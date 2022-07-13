Украинские пилоты уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована боевая работа экипажей украинских вертолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины пилота и фиксирует основные этапы боевой работы – выход на позицию, атака врага и уход в место базирования.

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