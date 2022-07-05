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Маріупольці отримують п'ять літрів питної води на тиждень. ВIДЕО

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі жителі отримують п'ять літрів питної води на тиждень, а щоб потрапити до пунктів набору, люди змушені займати чергу з самого ранку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що питна вода залишається однією з найгостріших проблем в окупованому місті. Щоб вижити, люди набирають воду у калюжах та каналізаційних колодязях. Але така вода небезпечна, оскільки по всьому місту розташовані стихійні поховання та сміття. "Все це потрапляє до землі та води, посилюючі шанси на зараження небезпечними інфекційними хворобами. Якщо додати до цього відсутність належної медичної допомоги, то вживання такої рідини може призвести до летального випадку", - сказано в повідомленні.

"Вже більше двох місяців окупанти блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості. Люди вимушені стояти у черзі чи шукати якість альтернативні варіанти. При цьому якість води, яка є, взагалі ніхто не перевіряє. Загарбники в центрі Європи зробили так, що вода стала справжнім золотом", - наголосив мер Вадим Бойченко.

Читайте також: Доступ до води мають лише 3% маріупольців, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3228) окупація (6685) вода (1177)


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Топ коментарі
+19
Вони дочекались асвабаждєнія від біндер... руССкій мір прийшов у Маріуполь!
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05.07.2022 18:38
+16
А мені ось чисто зі сторони логіки цікаво (не рахуючи пенсів). Там одна упорота вата залишилась, котра планувала "пєрєждать"? Перед облогою всі хоч з якимись клепками виїхали звідти, от якщо не помиляюсь старший мужчина з песиком взагалі пішки евакуювались звідти.
Це не ті совкодрочери як в попередній новині - главнає штоб не вєрнулісь і увідєть дєтєй нарасєє?
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05.07.2022 18:51
+12
Рузькие *асвабадители* завозят на фронт 15тыс снарядов в день. Это десятки тонн. А воды привезти бочку им некогда. Видать бомбить и убивать украинцев у них более приоритетнее чем не дать сдохнуть от обезвоживания своим же поклонникам
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05.07.2022 19:01
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Вони дочекались асвабаждєнія від біндер... руССкій мір прийшов у Маріуполь!
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05.07.2022 18:38 Відповісти
А мені ось чисто зі сторони логіки цікаво (не рахуючи пенсів). Там одна упорота вата залишилась, котра планувала "пєрєждать"? Перед облогою всі хоч з якимись клепками виїхали звідти, от якщо не помиляюсь старший мужчина з песиком взагалі пішки евакуювались звідти.
Це не ті совкодрочери як в попередній новині - главнає штоб не вєрнулісь і увідєть дєтєй нарасєє?
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05.07.2022 18:51 Відповісти
А мне вот интересно что жили мы мирно, пришли кацапы, убили тысячи людей, разрушили город, захватили его и держат в оккупации. Мы никого и н когда не ждали, а жили своей обычной жизнью. На нас напали почти самыми первыми, мы даже сообразить ничего не успели. А вы тут кривляетесь с чужого горя. С горя таких же украинцев как и вы. И все потому что ранка напала с нашего боку, а не с вашего.
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05.07.2022 19:22 Відповісти
Перед тем как рашка напала большинство кричало путин введи ожидая халяву с нароссии. Почемуто в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской и частично Харьковской областях русский мир не прижился потому как ваты там менше. У меня знакомая переехала с Луганской области (из под Попасной в Запорожскую в 2014. То пока я там жил (в прошлом году весной переехал в Житомирскую) всё время срала на ВСУ. Поэтому смеритесь и будьте чесны потому как русский мир в основном идет туда куда его зовут и где ему рады.
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05.07.2022 19:56 Відповісти
Ты сам кто, откуда ты знаешь как было в моем городе? Это они то большинство что кричали плешивый фюрер приди?
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05.07.2022 20:30 Відповісти
Ну в Чернігівській то ви помиляєтесь, та Сумська теж, гадаю, але це про більшість населення якщо казати, а не про місцеву владу..
По кадрам, що зараз з Маріуполя, теж мені видається, що то совєтська москальня (тобто усі народжені в срср на території рашки).. Проте відсутність водопостачання, це найбільша гуманітарна криза! І диво, що Z-****** хоч так..
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07.07.2022 00:29 Відповісти
Там де руцький мир голод і рабство. Зато є зомбоящик. Радійте руцькому миру.
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05.07.2022 18:51 Відповісти
освабаждєніе по руZZкі:

