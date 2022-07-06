У танка оккупантов сносит башню после контакта с бойцами ВСУ. ВИДЕО

Украинские воины на Донетчине уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент успешной атаки опубликован на странице ОТГ "Північ" в фейсбуке. На записи видно, что танк взорвался с такой силой, что его башня подлетела вверх на несколько десятков метров.

"Где-то в степях Донетчины вражеский танк встретился с воинами ВСУ, и от радости ему "снесло башню". Вот такая короткая сказочка", - говорится в комментарии к видео.

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