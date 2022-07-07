Три украинских вертолета Ми-8 атакуют позиции оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликовано видео атаки "тройки" украинских вертолетов Ми-8 на позиции оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пилоты поочередно выходят на позицию на сверхнизких высотах и отстреливаются по врагам ракетами.
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+17 Bob Fayn
показать весь комментарий07.07.2022 11:10
+11 Alex Vassago
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+9 Aleks Sun
показать весь комментарий07.07.2022 11:31
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Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
Хочь би раз з беспілотника показали куди влучають пущені їми нурси.