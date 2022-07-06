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У танка окупантів зносить башту після контакту з бійцями ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни на Донбасі знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної атаки опублікований на сторінці ОТУ "Північ" у Фейсбук. На записі видно, що танк вибухнув з такою силою, що його башта підлетіла угору на кілька десятків метрів.

"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7221)


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Топ коментарі
+29
какое замечательное блюдо - жаренный кацап
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06.07.2022 11:35
+21
Походу можно в пол-литровую банку всех запаковать)))
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06.07.2022 11:37
+20
Тюнінгове ательє "ЗСУ" успішно зробило з рашко-танка кабріолет.
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06.07.2022 11:38
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какое замечательное блюдо - жаренный кацап
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06.07.2022 11:35 Відповісти
Нажаль нема блюючого смайліка... Це просто красіво
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06.07.2022 11:45 Відповісти
🤮 тримайте.
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06.07.2022 12:13 Відповісти
Який красивий грибок !!!
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06.07.2022 11:53 Відповісти
Боюсь что уже не жаренный а испарённый...
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06.07.2022 15:22 Відповісти
Походу можно в пол-литровую банку всех запаковать)))
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06.07.2022 11:37 Відповісти
Скорее там проще пыли на дороге в баночку насыпать чем искать что осталось от орков
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06.07.2022 11:51 Відповісти
Таки так. Чисто утілізували. Одразу на добрива перетворили.
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06.07.2022 12:22 Відповісти
Схоже, там вистачить і майонезної баночки.
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06.07.2022 17:28 Відповісти
А як вам такий зашкварений танк Т-72 з Рапіри? https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM https://www.youtube.com/watch?v=H7EEiZPpxBM

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06.07.2022 11:38 Відповісти
Пріунил, прігарюнілся, нідавьез рузькій мір. Подобається !
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06.07.2022 12:52 Відповісти
Тонкісти сдєлалі жест добрай волі
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06.07.2022 13:51 Відповісти
Тюнінгове ательє "ЗСУ" успішно зробило з рашко-танка кабріолет.
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06.07.2022 11:38 Відповісти
Три сокири відрубали башту.
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06.07.2022 11:40 Відповісти
👍👍👍
Летят утки, и два гуся.
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06.07.2022 11:42 Відповісти
Вот теперь понятен истинный смысл фразы "Снесло крышу".
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06.07.2022 11:49 Відповісти
І раптом їбануло і здригнулася земля ...
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06.07.2022 11:50 Відповісти
Таке для кожного москальського танка.
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06.07.2022 11:53 Відповісти
"І мать-кацапка нє узнаєт, каков танкіста бил канєц."
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06.07.2022 11:57 Відповісти
Молодая. Молодая не узнает. Зачем матери его конец?
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06.07.2022 12:24 Відповісти
Патамущта єта кацапи-с, сер
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06.07.2022 13:53 Відповісти
- Як кацапка дізнається, що у її доньки місячні?
- За присмаком крові на *** її сина.
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06.07.2022 17:16 Відповісти
"Фуууу, *******!" (с)
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06.07.2022 17:19 Відповісти
треба бити аж поки не вспокояця
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06.07.2022 12:05 Відповісти
Эпично. Больше 200 м был рекорд полета кацапской башни. Это заявка на побитие.
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06.07.2022 12:05 Відповісти
Залежить від кількості боєкомплекту і чи люки закриті.
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06.07.2022 12:22 Відповісти
нужно повторить
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Эх, раз, еще раз, еще много-много раз !
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Красивое видео. А еще красиво смотрится, когда лаптекопытным репоедам сносит головы.
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06.07.2022 12:10 Відповісти
Український танковий біатлон - мєтанії танкових башен рашистів

"Дальше, вище, яскравіше !"
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06.07.2022 12:11 Відповісти
У каждого народа свои виды метания. Вот на кацапии, которой рулит членоголовый фюрер *****, срущий в чемодан, любят метать на дальность коровье говно. А у нас любят смотреть, как наше славные ВСУ метают башни кацапских танков. Как грыцца, каждому свое.
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06.07.2022 12:19 Відповісти
"Радий бачить, як горить ваш танчик!" (c)
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06.07.2022 12:13 Відповісти
Продаётся спайдер Т-62. Недорого.
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06.07.2022 12:26 Відповісти
Там в башне возможно был и командир рашисткого танка.
Это наверняка его рекорд по прыжкам в высоту...посмертно)))
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06.07.2022 12:27 Відповісти
Это экипаж, упираясь ногами, сбрасывает башню, что бы поскорее cдрыснуть из танка!
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06.07.2022 12:28 Відповісти
на це можна дивитися вічно
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06.07.2022 12:38 Відповісти
у истинных нацистов руzzkих вместо головы- башня с пуйловским дерьмом. великолепно смотрится в полете .
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06.07.2022 12:43 Відповісти
6 сек. башня літала
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06.07.2022 12:58 Відповісти
Schön!
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06.07.2022 13:25 Відповісти
Чудово, Григорій! Чудово Костянтин!
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06.07.2022 13:28 Відповісти
Это ещё ВСУ сделали одолжение, так как помогли оркам моментально подохнуть, испариться Сразу к Кабздону и ЗАДорнову

А могли ведь и с песнями и плясками на койке, Петросянами...
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06.07.2022 13:56 Відповісти
Фен-Шуй, подобаєця...
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06.07.2022 14:07 Відповісти
Екiпажу танка мiцного здоров'я та герметичних пакетiв.
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06.07.2022 14:27 Відповісти
Ну разве что полный боекомплект сдетонировал..,.
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06.07.2022 15:12 Відповісти
Вначале башня,а за ней и бурят полетел,ну или часть его.
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06.07.2022 15:33 Відповісти
еслиб шпилили в танки знали бычто надо люки откупоривтать и ставать лобом можно ромбом а так.. все хп слили..боты
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06.07.2022 16:46 Відповісти
 
 