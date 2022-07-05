Мариупольцы получают пять литров питьевой воды в неделю. ВИДЕО

Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе жители получают пять литров питьевой воды в неделю, а чтобы попасть в пункты набора, люди вынуждены занимать очередь с самого утра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что питьевая вода остается одной из острейших проблем в оккупированном городе. Чтобы выжить, люди набирают воду в лужах и канализационных колодцах. Но такая вода опасна, поскольку по всему городу расположены стихийные захоронения и мусор. "Все это попадает в землю и воду, увеличивая шансы на заражение опасными инфекционными болезнями. Если добавить к этому отсутствие должной медицинской помощи, то употребление такой жидкости может привести к летальному исходу", - говорится в сообщении.

"Уже больше двух месяцев оккупанты блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде в необходимом количестве. Люди вынуждены стоять в очереди или искать альтернативные варианты. При этом качество воды, которая есть, вообще никто не проверяет. Захватчики в центре Европы сделали так, что вода стала настоящим золотом", - подчеркнул мэр Вадим Бойченко.

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