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Памяти командира белорусского батальона "Волат" Ивана Марчука с позывным "Брест": "Самы складаны бой - гэта той, у якім я памру…". ВИДЕО

Командир батальона "Волат" полка имени Кастуся Калиновского белорус Иван Марчук с позывным "Брест" погиб в боях с российскими оккупантами под Лисичанском в Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликовано мемориальное видео, посвященное погибшему бойцу-добровольцу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Командир белорусского батальона Иван Марчук (Брест) погиб в боях за Лисичанск

Беларусь (7890) добровольцы (1166)


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Топ комментарии
+50
Щира подяка! Слава Герою!
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06.07.2022 12:17
+40
Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся. Вже і куля не дістане, Коні не спіткнуться...
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06.07.2022 12:20
+17
Да уж. Украина и белорусию освободит по итогу и засрашку. Хотя засрашка...ну её нах. Проклятая территория.
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06.07.2022 12:22
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Щира подяка! Слава Герою!
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06.07.2022 12:17 Ответить
Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся. Вже і куля не дістане, Коні не спіткнуться...
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06.07.2022 12:20 Ответить
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06.07.2022 12:21 Ответить
Да уж. Украина и белорусию освободит по итогу и засрашку. Хотя засрашка...ну её нах. Проклятая территория.
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06.07.2022 12:22 Ответить
Війна йде не за землю. Якщо Ви досі цього не зрозуміли, мені Вас шкода
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06.07.2022 12:38 Ответить
Не варто так нити.
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06.07.2022 12:41 Ответить
Людина це така тварюка якій потрібно все більше і більше -еволюція ще на тому етапі коли ми не цінуємо життя і його трансцендентний і безцінний потік буття ! Коли люди зрозуміють суть існування не в матеріальному і амбіційному ще не одна цивілізація загине і вимре-але колись можливо не на цій планеті але всеж буде утопія ! Буде катарсис і нірвана буде повага до існування і буття у всесвіті енергетичного ідуховного де буде тільки мир Любов і безкінечність---але без московських мутантів. АМІНЬ.Слава Українському вічному народові і людям які перенеслись у вічність щоб ми зустріли і прожили ще один чудовий день ! Робіть все для ближнього свого -любіть і боріться за мир і свободу !
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06.07.2022 12:42 Ответить
Розтолкуйте чому перекладено все, а амінь зелишино і воно звучить всіма мовами майже одинаково. З отриманої мною інформації це зовсім не позитив, а навпаки. Ваша думка?
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06.07.2022 16:23 Ответить
Всегда были люди, которых много не бывает. Они все берут на себя. За такими идти надёжно, уверенно, цель тогда близка и реальна. Героям слава! Смерть врагам! Победа за нами!
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06.07.2022 12:41 Ответить
R.I.P
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06.07.2022 12:44 Ответить
Царствие небесное воину!
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06.07.2022 12:52 Ответить
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06.07.2022 13:02 Ответить
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06.07.2022 13:15 Ответить
Настоящий герой... здравомыслящие белорусы с нами с самого начала, начиная с Майдана.
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06.07.2022 13:55 Ответить
Він загинув і за Білорусь! Слава Герою наших братніх народів!
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06.07.2022 14:07 Ответить
А лисе ******** з 95 го сидить в Польщі, бо не вміє захищати країну
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06.07.2022 14:21 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава Герою. Всім Братам-Білорусам, що склали голови за Свободу, і України і Білорусі. Бо тут вирішується доля двох братніх народів. Пам"ятаю Михайла Жизнєвського, Героя України, котрий одним з перших упав від кулі на Майдані... Ніколи і нікого не забудемо. Прийде час і підемо визволяти Білорусь.
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06.07.2022 15:11 Ответить
Впаде московія, "бацька" зникне.
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06.07.2022 16:25 Ответить
Вічна слава Герою! Українці будуть пам'ятати. Слава Україні, Живє вільна Білорусь!
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06.07.2022 15:13 Ответить
Дуже жаль, слідкував за ним, один з кращих серед білорусів!
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06.07.2022 15:21 Ответить
Спи братику спокійно.Прийде время і Білорусь буде квітуча і вільна !
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06.07.2022 15:48 Ответить
Слава Герою ! Справжній литвин з тих, що орду вже 1000 років б'ють.
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06.07.2022 18:07 Ответить
 
 