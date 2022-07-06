Памяти командира белорусского батальона "Волат" Ивана Марчука с позывным "Брест": "Самы складаны бой - гэта той, у якім я памру…". ВИДЕО
Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным "Брест" погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано мемориальное видео, посвященное погибшему бойцу-добровольцу.
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