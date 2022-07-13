Воїни 28-ї бригади професійно знищують ворожу військову техніку. ВIДЕО

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці зробили за допомогою безпілотника.

Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, що захищають Україну на півдні, оприлюднили відео, як вони швидко та професійно знищують бойову ворожу техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО