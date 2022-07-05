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Мариупольцы получают пять литров питьевой воды в неделю. ВИДЕО

Во временно захваченном российскими захватчиками Мариуполе жители получают пять литров питьевой воды в неделю, а чтобы попасть в пункты набора, люди вынуждены занимать очередь с самого утра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что питьевая вода остается одной из острейших проблем в оккупированном городе. Чтобы выжить, люди набирают воду в лужах и канализационных колодцах. Но такая вода опасна, поскольку по всему городу расположены стихийные захоронения и мусор. "Все это попадает в землю и воду, увеличивая шансы на заражение опасными инфекционными болезнями. Если добавить к этому отсутствие должной медицинской помощи, то употребление такой жидкости может привести к летальному исходу", - говорится в сообщении.

"Уже больше двух месяцев оккупанты блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде в необходимом количестве. Люди вынуждены стоять в очереди или искать альтернативные варианты. При этом качество воды, которая есть, вообще никто не проверяет. Захватчики в центре Европы сделали так, что вода стала настоящим золотом", - подчеркнул мэр Вадим Бойченко.

Смотрите также: Доступ к воде имеют только 3% мариупольцев, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

Мариуполь (5710) оккупация (10135) вода (918)


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Топ комментарии
+19
Вони дочекались асвабаждєнія від біндер... руССкій мір прийшов у Маріуполь!
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05.07.2022 18:38
+16
А мені ось чисто зі сторони логіки цікаво (не рахуючи пенсів). Там одна упорота вата залишилась, котра планувала "пєрєждать"? Перед облогою всі хоч з якимись клепками виїхали звідти, от якщо не помиляюсь старший мужчина з песиком взагалі пішки евакуювались звідти.
Це не ті совкодрочери як в попередній новині - главнає штоб не вєрнулісь і увідєть дєтєй нарасєє?
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05.07.2022 18:51
+12
Рузькие *асвабадители* завозят на фронт 15тыс снарядов в день. Это десятки тонн. А воды привезти бочку им некогда. Видать бомбить и убивать украинцев у них более приоритетнее чем не дать сдохнуть от обезвоживания своим же поклонникам
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05.07.2022 19:01
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Вони дочекались асвабаждєнія від біндер... руССкій мір прийшов у Маріуполь!
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05.07.2022 18:38 Ответить
А мені ось чисто зі сторони логіки цікаво (не рахуючи пенсів). Там одна упорота вата залишилась, котра планувала "пєрєждать"? Перед облогою всі хоч з якимись клепками виїхали звідти, от якщо не помиляюсь старший мужчина з песиком взагалі пішки евакуювались звідти.
Це не ті совкодрочери як в попередній новині - главнає штоб не вєрнулісь і увідєть дєтєй нарасєє?
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05.07.2022 18:51 Ответить
А мне вот интересно что жили мы мирно, пришли кацапы, убили тысячи людей, разрушили город, захватили его и держат в оккупации. Мы никого и н когда не ждали, а жили своей обычной жизнью. На нас напали почти самыми первыми, мы даже сообразить ничего не успели. А вы тут кривляетесь с чужого горя. С горя таких же украинцев как и вы. И все потому что ранка напала с нашего боку, а не с вашего.
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05.07.2022 19:22 Ответить
Перед тем как рашка напала большинство кричало путин введи ожидая халяву с нароссии. Почемуто в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и частично Харьковской областях русский мир не прижился потому как ваты там менше. У меня знакомая переехала с Луганской области (из под Попасной в Запорожскую в 2014. То пока я там жил (в прошлом году весной переехал в Житомирскую) всё время срала на ВСУ. Поэтому смеритесь и будьте чесны потому как русский мир в основном идет туда куда его зовут и где ему рады.
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05.07.2022 19:56 Ответить
Ты сам кто, откуда ты знаешь как было в моем городе? Это они то большинство что кричали плешивый фюрер приди?
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05.07.2022 20:30 Ответить
Ну в Чернігівській то ви помиляєтесь, та Сумська теж, гадаю, але це про більшість населення якщо казати, а не про місцеву владу..
По кадрам, що зараз з Маріуполя, теж мені видається, що то совєтська москальня (тобто усі народжені в срср на території рашки).. Проте відсутність водопостачання, це найбільша гуманітарна криза! І диво, що Z-****** хоч так..
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07.07.2022 00:29 Ответить
Там де руцький мир голод і рабство. Зато є зомбоящик. Радійте руцькому миру.
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05.07.2022 18:51 Ответить
освабаждєніе по руZZкі:

