Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине. ВИДЕО
Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео пожара на базе оккупантов. Судя по объяснению авторов публикации, причиной возгорания стал меткий выстрел украинских артиллеристов.
"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого - дядюшки "Ленд Лиза", - говорится в комментарии к видео.
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+21 Александр Иванов #442761
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+13 Anders Hepburn
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якийсь 155х52 калібр, не інакше
Треба ще ж/д вузол в Ізюмі накрити. Через нього орки тягнуть підкріплення на напрямок Слов'янськ-Краматорськ.
Якраз за 10 км асвальту можна було цих ракет на цілий дивізіон придбати...
переламати тактику рашиського "вогняного валу" можемо лише позбавивши їх масового постачання ***********