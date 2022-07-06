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Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине. ВИДЕО

Загорелась логистическая база оккупантов в поселке Большой Бурлук на Харьковщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появилось видео пожара на базе оккупантов. Судя по объяснению авторов публикации, причиной возгорания стал меткий выстрел украинских артиллеристов.

"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого - дядюшки "Ленд Лиза", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также: Воины мотопехотного батальона 10-й горно-штурмовой бригады уничтожили российский танк и его экипаж близ Лисичанска. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

армия РФ (19197) уничтожение (6909) артиллерия (634)


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Топ комментарии
+25
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06.07.2022 11:33
+21
Когда вы уже накуритесь, твари.
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06.07.2022 11:24
+13
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, и чем больше - тем лучше.. )
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06.07.2022 11:48
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06.07.2022 11:23 Ответить
гарненько так дістали - з відстані кілометрів 35+ стріляли
якийсь 155х52 калібр, не інакше
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06.07.2022 12:45 Ответить
хлопки, переходящие в бурные овации
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06.07.2022 12:47 Ответить
Когда вы уже накуритесь, твари.
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06.07.2022 11:24 Ответить
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, и чем больше - тем лучше.. )
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06.07.2022 11:48 Ответить
Кацап?
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06.07.2022 12:08 Ответить
Розквітає бавовна...
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06.07.2022 11:28 Ответить
Получай рашист снаряд.👍👍👍
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06.07.2022 11:29 Ответить
Дуже непогано!
Треба ще ж/д вузол в Ізюмі накрити. Через нього орки тягнуть підкріплення на напрямок Слов'янськ-Краматорськ.
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06.07.2022 11:29 Ответить
т-с-с-с.
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06.07.2022 11:46 Ответить
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06.07.2022 11:33 Ответить
А ми ще сміємося з мордорських новин "аружіє аналоговнєт " , якщо у нас також вистачає дурнуватих .
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06.07.2022 12:07 Ответить
Нептун пройшов випробування і прийнятий на озброєння в квітні 2019. Але лишалось кілька бойових ракет. Нові ЗЕвлада замовила аж 30 грудня 2021, після резонансу від "порохоботів".
Якраз за 10 км асвальту можна було цих ракет на цілий дивізіон придбати...
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06.07.2022 12:40 Ответить
"Експериментальний " Нептун розроблений на базі ще радянської ракети х-35 і з 2020 стоїть на озброєнні ЗСУ. По орках на Зміїному працювала авіацій, байрактари, закордонні гаубиці, а не пукалка Богдана. Я розумію, що автору даного посту платять за кожну згадку про "асфальт" та "шашлики", але навіщо писати маячню в стилі мордорських пропагандонів.
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06.07.2022 14:55 Ответить
Ну да , и видео выложили фейковое !???
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06.07.2022 15:09 Ответить
Відео не фейкове, а змонтоване. І крім того прочитай текст під відео "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження". Так що будемо і далі постити фейки про те як однією гаубицею відбили острів ? Крім того люди в коментах пишуть, що реально знищували орків цезарями, а богдана тільки для прикриття .
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06.07.2022 15:28 Ответить
Значить, склади у зоні ураження вже майже закінчились, бо вразити склад набагато простіше, ніж логістичну базу, а останнім часом ми бачимо атаки і по ЖД вузлах.
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06.07.2022 11:34 Ответить
закінчились у зоні ураження артилерії, але ж ще ж ХАЙМАРСи

переламати тактику рашиського "вогняного валу" можемо лише позбавивши їх масового постачання ***********
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06.07.2022 12:50 Ответить
Злопок, єщьо хлопок єщьо... Рєдкіє хлопкі пєрєходят в бурниє аплодісмєнти!!!! 👏👏👏👏👏👏
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06.07.2022 11:40 Ответить
Звонил Ярош...каже я визитки не відсилав...це мабуть Бумеранг літає де хоче...
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06.07.2022 11:53 Ответить
А хто це?
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06.07.2022 12:00 Ответить
"Достаточно одной таблетки" (с)
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06.07.2022 12:31 Ответить
Тре більше бавовни і сигарет їм надіслати, щоб так задиміло, аж до Кримського мосту!🤡
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06.07.2022 12:33 Ответить
песець понюХАВ бавовну /ХЛАПКI/

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06.07.2022 12:36 Ответить
Квітучі бавовни притягують песця...
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06.07.2022 17:33 Ответить
Могли бы и правильно. Звучит одинаково название городка старинного на двух языках. Великий Бурлук. Старше Харькова.
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06.07.2022 12:57 Ответить
Дядечку Ленд Лізу-респект...
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06.07.2022 13:39 Ответить
Дядечко ленд ліз, ще навіть не починався.
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10.07.2022 20:48 Ответить
Горіть гобліни, горіть
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06.07.2022 14:20 Ответить
Зер гут!
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06.07.2022 15:14 Ответить
 
 