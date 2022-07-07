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Новини Відео Війна
13 090 26

Три українські вертольота Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео атаки "трійки" українських вертольотів Мі-8 на позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пілоти почергово виходять на позицію на наднизьких висотах і відстрілюються по ворогам ракетами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український літак СУ-25 на бойовому завданні. ВIДЕО з кабіни пілота

Автор: 

авіація (4121) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+17
над самісінькою землею
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07.07.2022 11:10
+11
Ех.. жаль що немає штурмових гелікоптерів.
Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
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07.07.2022 11:11
+9
Бо це атака на кобруванні. Дозволяє стріляти далеко не заходячи в зону дії ворожої ППО.
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07.07.2022 11:31
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над самісінькою землею
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07.07.2022 11:10 Відповісти
Ех.. жаль що немає штурмових гелікоптерів.
Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
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07.07.2022 11:11 Відповісти
уже лучше, но CCR лучше слушать в оригинале, если что...
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07.07.2022 11:14 Відповісти
необходимо создать такую армию что бы отстреливать орков стало легко и весело
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07.07.2022 11:15 Відповісти
Не розумію, чесно кажучи... Чому у відео про вертольотні атаки, постійно вертольоти задирають носа догори, і стріляють кудись вгору? Чому не донизу, і атакувати цілі на землі?
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07.07.2022 11:17 Відповісти
Зрозумів, зрадик?!
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07.07.2022 11:41 Відповісти
"Ракета летить по параболі"... А так як йде постріл з наднизької висоти, то апарат "задирає морду" й стріляє, для забеспечення тої параболи. Прийом російською називають "кобрирование"...
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07.07.2022 11:30 Відповісти
только кАбрирование. Корень как и в слове "каприоль" в конном спорте или "кабриолет" от латинского слова, означающего "козлик"
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07.07.2022 11:53 Відповісти
Бо це атака на кобруванні. Дозволяє стріляти далеко не заходячи в зону дії ворожої ППО.
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07.07.2022 11:31 Відповісти
бо тоды треба працювати над самою ціллю і їх відразу зіб'ють. Звичайно так нижче ефективність, але їх важко збити. Рашисти до речі теж так роблять, а у них гвинтокрилів багато та й кращі. Якщо точно знати місце пуску та точно витримати кут запуску, то влучити можна достатньо точно
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07.07.2022 11:38 Відповісти
Для того щоб влучити при "кобруванні" багато "якщо", ефективність низька , правда , мабуть все ж ефективніше чим відосики боневтіка.
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07.07.2022 11:56 Відповісти
Дякую гарно всім за відповіді. Я нажаль "диванний ікспьорд" в цьому питанні
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07.07.2022 12:00 Відповісти
Скажем так, в случае запуска НУРС, вероятнось попадания по цели-условная.
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07.07.2022 23:11 Відповісти
Официальные лица Северной Кореи обнародовали указания, подчеркивая "необходимость внимательной борьбы с инопланетными существами, прилетающими с ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами в районах вдоль линии разграничения и границ".
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07.07.2022 11:19 Відповісти
А де ж ті гради та міномети, або бк до них?, Поганяти сепарню те що треба, всерівно в бою від них толку 0, бо зібють.
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07.07.2022 11:39 Відповісти
Dumaju tam storaz umneje tebja , paetamu vsjo kak nada .....
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07.07.2022 13:16 Відповісти
"ВВС Украины уничтожены в первый день войны. Потерь в всрф нет"..(конашенков)
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07.07.2022 11:25 Відповісти
просто красунчики
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07.07.2022 11:33 Відповісти
Бережи вас Господь, соколики наші
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07.07.2022 11:33 Відповісти
Все може бути, можливо обладнали під кориговану с-25 лд (мало пусків 1-2 з кожного вертольота), ціль підсвічує лазером авіанавідник або висотний безпілотник
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07.07.2022 12:17 Відповісти
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07.07.2022 12:27 Відповісти
А могли б і до тилу російського злітати, та ********** зряче та націлено в якийсь нафтопереробний завод чи в нафтобазу, війсковий склад або казарми військовой частини...
Хочь би раз з беспілотника показали куди влучають пущені їми нурси.
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07.07.2022 14:15 Відповісти
Пилоты работали по полученным координатам.Скорее всего это воп(300х200м)или роп(1000х500м),для НУРС это самые подходящие цели..
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07.07.2022 15:03 Відповісти
Соколики ви наші!
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07.07.2022 16:48 Відповісти
 
 