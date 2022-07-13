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Новости Видео Война
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Воины 28-й бригады профессионально уничтожают вражескую военную технику. ВИДЕО

Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода уничтожили вражескую БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы сделали с помощью беспилотника

Воины 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, защищающие Украину на юге, опубликовали видео как они быстро и профессионально уничтожают боевую вражескую технику.

Смотрите: Воины 28-й бригады уничтожили вражеские "Ураганы" и ТЗМ. ВИДЕО

28 отдельная механизированная бригада (186)


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Топ комментарии
+16
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 13:39
+10
Три сокири продовжують шинкувати кацапів-респект...
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13.07.2022 13:43
+7
ЗЄ-лєнський, де наші Богдани ?
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13.07.2022 13:46
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СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 13:39 Ответить
гарно !

а Богдана із 52 калібрами могла б ще краще це робити та швидше
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13.07.2022 13:43 Ответить
ЗЄ-лєнський, де наші Богдани ?
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13.07.2022 13:46 Ответить
Богданна з 155 кал
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13.07.2022 13:57 Ответить
Три сокири продовжують шинкувати кацапів-респект...
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13.07.2022 13:43 Ответить
Соняшник жаль - такі посіви гарні
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13.07.2022 13:44 Ответить
Бравоооо! гордість,сила,перемога!💯
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13.07.2022 13:44 Ответить
Люблю смотреть такое 😍
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13.07.2022 13:46 Ответить
Девушка знает толк в получении удовольствия!
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13.07.2022 14:16 Ответить
😉
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13.07.2022 17:17 Ответить
Сейчас только такие видео возбуждают 🤣❤️🇺🇦
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13.07.2022 17:51 Ответить
Ай славно! Горить - земля дрижить!
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13.07.2022 13:54 Ответить
а тепер вже лицарі літнього походу....как-то так..
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13.07.2022 18:39 Ответить
імені лицарів Зимового походу
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13.07.2022 21:45 Ответить
 
 