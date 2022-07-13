Воины 28-й бригады профессионально уничтожают вражескую военную технику. ВИДЕО
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода уничтожили вражескую БМП.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы сделали с помощью беспилотника
Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, защищающие Украину на юге, опубликовали видео как они быстро и профессионально уничтожают боевую вражескую технику.
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+16 Злий Грицько
показать весь комментарий13.07.2022 13:39
+10 Александр Чуднивец #474549
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+7 Dust
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а Богдана із 52 калібрами могла б ще краще це робити та швидше