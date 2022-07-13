РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5069 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 166 47

Украинские пилоты уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором зафиксирована боевая работа экипажей украинских вертолетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана из кабины пилота и фиксирует основные этапы боевой работы – выход на позицию, атака врага и уход в место базирования.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 37 570 человек, 217 самолетов, 188 вертолетов, 1649 танков и 3832 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

авиация (2826) армия РФ (19224) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+24
Нормальна там ефективність, якщо все правильно розраховано, то "по норам" шматки оків полетять. А так як наші пілоти найкращі - то всі ракети пішли "за призначенням"
показать весь комментарий
13.07.2022 11:54
+20
показать весь комментарий
13.07.2022 11:49
+12
Файна робота!
показать весь комментарий
13.07.2022 11:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.07.2022 11:49 Ответить
Идиот, женщина в этом фильме - жертва, а тот актер - маньяк. Ты что, придурок, что такие картинки выкладываешь, или просто обкурился?
показать весь комментарий
13.07.2022 14:09 Ответить
показать весь комментарий
13.07.2022 14:23 Ответить
эффективность такой стрельбы разогнать орков по норам
показать весь комментарий
13.07.2022 11:52 Ответить
Нормальна там ефективність, якщо все правильно розраховано, то "по норам" шматки оків полетять. А так як наші пілоти найкращі - то всі ракети пішли "за призначенням"
показать весь комментарий
13.07.2022 11:54 Ответить
ефективности там меньше чем у града раз в 10. Зато топлива жрет и риск что собьют в 100 раз выше чем у града или того же миномета.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:13 Ответить
Smatri kakoi umnij , divannij voin.........
показать весь комментарий
13.07.2022 12:28 Ответить
На штатний Мі 8 можна були вішати лише С-8 (80мм) в блоках Б-8 по 20 штук, або С-5 (57 мм дуже не ефективні))) в УБ-32 . Після допрацювання можна вішати НАР типу С-13 (122 мм)..але лише по 5 штук в одному блоці .... типу Б-13Л.

Для С-13 дальність ураження з горизонтального польоту чи пікірування 4,5 км з кабрування - 10 км ... Але треба кудись і С-8 відстрілювати)). На відео в середені бачемо блок на 20 ракет, тобто С-8
показать весь комментарий
13.07.2022 13:47 Ответить
"Ефектно" але "малоефективно" Це все одно що танкісту стрілять з закритої позиції Надія на те що НУРСи накриють площу
показать весь комментарий
13.07.2022 13:25 Ответить
Так они и накрывают воп,роп,бро, в этих опорных пунктах, районах обороны и сосредоточения орков есть,что уничтожать и выводить из строя..
показать весь комментарий
13.07.2022 14:31 Ответить
Красота і жах для козломордих
показать весь комментарий
13.07.2022 11:52 Ответить
Файна робота!
показать весь комментарий
13.07.2022 11:54 Ответить
По мені, так, у білий світ - як у копійчину.
показать весь комментарий
13.07.2022 11:55 Ответить
А как они знает что попадёт в цель, Это же неуправляемые ракеты.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:06 Ответить
клас.. шкода, що НЕ керовані ракети, щоб по gps-координатах та кожна - у ціль
показать весь комментарий
13.07.2022 12:09 Ответить
Такі ніби теж писали що поставили з США
показать весь комментарий
13.07.2022 12:10 Ответить
Кто нибудь расчитывал соотношение ефективность/риски/стоимость, полеты на етих коровах стреляющих мелкокалиберными нурсами куда попало?
показать весь комментарий
13.07.2022 12:10 Ответить
Гарна пісня , називається ,, Шосе в місто ангелів " 👍🏼✊💪❤️
показать весь комментарий
13.07.2022 12:10 Ответить
Нет, это денжер зон из Топ ган.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:34 Ответить
В данном случае для русских "Черти вместо ангелов".
показать весь комментарий
13.07.2022 13:18 Ответить
Я не військовий експерт і не все розумю, але на мою ділєтантську думки ці вправи виглядають якось дивно. Чуваки летять на великій дорогущій машині, палять купу пального, ризикують машиной, двома пілотами та чуваками з кулеметами по боках, тільки для того, щоб пульнути жменькою маленьких 80мм реактивних некерованих снарядиків кудись туди в хмаринку?
" Розсіювання С-8 у польоті та можливе кругове відхилення становило 0,3 % дальності, а дистанція ефективного пуску - 2000 м. " (С)
Звичайний град на мою думку більш ефективний, дешевий та безпечний.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:18 Ответить
теж вважаю це не ефективним якщо ракета некерована. А на рахунок градів, то тут за рахунок висоти та швидкості гелікоптера більша дальність
показать весь комментарий
13.07.2022 13:48 Ответить
Щось мені підказує що це симулятор. Гляньте на не природні рухи лівої руки пілота.
показать весь комментарий
13.07.2022 12:20 Ответить
на відео одна з модифікацій старенького Мі-8 напевне МСБ-В. Там 2 пілоти і дві ручки кроку вінта. Керує командир він же- лівий пілот . Правак лише тримає руку на ручці керування кроком вінта..бо за звичай керує хтось один, а тим більше на таких малих висотах..отже ручка у правака рухається від керування командиром. До речі правак -шульга))
показать весь комментарий
13.07.2022 13:15 Ответить
J'ai la même impression.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:54 Ответить
Ти хоч сам розумієш ЩО ти ляпнув? Звичайний пуск ракет в режимі кабрування - щоб не висовуваться вище складки місцевості і не потрапить під ЗРК чи "Шилку"
показать весь комментарий
13.07.2022 13:28 Ответить
Пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼

Ви молодці і професіонали ✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼

показать весь комментарий
13.07.2022 12:22 Ответить
Rebjatki v komentah , nu ninada rassuzhdatj o tom , o chjo u vas nikakova ponjatija . Dumaju Ukrainskie ljochiki znajet svajo delo 1000 raz luche vashih razsuzhdenii !
показать весь комментарий
13.07.2022 12:31 Ответить
Красавчики! И музычка из ТОП ГАН в масть!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:33 Ответить
Файно зроблено!
І робота "пташок", і ролик!
показать весь комментарий
13.07.2022 12:43 Ответить
Красівоє...
показать весь комментарий
13.07.2022 12:46 Ответить
Навіть уявити не можу,що було б,коли б наші герої літали,ну хоча б на АН-64 Арасhe...
показать весь комментарий
13.07.2022 13:16 Ответить
Днями бачив, Су-25 повертаючись з завдання крутнув дві бочки над самим містом. Мабуть вдало злітав.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:20 Ответить
и причем ту су25.
показать весь комментарий
13.07.2022 13:26 Ответить
на компе намальовано под музику с 80х
показать весь комментарий
13.07.2022 13:50 Ответить
Поясніть, хто шарить, чому вгору стріляють? Бо я трохи не шарю в цьому
показать весь комментарий
13.07.2022 14:01 Ответить
це називається стрільба з кабрування (за звичай бомби кидають чи стріляють з пікірування або з горізонтального польоту). А такий спосіб збільшує дальність стрільби та зменшує ризик вертольоту бути враженим ворожим ППО...вертольот підходить до цілі на мінімально можливій висоті та перед пуском робить горку, перебуваючи мінімальний час в зоні враження...а дальність стрільби збільшується....проте і точність зменьшується..
показать весь комментарий
13.07.2022 14:09 Ответить
Я вище пояснив!
показать весь комментарий
13.07.2022 14:29 Ответить
Украинские пилоты - герои. Учитывая кол-во ЗРК и ПЗРК у врага, каждый вылет это подвиг.
показать весь комментарий
13.07.2022 14:01 Ответить
Эффективность такой стрельбы практически нулевая. Как из рогатки в небо пулять, а там куда упадет. Не очень понимаю зачем подвергать риску себя и машину, жечь топливо и моторесурс вертолета. 🤷‍♂️
показать весь комментарий
13.07.2022 14:23 Ответить
Як що не розумієш,то і не пиши про "ефектівность стрєльби нулєвая".
Кожен займається своєю справою.
показать весь комментарий
13.07.2022 15:17 Ответить
І знову мультик .
показать весь комментарий
13.07.2022 14:37 Ответить
Це відео можна дивитись вічно
показать весь комментарий
13.07.2022 14:39 Ответить
Здохніть кацапти.
показать весь комментарий
13.07.2022 15:10 Ответить
Красіво, поважаєм ЗСУ, в кабіні гелікоптера навіть кондіціонера немає, а пекло там
стоїть я впевнений під 40 С. Класне відео - в Україні будуть гарна і ******* армія
показать весь комментарий
13.07.2022 15:15 Ответить
Та кацапи мруть вже від того що наші вертушка так сміливо працюють. А їх гівно відразу припадає низесенько до трави
показать весь комментарий
15.07.2022 01:00 Ответить
 
 