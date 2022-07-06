Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині. ВIДЕО

Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі з'явилося відео пожежі на базі окупантів. Судячи з пояснення авторів публікації, причиною загорання став влучний постріл українських артилеристів.

"Логістична база орків Великий Бурлук приймає вітання від нашого старого знайомого - дядичка "Ленд Ліза", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни мотопіхотного батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади знищили російський танк та його екіпаж поблизу Лисичанська. ВІДЕО+ФОТО