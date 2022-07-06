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Командир білоруського батальйону Іван Марчук (Брест) загинув у боях за Лисичанськ

брест,іван,марчук

Командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним "Брест" загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині.

Про це повідомили у полку імені Кастуся Калиновського, інформує Цензор.НЕТ.

Білоруський підрозділ брав участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня.

"Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з переважаючими силами супротивника. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", - йдеться у повідомленні.

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Після цього вороги кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема й танки, через що бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.

"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався", – повідомили захисники України.

Завдяки героїзму та самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.

Ще кілька білоруських бійців зникли, ведуться їхні пошуки. Підтверджено, що один із них потрапив у полон.

Також дивіться: Український воїн тягне пораненого під обстрілом, не здається в полон, та гине разом з пораненим. Російське ВIДЕО

Іван "Брест" загинув, виконуючи бойове завдання. Він стояв біля витоків формування полку імені Кастуся Калиновського і з перших днів війни допомагав боротися проти РФ.

"Ми знали його як мужню, рішучу і самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас", - зазначили побратими полеглого воїна.

Автор: 

Білорусь (7922) Лисичанськ (315) смерть (6739) втрати (4381)


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Топ коментарі
+73
Живе Беларусь! Лукашенка на палю!
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06.07.2022 10:55
+73
Світла пам'ять. Спочивай в мирі.

Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
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06.07.2022 10:57
+71
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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06.07.2022 10:55
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Живе Беларусь! Лукашенка на палю!
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06.07.2022 10:55 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!!
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06.07.2022 10:55 Відповісти
Світла пам'ять. Спочивай в мирі.

Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
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06.07.2022 10:57 Відповісти
З псевдо "Брест" випливає що він з Берестейя - етнічних українських земель, які Сталін приєднав до Білорусі. Там села на 80- 90% українськи.
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06.07.2022 11:35 Відповісти
Він в інтерв'ю казав, що не українець. Насправді, прізвища на -чук дуже поширені в Білорусі також
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06.07.2022 15:00 Відповісти
Поширені, під впливом українських суфіксів.
Марчук - то від Марко.
Для мене це - українське прізвище.
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07.07.2022 01:34 Відповісти
Прізвища на чук з'явилися ще до поділу староруської на окрему українську та білоруську. Тому вони такі ж білоруські, як і українські. Що це для вас має набагато менше значення за факти )
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07.07.2022 11:20 Відповісти
ОН - белорус, и всегда гордился именно этим! Тебе даже сейчас свербит это признать, городишь какую-то чушь.
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06.07.2022 18:21 Відповісти
свербит по-ходу только у тебя. просто не будь мудаком и не разводи здесь срач
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06.07.2022 20:21 Відповісти
Причем здесь срач? Ты лучше следи за писаниной этого белорусофоба под канадским флагом, у которого видимо уже развилось отрицание белорусов как нации, даже Ивана (Царство Небесное герою!) в украинцы записал, лишь бы не в белорусы. А второй на подпевках, в стиле русни, про "этнические земли" подарок от сталина - вернуть надо?
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06.07.2022 20:53 Відповісти
кобила ти тупа , купи тлумачний словник та почитай значення слова фобія... Потім вилізь з під VPN та отримаєш подальший маршрут.
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06.07.2022 21:10 Відповісти
Це справді погана поведінка. Новина про білоруса, який пожертвував життям заради України, і раптом для когось це можливість виявити якийсь тупий буряковий імперіалізм
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07.07.2022 11:24 Відповісти
Це звичайна поведінка для цього прокремлівського трампіста під канадійським vpn.
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07.07.2022 23:16 Відповісти
«Забудьте слово - сябри»,- (c) vedana
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06.07.2022 23:32 Відповісти
Справжній Белорус ! Вічна пам"ять герою !
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06.07.2022 11:00 Відповісти
..ну от чому гинуть найкращі?!..(
Слава Герою!
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06.07.2022 11:01 Відповісти
гунуть усі, просто про них статті не пишуть і не доповідають у пресі з відомих безпекових причин.
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06.07.2022 13:03 Відповісти
Тому що НАЙКРАЩІ воюють на фронті. Тому і гинуть.
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06.07.2022 13:22 Відповісти
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06.07.2022 11:02 Відповісти
Слава справжньому Лицьвину! Це гідний нащадок Великого князівства Литовського і бойової слави його полків, які громили мокшвя ще у раннє середньовіччя. Шлях нчдадків цих, лавніх литвинів не моде бути у союз з віковічним ворогом. Їхній шлях - союз із справжніми союзниками, з якими вони пройшли тривалий і славний в тому числі бойовий шлях довжиною у століття. Біло-червоно-білиц прапор, як і герб Погоня будуть підняті на теренах нащадків литвинів. Скоро. Як і мріяв дркг Брест - Іван Марчук.
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06.07.2022 11:04 Відповісти
Ти спецом сьогодні,зарегивсЯ?Бот мокшанський.
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06.07.2022 11:07 Відповісти
Україна прийшла до повномасштабного втргнена ГОЛА І БОСА - Остап ДРОЗДОВ


