Командир білоруського батальйону Іван Марчук (Брест) загинув у боях за Лисичанськ
Командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського білорус Іван Марчук із позивним "Брест" загинув у боях із російськими окупантами під Лисичанськом на Луганщині.
Про це повідомили у полку імені Кастуся Калиновського, інформує Цензор.НЕТ.
Білоруський підрозділ брав участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня.
"Невелика група наших бійців вступила в нерівний бій з переважаючими силами супротивника. Через кілька годин контакту сили окупантів було відкинуто, техніка була підбита з ручних протитанкових засобів, серед наших хлопців лише один був легко поранений", - йдеться у повідомленні.
Після цього вороги кинули на невеликий загін батальйону "Волат" значні сили, зокрема й танки, через що бійці полку Кастуся Калиновського почали відступати.
"І навіть тоді наші хлопці не здалися і направили українську артилерію на живу силу та техніку противника. На жаль, у якийсь момент зв'язок із нашими бійцями перервався", – повідомили захисники України.
Завдяки героїзму та самопожертві білоруси змогли зупинити наступ танкової колони РФ, чим дали можливість безпечно відвести основні сили ЗСУ.
Ще кілька білоруських бійців зникли, ведуться їхні пошуки. Підтверджено, що один із них потрапив у полон.
Іван "Брест" загинув, виконуючи бойове завдання. Він стояв біля витоків формування полку імені Кастуся Калиновського і з перших днів війни допомагав боротися проти РФ.
"Ми знали його як мужню, рішучу і самовіддану людину, готову на все заради кожного свого бійця. "Брест" мав винятковий авторитет серед солдатів полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика і болюча втрата для всіх нас", - зазначили побратими полеглого воїна.
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Він - українець по батьку, як виглядає з прізвища.
Марчук - то від Марко.
Для мене це - українське прізвище.
Слава Герою!
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https://youtu.be/uySb8BqKiE0
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Реєстрація: 03.03.2022
Оце Ы вас постійно палить!
ЗСУ спочатку винищать усіх загарбників, які стріляють зі зброї.
А потім прийдуть, витягнуть за патли і бороди із-за ноута бійців інформаційного фронту --- і так само відпустять... їхні грішні душі...
Заснований орден має три ступені, буде вручатися напередодні Покрови за видатні заслуги і вчинки на шляху здобутку Української Соборної Самостійної Держави. До нагороди можуть бути представлені громадські, культурні, наукові діячі, волонтери, військові та добровольці.
Заснувати військові нагороди: Орден Степана Бандери і Оррден Джохара Дудаєва
Автор (ініціатор): Івасів Андрій Петрович
Дата оприлюднення: 18 травня 2022
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
В час ворожої навали пропоную заснувати військові нагород. Для героїчних українських захисників України - орден Степана Бандери.
‼️‼️‼️Для іноземців, які в цей важкий час боронять нашу країну - орден Джохара Дудаєва. Це підкреслить наш цивілізаційний вибір і відношення до загарбника.
втрачаємо кращих.
Борітесь поборете
Хай живе вільна Білорусь, як братній народ України.
ці хлопці майбутнє Нової білоруської Армії
Герою Слава !
R.I.P. Воіну !
От тим хто в полон потрапив не солодко доведеться. Рашисти їх лукашистам передадуть
Са святымі спачываць...
Надта балюча. Надта...
Та й не буде дивним коли і Марчука вбили білоруськими ************ - "змагары" вже третій тиждень відвантажують вагонами їх на Донбас
Та й Калиновський - "неоднозначна фігура" Адже він боровся, фактично, не за незалежність Білорусі, а за " "Жечь паспалитую" під польським домінуванням Тобто, по суті, просто хотів "помінять хомут" на шиї білорусів! Були доведені судом факти позасудових страт селян-білорусів, які відмовлялися його підтримувать
Так що, "не сотвори собі кумира" Здоровий скептицизм дуже гарно лікує від ідеалізації осіб в історії і позбавляє від розчарувань
Білоруси - це народ, який став заручником божевільного диктатора. У них лише два шляхи: або знести цю владу до біса, або зникнути з мапи світу та із історії.
Герої не вмирають !!!
Рве на куски від болю! Смерті, скалічені тіла, скалічені сім'ї, діти сироти, в яких на руках померли батьки. До цього не можливо звикнути і розумом це не осягнути!