по всему городу расположены стихийные захоронения и мусор. "Все это попадает в землю и воду, увеличивая шансы на заражение опасными инфекционными болезнями. Если добавить к этому отсутствие должной медицинской помощи, то употребление такой жидкости может привести к летальному исходу", - говорится в сообщении.
"Уже больше двух месяцев оккупанты блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде в необходимом количестве. Люди вынуждены стоять в очереди или искать альтернативные варианты. При этом качество воды, которая есть, вообще никто не проверяет. Захватчики в центре Европы сделали так, что вода стала настоящим золотом", - подчеркнул мэр Вадим Бойченко.
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Це не ті совкодрочери як в попередній новині - главнає штоб не вєрнулісь і увідєть дєтєй нарасєє?
По кадрам, що зараз з Маріуполя, теж мені видається, що то совєтська москальня (тобто усі народжені в срср на території рашки).. Проте відсутність водопостачання, це найбільша гуманітарна криза! І диво, що Z-****** хоч так..
"Убивайте всех, Бог сам разберётся, кто свои"
Торквемада, інквізітор
Слава ЗСУ!!!
"В КТуркВО есть три дыры - Термез, Кушка и Мары".
Россияне, вы УБЛЮДКИ! В Термезе, Кушке и Мары СОЛДАТЫ получали 2 литра воды на ВСЕ нужды В СУТКИ, а не 5 литров в неделю!
Фашистские выродки, гореть вам в аду!
божа роса асвабадітєля-хутіна
кацапня боїться розголосу