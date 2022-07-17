Минобороны Британии показало видео тренировок украинских военных. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят военные учения в Великобритании. Министерство обороны страны в видео показало еще одну часть тренировок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии презентует следующую серию видео о подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины, который прибыл в Соединенное Королевство в рамках новой военной программы под руководством Великобритании, где они получают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффектными и смертоносными на передовой во время защиты Украины У Соединенного Королевства длительная история поддержки украинской армии в рамках операции "Орбитал"", - говорится в сообщении.

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