"Убивайте всех, Бог сам разберётся, кто свои"
Торквемада, інквізітор
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05.07.2022 20:02 Відповісти
Нуууу...Тут без варіантів. Тільки "слава расєє!!! ..даждалісь!!!"....
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05.07.2022 18:42 Відповісти
а в чому проблема, бойових дій же немає наразі, свердловини, колодці
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05.07.2022 18:43 Відповісти
дощ, слюні, сцяки
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05.07.2022 18:56 Відповісти
Ой , який ви не добрий до ватникiв -)))
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05.07.2022 19:06 Відповісти
А я Бандера купив сьогодні і п'ю "Трускавецьку"!
Слава ЗСУ!!!
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05.07.2022 18:48 Відповісти
Какая разница на каком языке разгаваривать...
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05.07.2022 18:50 Відповісти
Дійсно, какая задница!!1
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05.07.2022 18:53 Відповісти
Як сказав один "мудрий" нарід: "Хуже нє будєт".
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05.07.2022 19:00 Відповісти
Рузькие *асвабадители* завозят на фронт 15тыс снарядов в день. Это десятки тонн. А воды привезти бочку им некогда. Видать бомбить и убивать украинцев у них более приоритетнее чем не дать сдохнуть от обезвоживания своим же поклонникам
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05.07.2022 19:01 Відповісти
У кого то ещё остались вопросы после того как СССР в/из голодающего Ленинграда ввозил сырьё и вывозил оружие и ПЛЕВАЛ на население пухнущее с голода?!
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05.07.2022 19:29 Відповісти
европа 21 век .. контраст научно технического прогресса с первобытным строем это роися- детка
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05.07.2022 19:08 Відповісти
та фігня, виживуть й звикнуть. Вони чекали руССкого міра - це головне.
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05.07.2022 19:24 Відповісти
Когда в 1986-88 году я служил в КТуркВО, мы в солдатских блокнотах "увековечивали":
"В КТуркВО есть три дыры - Термез, Кушка и Мары".

Россияне, вы УБЛЮДКИ! В Термезе, Кушке и Мары СОЛДАТЫ получали 2 литра воды на ВСЕ нужды В СУТКИ, а не 5 литров в неделю!

Фашистские выродки, гореть вам в аду!
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05.07.2022 19:27 Відповісти
Нехай п'ють сцяки!!! Дочекалися "асвабадітелєй"????
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05.07.2022 20:00 Відповісти
не сцяки, а

божа роса асвабадітєля-хутіна
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05.07.2022 20:04 Відповісти
Всем, кто плюётся здесь ядом в мариупольцев, не дай вам боги попасть в оккупацию кацапов! И не дай боги пережить то, что переживают они!
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05.07.2022 21:41 Відповісти
маріупольці приречені. .
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05.07.2022 22:18 Відповісти
треба більше освітлювати такі ситуації в пресі,
кацапня боїться розголосу
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05.07.2022 21:46 Відповісти
Місто привид з людьми привидами.
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05.07.2022 22:20 Відповісти
К слову, в 19 году они проголосовали 87% за бедоносца, вопреки здравому смыслу....и скажите теперь, что кармы нет!
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06.07.2022 00:40 Відповісти
І що мені тепер робити? Води привезти?
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06.07.2022 11:36 Відповісти
 
 