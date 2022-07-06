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Пам'яті командира білоруського батальйону "Волат" Івана Марчука із позивним Брест: "Самы складаны бой - гэта той, у якім я памру…". ВIДЕО

Командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним Брест загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане меморіальне відео, присвячене загиблому бійцю-добровольцю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Командир білоруського батальйону Іван Марчук (Брест) загинув у боях за Лисичанськ

Автор: 

Білорусь (7929) добровольці (917)


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Топ коментарі
+50
Щира подяка! Слава Герою!
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06.07.2022 12:17
+40
Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся. Вже і куля не дістане, Коні не спіткнуться...
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06.07.2022 12:20
+17
Да уж. Украина и белорусию освободит по итогу и засрашку. Хотя засрашка...ну её нах. Проклятая территория.
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06.07.2022 12:22
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Щира подяка! Слава Герою!
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06.07.2022 12:17 Відповісти
Спи спокійно, отамане, Спи і не турбуйся. Вже і куля не дістане, Коні не спіткнуться...
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06.07.2022 12:20 Відповісти
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06.07.2022 12:21 Відповісти
Да уж. Украина и белорусию освободит по итогу и засрашку. Хотя засрашка...ну её нах. Проклятая территория.
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06.07.2022 12:22 Відповісти
Війна йде не за землю. Якщо Ви досі цього не зрозуміли, мені Вас шкода
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06.07.2022 12:38 Відповісти
Не варто так нити.
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06.07.2022 12:41 Відповісти
Людина це така тварюка якій потрібно все більше і більше -еволюція ще на тому етапі коли ми не цінуємо життя і його трансцендентний і безцінний потік буття ! Коли люди зрозуміють суть існування не в матеріальному і амбіційному ще не одна цивілізація загине і вимре-але колись можливо не на цій планеті але всеж буде утопія ! Буде катарсис і нірвана буде повага до існування і буття у всесвіті енергетичного ідуховного де буде тільки мир Любов і безкінечність---але без московських мутантів. АМІНЬ.Слава Українському вічному народові і людям які перенеслись у вічність щоб ми зустріли і прожили ще один чудовий день ! Робіть все для ближнього свого -любіть і боріться за мир і свободу !
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06.07.2022 12:42 Відповісти
Розтолкуйте чому перекладено все, а амінь зелишино і воно звучить всіма мовами майже одинаково. З отриманої мною інформації це зовсім не позитив, а навпаки. Ваша думка?
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06.07.2022 16:23 Відповісти
Всегда были люди, которых много не бывает. Они все берут на себя. За такими идти надёжно, уверенно, цель тогда близка и реальна. Героям слава! Смерть врагам! Победа за нами!
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06.07.2022 12:41 Відповісти
R.I.P
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06.07.2022 12:44 Відповісти
Царствие небесное воину!
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06.07.2022 12:52 Відповісти
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06.07.2022 13:02 Відповісти
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06.07.2022 13:15 Відповісти
Настоящий герой... здравомыслящие белорусы с нами с самого начала, начиная с Майдана.
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06.07.2022 13:55 Відповісти
Він загинув і за Білорусь! Слава Герою наших братніх народів!
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06.07.2022 14:07 Відповісти
А лисе ******** з 95 го сидить в Польщі, бо не вміє захищати країну
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06.07.2022 14:21 Відповісти
Вічна Пам"ять і Слава Герою. Всім Братам-Білорусам, що склали голови за Свободу, і України і Білорусі. Бо тут вирішується доля двох братніх народів. Пам"ятаю Михайла Жизнєвського, Героя України, котрий одним з перших упав від кулі на Майдані... Ніколи і нікого не забудемо. Прийде час і підемо визволяти Білорусь.
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06.07.2022 15:11 Відповісти
Впаде московія, "бацька" зникне.
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06.07.2022 16:25 Відповісти
Вічна слава Герою! Українці будуть пам'ятати. Слава Україні, Живє вільна Білорусь!
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06.07.2022 15:13 Відповісти
Дуже жаль, слідкував за ним, один з кращих серед білорусів!
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06.07.2022 15:21 Відповісти
Спи братику спокійно.Прийде время і Білорусь буде квітуча і вільна !
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06.07.2022 15:48 Відповісти
Слава Герою ! Справжній литвин з тих, що орду вже 1000 років б'ють.
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06.07.2022 18:07 Відповісти
 
 