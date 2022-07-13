Воїни 28-ї бригади професійно знищують ворожу військову техніку. ВIДЕО
Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу знищили ворожу БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці зробили за допомогою безпілотника.
Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, що захищають Україну на півдні, оприлюднили відео, як вони швидко та професійно знищують бойову ворожу техніку.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО
Топ коментарі
+16 Злий Грицько
показати весь коментар13.07.2022 13:39
+10 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.07.2022 13:43
+7 Dust
показати весь коментар13.07.2022 13:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а Богдана із 52 калібрами могла б ще краще це робити та швидше