https://www.youtube.com/hashtag/drozdov #DROZDOV https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2 #Остап_Дроздов https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F #Дроздов_Позиція Якщо Європа контролюватиме всі гроші - нашим стане нецікаво

https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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06.07.2022 11:21 Відповісти
До речі, мандрівний філософ Дроздов теж сприяв цьому, спричинившись до агітації і обрання Зєлєнского президентом.
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06.07.2022 11:38 Відповісти
в Європі теж є свої корупціонери, щоб нам цікаво не стало.
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06.07.2022 12:15 Відповісти
***** ТУТ ДРОЗДОВ . ДО ЧОГО ВИН ***** ТУТ . МИ ИВАНА МАРЧУКА ПОМИНАЕМО . ДО РЕЧИ ДЕ ТОЙ ДРОЗДОВ ОСТАП . И ГРОШИ ЯК ВИТРАЧАТИ ДОЛБОДРОЗДОВА АЖ НИХТО ПИТАТИ НЕ БУДЕ ----- СЛАВА УКРАИНИ . вибачайте за букву ..и..
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06.07.2022 17:53 Відповісти
Ви тоже свежииспеченный кадр



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Реєстрація: 03.03.2022
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06.07.2022 11:22 Відповісти
Так,на цензорі 03,03,2022.Інколи пишу коменти.Загалом, на ютубі, там троле-ботів,в рази більше.
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06.07.2022 11:47 Відповісти
вЫктор Ыванов ыды ***** тупий мокшанський бот ))
Оце Ы вас постійно палить!
ЗСУ спочатку винищать усіх загарбників, які стріляють зі зброї.
А потім прийдуть, витягнуть за патли і бороди із-за ноута бійців інформаційного фронту --- і так само відпустять... їхні грішні душі...
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06.07.2022 13:41 Відповісти
Вічна Шана Герою!!!
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06.07.2022 11:05 Відповісти
Шана
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06.07.2022 11:05 Відповісти
Живе Беларусь!!! Слава Украї6і!!!! Світла пам'ять сябру !!!
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06.07.2022 11:07 Відповісти
Світла Пам'ять Герою та щирі співчуття близьким і рідним 😪😪😪
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06.07.2022 11:09 Відповісти
Герої не вмирають
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06.07.2022 11:09 Відповісти
Слава герою ! В нього мабудь бандерівська кров ‼️‼️
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06.07.2022 11:10 Відповісти
12 жовтня 2020 року НВР «ПРАВИЙ СЕКТОР» з благословіння Блаженнішого Митрополита Єпіфанія заснував Орден імені Степана Бандери.

Заснований орден має три ступені, буде вручатися напередодні Покрови за видатні заслуги і вчинки на шляху здобутку Української Соборної Самостійної Держави. До нагороди можуть бути представлені громадські, культурні, наукові діячі, волонтери, військові та добровольці.
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06.07.2022 11:13 Відповісти
Була ще петиція №22/137768-еп

Заснувати військові нагороди: Орден Степана Бандери і Оррден Джохара Дудаєва

Автор (ініціатор): Івасів Андрій Петрович

Дата оприлюднення: 18 травня 2022

ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ

В час ворожої навали пропоную заснувати військові нагород. Для героїчних українських захисників України - орден Степана Бандери.
‼️‼️‼️Для іноземців, які в цей важкий час боронять нашу країну - орден Джохара Дудаєва. Це підкреслить наш цивілізаційний вибір і відношення до загарбника.
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06.07.2022 11:15 Відповісти
мабуТь
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06.07.2022 21:22 Відповісти
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07.07.2022 16:06 Відповісти
Світла пам"ять Герою! Живє Бєларусь! Слава Україні!
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06.07.2022 11:15 Відповісти
Как же так? Никак не могу в это поверить?!
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06.07.2022 11:16 Відповісти
Рашистская мерзкая орда!!!(((((😢
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06.07.2022 15:44 Відповісти
світла пам"ять справжньому герою!
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06.07.2022 11:19 Відповісти
То комбат Свободы,теперь Волата.Нужно поберечь таких людей,орки охотятся за ними.
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06.07.2022 11:22 Відповісти
дуже важкий та болючий шлях до перемоги,
втрачаємо кращих.
Борітесь поборете
Хай живе вільна Білорусь, як братній народ України.
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06.07.2022 11:23 Відповісти
Шана і світла пам'ять Герою! Жыве Беларусь!
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06.07.2022 11:39 Відповісти
Светлая память Герою!
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06.07.2022 11:43 Відповісти
Віддав найцінніше, що в нього було за соборну і незалежну Україну. Слава героям!
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06.07.2022 11:52 Відповісти
і за волю Білорусі

