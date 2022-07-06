Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині. ВIДЕО
Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео пожежі на базі окупантів. Судячи з пояснення авторів публікації, причиною загорання став влучний постріл українських артилеристів.
"Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого - дядичка "Ленд Ліза", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+25 Маркиз
показати весь коментар06.07.2022 11:33
+21 Александр Иванов #442761
показати весь коментар06.07.2022 11:24
+13 Anders Hepburn
показати весь коментар06.07.2022 11:48
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якийсь 155х52 калібр, не інакше
Треба ще ж/д вузол в Ізюмі накрити. Через нього орки тягнуть підкріплення на напрямок Слов'янськ-Краматорськ.
Якраз за 10 км асвальту можна було цих ракет на цілий дивізіон придбати...
переламати тактику рашиського "вогняного валу" можемо лише позбавивши їх масового постачання ***********