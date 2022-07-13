Українські пілоти нищать російських окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований бойова робота екіпажів українських вертольотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни пілота і фіксує основні етапи бойової роботи - вихід на позицію, атака ворога та відхід в місце базування.

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