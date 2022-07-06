Пам'яті командира білоруського батальйону "Волат" Івана Марчука із позивним Брест: "Самы складаны бой - гэта той, у якім я памру…". ВIДЕО
Командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним Брест загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане меморіальне відео, присвячене загиблому бійцю-добровольцю.
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