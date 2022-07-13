Українські пілоти нищать російських окупантів. ВIДЕО
В мережі опубліковане відео, на якому зафіксований бойова робота екіпажів українських вертольотів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений з кабіни пілота і фіксує основні етапи бойової роботи - вихід на позицію, атака ворога та відхід в місце базування.
Топ коментарі
+24 tigrazloy #487552
показати весь коментар13.07.2022 11:54
+20 аспм мпри
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+12 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар13.07.2022 11:54
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Для С-13 дальність ураження з горизонтального польоту чи пікірування 4,5 км з кабрування - 10 км ... Але треба кудись і С-8 відстрілювати)). На відео в середені бачемо блок на 20 ракет, тобто С-8
" Розсіювання С-8 у польоті та можливе кругове відхилення становило 0,3 % дальності, а дистанція ефективного пуску - 2000 м. " (С)
Звичайний град на мою думку більш ефективний, дешевий та безпечний.
Ви молодці і професіонали ✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
І робота "пташок", і ролик!
Кожен займається своєю справою.
стоїть я впевнений під 40 С. Класне відео - в Україні будуть гарна і ******* армія