ці хлопці майбутнє Нової білоруської Армії
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06.07.2022 12:07 Відповісти
Живе Біларусь !
Герою Слава !
R.I.P. Воіну !
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06.07.2022 12:05 Відповісти
Вічна пам'ять герою! Білорусь буде вільною.
От тим хто в полон потрапив не солодко доведеться. Рашисти їх лукашистам передадуть
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06.07.2022 12:09 Відповісти
Жыве́ Белару́сь!!!(с)
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06.07.2022 12:11 Відповісти
Только после его смерти узнала, что ему было всего 28 лет. Господи, совсем мальчишка. Из-за бороды казалось, что он намного старше...
Са святымі спачываць...
Надта балюча. Надта...
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06.07.2022 12:34 Відповісти
А у мого товариша сина вбили в березні Сергій трохи старший Марчука Син у нього залишився - одноліток мого внука Ракета прилетіла з Гомельщини
Та й не буде дивним коли і Марчука вбили білоруськими ************ - "змагары" вже третій тиждень відвантажують вагонами їх на Донбас
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06.07.2022 18:00 Відповісти
краще б вони (білоруський батальйон), таргана прибили та нормальними сусідами стали...
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06.07.2022 21:20 Відповісти
Вечная память.
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06.07.2022 12:45 Відповісти
світла пам"ять герою
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06.07.2022 13:24 Відповісти
Світла Пам'ять Герою захиснику України та щирі співчуття близьким і рідним
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06.07.2022 13:25 Відповісти
Світла Пам'ять
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06.07.2022 15:02 Відповісти
Герою Слава!!! R.I.P. 💛💙💛💙🙏🙏🙏🙏😢
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06.07.2022 15:41 Відповісти
ИВАН МАРЧУК --- СВЕТЛАЯ ТЕБЕ ПАМЯТЬ . ЦАРСТВО В НЕБЕСНОМ ЛЕГИОНЕ ГЕРОЕВ . НЕТ ПРОСТО ТАКИХ СЛОВ ЧТОБЫ ОТБЛАГОДАРИТЬ ТЕБЯ И ТВОИХ РОДНЫХ ЗА ТВОЙ ПОДВИГ
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06.07.2022 17:46 Відповісти
Герої не вмирають!
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06.07.2022 18:12 Відповісти
Вечная Слава, тебе Воин.
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06.07.2022 20:29 Відповісти
Гуглил про Кастуся Калиновского и польские восстания ХІХ ст. Тронуло. Очень много паралелей с нынешней ситуацией и очень печальный конец. Одна картина "Прощание с Европой" чего стоит. Не хочу что бы это закончилось как тогда...
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06.07.2022 23:16 Відповісти
А ти погугли ще й молодість "героя американської революції" Тадеуша Костюшко - "очі на лоб вилізуть"! Бо його діяльність у Барській конфедерації (в придушенні Гайдамаччини) нічим не відрізняється від того, чим займалися британці у США під час придушення революції незалежності (Тобто, він боровся проти "права на самовизначення" для українців, але за нього - для американців!
Та й Калиновський - "неоднозначна фігура" Адже він боровся, фактично, не за незалежність Білорусі, а за " "Жечь паспалитую" під польським домінуванням Тобто, по суті, просто хотів "помінять хомут" на шиї білорусів! Були доведені судом факти позасудових страт селян-білорусів, які відмовлялися його підтримувать
Так що, "не сотвори собі кумира" Здоровий скептицизм дуже гарно лікує від ідеалізації осіб в історії і позбавляє від розчарувань
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07.07.2022 07:58 Відповісти
Вічна пам'ять Герою-захиснику- білорусу!

Білоруси - це народ, який став заручником божевільного диктатора. У них лише два шляхи: або знести цю владу до біса, або зникнути з мапи світу та із історії.
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06.07.2022 23:36 Відповісти
Світла пам' ять! Царство Небесне!
Герої не вмирають !!!
Рве на куски від болю! Смерті, скалічені тіла, скалічені сім'ї, діти сироти, в яких на руках померли батьки. До цього не можливо звикнути і розумом це не осягнути!
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07.07.2022 00:32 Відповісти
Шана
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07.07.2022 04:20 Відповісти
Оставили против сил превышающих в ... раз. Почему вовремя не было приказа отойти. Сколько там погибло бойцов. Это после заявления что все вовремя отошли, раскрываются нюансы. У Лачена в тг канале
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07.07.2022 06:48 Відповісти
Царство тебе дорогой Небесного,спи спокойно.
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07.07.2022 07:40 Відповісти
Вечная памяць! Жыве Беларусь!
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07.07.2022 23:17 Відповісти
 
 