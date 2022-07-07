Три українські вертольота Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео атаки "трійки" українських вертольотів Мі-8 на позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пілоти почергово виходять на позицію на наднизьких висотах і відстрілюються по ворогам ракетами.

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