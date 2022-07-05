Маріупольці отримують п'ять літрів питної води на тиждень. ВIДЕО

У тимчасово захопленому російськими загарбниками Маріуполі жителі отримують п'ять літрів питної води на тиждень, а щоб потрапити до пунктів набору, люди змушені займати чергу з самого ранку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що питна вода залишається однією з найгостріших проблем в окупованому місті. Щоб вижити, люди набирають воду у калюжах та каналізаційних колодязях. Але така вода небезпечна, оскільки по всьому місту розташовані стихійні поховання та сміття. "Все це потрапляє до землі та води, посилюючі шанси на зараження небезпечними інфекційними хворобами. Якщо додати до цього відсутність належної медичної допомоги, то вживання такої рідини може призвести до летального випадку", - сказано в повідомленні.

"Вже більше двох місяців окупанти блокують маріупольцям доступ до чистої питної води в необхідній кількості. Люди вимушені стояти у черзі чи шукати якість альтернативні варіанти. При цьому якість води, яка є, взагалі ніхто не перевіряє. Загарбники в центрі Європи зробили так, що вода стала справжнім золотом", - наголосив мер Вадим Бойченко.

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