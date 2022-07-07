Три українські вертольота Мі-8 атакують позиції окупантів. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео атаки "трійки" українських вертольотів Мі-8 на позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі пілоти почергово виходять на позицію на наднизьких висотах і відстрілюються по ворогам ракетами.
Топ коментарі
+17 Bob Fayn
показати весь коментар07.07.2022 11:10
+11 Alex Vassago
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+9 Aleks Sun
показати весь коментар07.07.2022 11:31
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Доводиться ганяти "корову" велику та неповоротку.
Але краще це ніж нічого.
Дякувати союзникам.
Слава ЗСУ!
Хочь би раз з беспілотника показали куди влучають пущені їми нурси.