"Убивайте всех, Бог сам разберётся, кто свои"
Торквемада, інквізітор
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05.07.2022 20:02 Ответить
Нуууу...Тут без варіантів. Тільки "слава расєє!!! ..даждалісь!!!"....
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05.07.2022 18:42 Ответить
а в чому проблема, бойових дій же немає наразі, свердловини, колодці
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05.07.2022 18:43 Ответить
дощ, слюні, сцяки
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05.07.2022 18:56 Ответить
Ой , який ви не добрий до ватникiв -)))
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05.07.2022 19:06 Ответить
А я Бандера купив сьогодні і п'ю "Трускавецьку"!
Слава ЗСУ!!!
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05.07.2022 18:48 Ответить
Какая разница на каком языке разгаваривать...
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05.07.2022 18:50 Ответить
Дійсно, какая задница!!1
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05.07.2022 18:53 Ответить
Як сказав один "мудрий" нарід: "Хуже нє будєт".
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05.07.2022 19:00 Ответить
Рузькие *асвабадители* завозят на фронт 15тыс снарядов в день. Это десятки тонн. А воды привезти бочку им некогда. Видать бомбить и убивать украинцев у них более приоритетнее чем не дать сдохнуть от обезвоживания своим же поклонникам
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05.07.2022 19:01 Ответить
У кого то ещё остались вопросы после того как СССР в/из голодающего Ленинграда ввозил сырьё и вывозил оружие и ПЛЕВАЛ на население пухнущее с голода?!
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05.07.2022 19:29 Ответить
европа 21 век .. контраст научно технического прогресса с первобытным строем это роися- детка
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05.07.2022 19:08 Ответить
та фігня, виживуть й звикнуть. Вони чекали руССкого міра - це головне.
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05.07.2022 19:24 Ответить
Когда в 1986-88 году я служил в КТуркВО, мы в солдатских блокнотах "увековечивали":
"В КТуркВО есть три дыры - Термез, Кушка и Мары".

Россияне, вы УБЛЮДКИ! В Термезе, Кушке и Мары СОЛДАТЫ получали 2 литра воды на ВСЕ нужды В СУТКИ, а не 5 литров в неделю!

Фашистские выродки, гореть вам в аду!
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05.07.2022 19:27 Ответить
Нехай п'ють сцяки!!! Дочекалися "асвабадітелєй"????
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05.07.2022 20:00 Ответить
не сцяки, а

божа роса асвабадітєля-хутіна
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05.07.2022 20:04 Ответить
Всем, кто плюётся здесь ядом в мариупольцев, не дай вам боги попасть в оккупацию кацапов! И не дай боги пережить то, что переживают они!
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05.07.2022 21:41 Ответить
маріупольці приречені. .
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05.07.2022 22:18 Ответить
треба більше освітлювати такі ситуації в пресі,
кацапня боїться розголосу
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05.07.2022 21:46 Ответить
Місто привид з людьми привидами.
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05.07.2022 22:20 Ответить
К слову, в 19 году они проголосовали 87% за бедоносца, вопреки здравому смыслу....и скажите теперь, что кармы нет!
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06.07.2022 00:40 Ответить
І що мені тепер робити? Води привезти?
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06.07.2022 11:36 Ответить
 
 