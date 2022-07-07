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Новости Видео Война
13 090 26

Три украинских вертолета Ми-8 атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео атаки "тройки" украинских вертолетов Ми-8 на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пилоты поочередно выходят на позицию на сверхнизких высотах и отстреливаются по врагам ракетами.

Также смотрите: Украинский самолет СУ-25 на боевом задании. ВИДЕО из кабины пилота

авиация (2825) ВСУ (6584)


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Топ комментарии
+17
над самісінькою землею
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07.07.2022 11:10
+11
Ех.. жаль що немає штурмових гелікоптерів.
Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
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07.07.2022 11:11
+9
Бо це атака на кобруванні. Дозволяє стріляти далеко не заходячи в зону дії ворожої ППО.
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07.07.2022 11:31
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над самісінькою землею
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07.07.2022 11:10 Ответить
Ех.. жаль що немає штурмових гелікоптерів.
Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
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07.07.2022 11:11 Ответить
уже лучше, но CCR лучше слушать в оригинале, если что...
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07.07.2022 11:14 Ответить
необходимо создать такую армию что бы отстреливать орков стало легко и весело
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07.07.2022 11:15 Ответить
Не розумію, чесно кажучи... Чому у відео про вертольотні атаки, постійно вертольоти задирають носа догори, і стріляють кудись вгору? Чому не донизу, і атакувати цілі на землі?
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07.07.2022 11:17 Ответить
Зрозумів, зрадик?!
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07.07.2022 11:41 Ответить
"Ракета летить по параболі"... А так як йде постріл з наднизької висоти, то апарат "задирає морду" й стріляє, для забеспечення тої параболи. Прийом російською називають "кобрирование"...
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07.07.2022 11:30 Ответить
только кАбрирование. Корень как и в слове "каприоль" в конном спорте или "кабриолет" от латинского слова, означающего "козлик"
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07.07.2022 11:53 Ответить
Бо це атака на кобруванні. Дозволяє стріляти далеко не заходячи в зону дії ворожої ППО.
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07.07.2022 11:31 Ответить
бо тоды треба працювати над самою ціллю і їх відразу зіб'ють. Звичайно так нижче ефективність, але їх важко збити. Рашисти до речі теж так роблять, а у них гвинтокрилів багато та й кращі. Якщо точно знати місце пуску та точно витримати кут запуску, то влучити можна достатньо точно
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07.07.2022 11:38 Ответить
Для того щоб влучити при "кобруванні" багато "якщо", ефективність низька , правда , мабуть все ж ефективніше чим відосики боневтіка.
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07.07.2022 11:56 Ответить
Дякую гарно всім за відповіді. Я нажаль "диванний ікспьорд" в цьому питанні
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07.07.2022 12:00 Ответить
Скажем так, в случае запуска НУРС, вероятнось попадания по цели-условная.
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07.07.2022 23:11 Ответить
Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ".
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07.07.2022 11:19 Ответить
А де ж ті гради та міномети, або бк до них?, Поганяти сепарню те що треба, всерівно в бою від них толку 0, бо зібють.
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07.07.2022 11:39 Ответить
Dumaju tam storaz umneje tebja , paetamu vsjo kak nada .....
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07.07.2022 13:16 Ответить
"ВВС Украины уничтожены в первый день войны. Потерь в всрф нет"..(конашенков)
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07.07.2022 11:25 Ответить
просто красунчики
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07.07.2022 11:33 Ответить
Бережи вас Господь, соколики наші
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07.07.2022 11:33 Ответить
Все може бути, можливо обладнали під кориговану с-25 лд (мало пусків 1-2 з кожного вертольота), ціль підсвічує лазером авіанавідник або висотний безпілотник
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07.07.2022 12:17 Ответить
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07.07.2022 12:27 Ответить
А могли б і до тилу російського злітати, та ********** зряче та націлено в якийсь нафтопереробний завод чи в нафтобазу, війсковий склад або казарми військовой частини...
Хочь би раз з беспілотника показали куди влучають пущені їми нурси.
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07.07.2022 14:15 Ответить
Пилоты работали по полученным координатам.Скорее всего это воп(300х200м)или роп(1000х500м),для НУРС это самые подходящие цели..
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07.07.2022 15:03 Ответить
Соколики ви наші!
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07.07.2022 16:48 Ответить
 
 