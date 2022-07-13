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Українські пілоти нищать російських окупантів. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований бойова робота екіпажів українських вертольотів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни пілота і фіксує основні етапи бойової роботи - вихід на позицію, атака ворога та відхід в місце базування.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український літак СУ-25 на бойовому завданні. ВIДЕО з кабіни пілота

Автор: 

авіація (4123) армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+24
Нормальна там ефективність, якщо все правильно розраховано, то "по норам" шматки оків полетять. А так як наші пілоти найкращі - то всі ракети пішли "за призначенням"
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13.07.2022 11:54
+20
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13.07.2022 11:49
+12
Файна робота!
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13.07.2022 11:54
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13.07.2022 11:49 Відповісти
Идиот, женщина в этом фильме - жертва, а тот актер - маньяк. Ты что, придурок, что такие картинки выкладываешь, или просто обкурился?
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13.07.2022 14:09 Відповісти
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13.07.2022 14:23 Відповісти
эффективность такой стрельбы разогнать орков по норам
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13.07.2022 11:52 Відповісти
Нормальна там ефективність, якщо все правильно розраховано, то "по норам" шматки оків полетять. А так як наші пілоти найкращі - то всі ракети пішли "за призначенням"
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13.07.2022 11:54 Відповісти
ефективности там меньше чем у града раз в 10. Зато топлива жрет и риск что собьют в 100 раз выше чем у града или того же миномета.
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13.07.2022 12:13 Відповісти
Smatri kakoi umnij , divannij voin.........
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13.07.2022 12:28 Відповісти
На штатний Мі 8 можна були вішати лише С-8 (80мм) в блоках Б-8 по 20 штук, або С-5 (57 мм дуже не ефективні))) в УБ-32 . Після допрацювання можна вішати НАР типу С-13 (122 мм)..але лише по 5 штук в одному блоці .... типу Б-13Л.

Для С-13 дальність ураження з горизонтального польоту чи пікірування 4,5 км з кабрування - 10 км ... Але треба кудись і С-8 відстрілювати)). На відео в середені бачемо блок на 20 ракет, тобто С-8
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13.07.2022 13:47 Відповісти
"Ефектно" але "малоефективно" Це все одно що танкісту стрілять з закритої позиції Надія на те що НУРСи накриють площу
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13.07.2022 13:25 Відповісти
Так они и накрывают воп,роп,бро, в этих опорных пунктах, районах обороны и сосредоточения орков есть,что уничтожать и выводить из строя..
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13.07.2022 14:31 Відповісти
Красота і жах для козломордих
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13.07.2022 11:52 Відповісти
Файна робота!
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13.07.2022 11:54 Відповісти
По мені, так, у білий світ - як у копійчину.
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13.07.2022 11:55 Відповісти
А как они знает что попадёт в цель, Это же неуправляемые ракеты.
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13.07.2022 12:06 Відповісти
клас.. шкода, що НЕ керовані ракети, щоб по gps-координатах та кожна - у ціль
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13.07.2022 12:09 Відповісти
Такі ніби теж писали що поставили з США
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13.07.2022 12:10 Відповісти
Кто нибудь расчитывал соотношение ефективность/риски/стоимость, полеты на етих коровах стреляющих мелкокалиберными нурсами куда попало?
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13.07.2022 12:10 Відповісти
Гарна пісня , називається ,, Шосе в місто ангелів " 👍🏼✊💪❤️
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13.07.2022 12:10 Відповісти
Нет, это денжер зон из Топ ган.
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13.07.2022 12:34 Відповісти
В данном случае для русских "Черти вместо ангелов".
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13.07.2022 13:18 Відповісти
Я не військовий експерт і не все розумю, але на мою ділєтантську думки ці вправи виглядають якось дивно. Чуваки летять на великій дорогущій машині, палять купу пального, ризикують машиной, двома пілотами та чуваками з кулеметами по боках, тільки для того, щоб пульнути жменькою маленьких 80мм реактивних некерованих снарядиків кудись туди в хмаринку?
" Розсіювання С-8 у польоті та можливе кругове відхилення становило 0,3 % дальності, а дистанція ефективного пуску - 2000 м. " (С)
Звичайний град на мою думку більш ефективний, дешевий та безпечний.
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13.07.2022 12:18 Відповісти
теж вважаю це не ефективним якщо ракета некерована. А на рахунок градів, то тут за рахунок висоти та швидкості гелікоптера більша дальність
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13.07.2022 13:48 Відповісти
Щось мені підказує що це симулятор. Гляньте на не природні рухи лівої руки пілота.
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13.07.2022 12:20 Відповісти
на відео одна з модифікацій старенького Мі-8 напевне МСБ-В. Там 2 пілоти і дві ручки кроку вінта. Керує командир він же- лівий пілот . Правак лише тримає руку на ручці керування кроком вінта..бо за звичай керує хтось один, а тим більше на таких малих висотах..отже ручка у правака рухається від керування командиром. До речі правак -шульга))
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13.07.2022 13:15 Відповісти
J'ai la même impression.
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13.07.2022 13:54 Відповісти
Ти хоч сам розумієш ЩО ти ляпнув? Звичайний пуск ракет в режимі кабрування - щоб не висовуваться вище складки місцевості і не потрапить під ЗРК чи "Шилку"
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13.07.2022 13:28 Відповісти
Пілотам респект 👍🏼👍🏼👍🏼

