Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине. ВИДЕО

Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео пожара на базе оккупантов. Судя по объяснению авторов публикации, причиной возгорания стал меткий выстрел украинских артиллеристов.

"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого - дядюшки "Ленд Лиза", - говорится в комментарии к видео.

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