У танка окупантів зносить башту після контакту з бійцями ЗСУ. ВIДЕО

Українські воїни на Донбасі знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент успішної атаки опублікований на сторінці ОТУ "Північ" у Фейсбук. На записі видно, що танк вибухнув з такою силою, що його башта підлетіла угору на кілька десятків метрів.

"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню". От така коротка казочка", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загорілася логістична база окупантів у селищі Великий Бурлук на Харківщині. ВIДЕО