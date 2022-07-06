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Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині. ВIДЕО

Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео пожежі на базі окупантів. Судячи з пояснення авторів публікації, причиною загорання став влучний постріл українських артилеристів.

"Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого - дядичка "Ленд Ліза", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: 

армія рф (17346) знищення (7221) артилерія (787)


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Топ коментарі
+25
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06.07.2022 11:33
+21
Когда вы уже накуритесь, твари.
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06.07.2022 11:24
+13
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, и чем больше - тем лучше.. )
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06.07.2022 11:48
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06.07.2022 11:23 Відповісти
гарненько так дістали - з відстані кілометрів 35+ стріляли
якийсь 155х52 калібр, не інакше
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06.07.2022 12:45 Відповісти
хлопки, переходящие в бурные овации
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06.07.2022 12:47 Відповісти
Когда вы уже накуритесь, твари.
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06.07.2022 11:24 Відповісти
А что в этом плохого, пусть курят на здоровье, и чем больше - тем лучше.. )
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06.07.2022 11:48 Відповісти
Кацап?
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06.07.2022 12:08 Відповісти
Розквітає бавовна...
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06.07.2022 11:28 Відповісти
Получай рашист снаряд.👍👍👍
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06.07.2022 11:29 Відповісти
Дуже непогано!
Треба ще ж/д вузол в Ізюмі накрити. Через нього орки тягнуть підкріплення на напрямок Слов'янськ-Краматорськ.
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06.07.2022 11:29 Відповісти
т-с-с-с.
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06.07.2022 11:46 Відповісти
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06.07.2022 11:33 Відповісти
А ми ще сміємося з мордорських новин "аружіє аналоговнєт " , якщо у нас також вистачає дурнуватих .
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06.07.2022 12:07 Відповісти
Нептун пройшов випробування і прийнятий на озброєння в квітні 2019. Але лишалось кілька бойових ракет. Нові ЗЕвлада замовила аж 30 грудня 2021, після резонансу від "порохоботів".
Якраз за 10 км асвальту можна було цих ракет на цілий дивізіон придбати...
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06.07.2022 12:40 Відповісти
"Експериментальний " Нептун розроблений на базі ще радянської ракети х-35 і з 2020 стоїть на озброєнні ЗСУ. По орках на Зміїному працювала авіацій, байрактари, закордонні гаубиці, а не пукалка Богдана. Я розумію, що автору даного посту платять за кожну згадку про "асфальт" та "шашлики", але навіщо писати маячню в стилі мордорських пропагандонів.
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06.07.2022 14:55 Відповісти
Ну да , и видео выложили фейковое !???
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06.07.2022 15:09 Відповісти
Відео не фейкове, а змонтоване. І крім того прочитай текст під відео "Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження". Так що будемо і далі постити фейки про те як однією гаубицею відбили острів ? Крім того люди в коментах пишуть, що реально знищували орків цезарями, а богдана тільки для прикриття .
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06.07.2022 15:28 Відповісти
Значить, склади у зоні ураження вже майже закінчились, бо вразити склад набагато простіше, ніж логістичну базу, а останнім часом ми бачимо атаки і по ЖД вузлах.
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06.07.2022 11:34 Відповісти
закінчились у зоні ураження артилерії, але ж ще ж ХАЙМАРСи

переламати тактику рашиського "вогняного валу" можемо лише позбавивши їх масового постачання ***********
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06.07.2022 12:50 Відповісти
Злопок, єщьо хлопок єщьо... Рєдкіє хлопкі пєрєходят в бурниє аплодісмєнти!!!! 👏👏👏👏👏👏
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06.07.2022 11:40 Відповісти
Звонил Ярош...каже я визитки не відсилав...це мабуть Бумеранг літає де хоче...
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06.07.2022 11:53 Відповісти
А хто це?
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06.07.2022 12:00 Відповісти
"Достаточно одной таблетки" (с)
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06.07.2022 12:31 Відповісти
Тре більше бавовни і сигарет їм надіслати, щоб так задиміло, аж до Кримського мосту!🤡
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06.07.2022 12:33 Відповісти
песець понюХАВ бавовну /ХЛАПКI/

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06.07.2022 12:36 Відповісти
Квітучі бавовни притягують песця...
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06.07.2022 17:33 Відповісти
Могли бы и правильно. Звучит одинаково название городка старинного на двух языках. Великий Бурлук. Старше Харькова.
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06.07.2022 12:57 Відповісти
Дядечку Ленд Лізу-респект...
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06.07.2022 13:39 Відповісти
Дядечко ленд ліз, ще навіть не починався.
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10.07.2022 20:48 Відповісти
Горіть гобліни, горіть
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06.07.2022 14:20 Відповісти
Зер гут!
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06.07.2022 15:14 Відповісти
 
 