Ви молодці і професіонали ✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼

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13.07.2022 12:22 Відповісти
Rebjatki v komentah , nu ninada rassuzhdatj o tom , o chjo u vas nikakova ponjatija . Dumaju Ukrainskie ljochiki znajet svajo delo 1000 raz luche vashih razsuzhdenii !
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13.07.2022 12:31 Відповісти
Красавчики! И музычка из ТОП ГАН в масть!
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13.07.2022 12:33 Відповісти
Файно зроблено!
І робота "пташок", і ролик!
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13.07.2022 12:43 Відповісти
Красівоє...
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13.07.2022 12:46 Відповісти
Навіть уявити не можу,що було б,коли б наші герої літали,ну хоча б на АН-64 Арасhe...
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13.07.2022 13:16 Відповісти
Днями бачив, Су-25 повертаючись з завдання крутнув дві бочки над самим містом. Мабуть вдало злітав.
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13.07.2022 13:20 Відповісти
и причем ту су25.
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13.07.2022 13:26 Відповісти
на компе намальовано под музику с 80х
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13.07.2022 13:50 Відповісти
Поясніть, хто шарить, чому вгору стріляють? Бо я трохи не шарю в цьому
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13.07.2022 14:01 Відповісти
це називається стрільба з кабрування (за звичай бомби кидають чи стріляють з пікірування або з горізонтального польоту). А такий спосіб збільшує дальність стрільби та зменшує ризик вертольоту бути враженим ворожим ППО...вертольот підходить до цілі на мінімально можливій висоті та перед пуском робить горку, перебуваючи мінімальний час в зоні враження...а дальність стрільби збільшується....проте і точність зменьшується..
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13.07.2022 14:09 Відповісти
Я вище пояснив!
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13.07.2022 14:29 Відповісти
Украинские пилоты - герои. Учитывая кол-во ЗРК и ПЗРК у врага, каждый вылет это подвиг.
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13.07.2022 14:01 Відповісти
Эффективность такой стрельбы практически нулевая. Как из рогатки в небо пулять, а там куда упадет. Не очень понимаю зачем подвергать риску себя и машину, жечь топливо и моторесурс вертолета. 🤷‍♂️
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13.07.2022 14:23 Відповісти
Як що не розумієш,то і не пиши про "ефектівность стрєльби нулєвая".
Кожен займається своєю справою.
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13.07.2022 15:17 Відповісти
І знову мультик .
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13.07.2022 14:37 Відповісти
Це відео можна дивитись вічно
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13.07.2022 14:39 Відповісти
Здохніть кацапти.
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13.07.2022 15:10 Відповісти
Красіво, поважаєм ЗСУ, в кабіні гелікоптера навіть кондіціонера немає, а пекло там
стоїть я впевнений під 40 С. Класне відео - в Україні будуть гарна і ******* армія
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13.07.2022 15:15 Відповісти
Та кацапи мруть вже від того що наші вертушка так сміливо працюють. А їх гівно відразу припадає низесенько до трави
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15.07.2022 01:00 Відповісти
 
 