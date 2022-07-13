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Воїни 28-ї бригади професійно знищують ворожу військову техніку. ВIДЕО

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу знищили ворожу БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці зробили за допомогою безпілотника.

Воїни 28 окремої механізованої бригади імені лицарів Зимового походу, що захищають Україну на півдні, оприлюднили відео, як вони швидко та професійно знищують бойову ворожу техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28-ї бригади знищили ворожі "Урагани" та ТЗМ. ВIДЕО

Автор: 

28 окрема механізована бригада (187)


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Топ коментарі
+16
СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 13:39
+10
Три сокири продовжують шинкувати кацапів-респект...
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13.07.2022 13:43
+7
ЗЄ-лєнський, де наші Богдани ?
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13.07.2022 13:46
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СМЕРТЬ РАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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13.07.2022 13:39 Відповісти
гарно !

а Богдана із 52 калібрами могла б ще краще це робити та швидше
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13.07.2022 13:43 Відповісти
ЗЄ-лєнський, де наші Богдани ?
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13.07.2022 13:46 Відповісти
Богданна з 155 кал
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13.07.2022 13:57 Відповісти
Три сокири продовжують шинкувати кацапів-респект...
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13.07.2022 13:43 Відповісти
Соняшник жаль - такі посіви гарні
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13.07.2022 13:44 Відповісти
Бравоооо! гордість,сила,перемога!💯
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13.07.2022 13:44 Відповісти
Люблю смотреть такое 😍
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13.07.2022 13:46 Відповісти
Девушка знает толк в получении удовольствия!
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13.07.2022 14:16 Відповісти
😉
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13.07.2022 17:17 Відповісти
Сейчас только такие видео возбуждают 🤣❤️🇺🇦
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13.07.2022 17:51 Відповісти
Ай славно! Горить - земля дрижить!
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13.07.2022 13:54 Відповісти
а тепер вже лицарі літнього походу....как-то так..
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13.07.2022 18:39 Відповісти
імені лицарів Зимового походу
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13.07.2022 21:45 Відповісти
 
 