У танка окупантів зносить башту після контакту з бійцями ЗСУ. ВIДЕО
Українські воїни на Донбасі знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної атаки опублікований на сторінці ОТУ "Північ" у Фейсбук. На записі видно, що танк вибухнув з такою силою, що його башта підлетіла угору на кілька десятків метрів.
"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+29 Kiev_Kiev_777
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+21 NewTroll
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+20 MausMike
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Летят утки, и два гуся.
- За присмаком крові на *** її сина.
"Дальше, вище, яскравіше !"
Это наверняка его рекорд по прыжкам в высоту...посмертно)))
А могли ведь и с песнями и плясками на койке, Петросянами...