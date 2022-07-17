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Минобороны Британии показало видео тренировок украинских военных. ВИДЕО

Военнослужащие Вооруженных сил Украины проходят военные учения в Великобритании. Министерство обороны страны в видео показало еще одну часть тренировок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке Генштаб ВСУ.

"Министерство обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии презентует следующую серию видео о подготовке личного состава Вооруженных Сил Украины, который прибыл в Соединенное Королевство в рамках новой военной программы под руководством Великобритании, где они получают навыки, необходимые для того, чтобы быть эффектными и смертоносными на передовой во время защиты Украины У Соединенного Королевства длительная история поддержки украинской армии в рамках операции "Орбитал"", - говорится в сообщении.

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Великобритания (4956) Генштаб ВС (6280) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+26
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.
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17.07.2022 22:15
+23
І настане той день, коли усі будуть їздити в Україну на навчання...
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17.07.2022 22:10
+18
Чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. І бийте цю падаль російську без жалю. А головне повертайтесь живими й неушкодженими. Бережи Вас Бог.
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17.07.2022 22:28
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І настане той день, коли усі будуть їздити в Україну на навчання...
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17.07.2022 22:10 Ответить
Так,бо хто іще пройшов пекло і вижив. Не забувайте, що Україна стоїть проти "другої "армії світу
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17.07.2022 22:12 Ответить
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.
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17.07.2022 22:15 Ответить
Чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. І бийте цю падаль російську без жалю. А головне повертайтесь живими й неушкодженими. Бережи Вас Бог.
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17.07.2022 22:28 Ответить
Партизаны в Херсоне почикали орка https://t.me/torreddo/770
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17.07.2022 22:30 Ответить
Наші котики, Бог у поміч
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17.07.2022 22:35 Ответить
кто кого еще тренировать должен....
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17.07.2022 22:42 Ответить
То есть, украинские добровольцы, строители, сантехники, фотографы, приехавшие в Англию ДОБРОВОЛЬНО, должны сами обучать британских *********? Очень интересно и чему! Вы хоть одно слово из этого видео поняли или просто решили в лужу пукнуть?
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17.07.2022 23:06 Ответить
Ви титри читали?! Це не професійні українські військові. Будівельники, сантехніки, фотографи, митці, ... Так що закид недоречний. Тим більше, перші тижні війни з'їли (смерті, поранення) багатьох наших контрактників. Просто треба дякувати нашим західним друзям.
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17.07.2022 23:06 Ответить
Бритам респект и уважуха.
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17.07.2022 23:38 Ответить
Тренування з старою зброєю?
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17.07.2022 23:45 Ответить
С неделю назад я говорил что в Британии находятся 10 000 украинских солдат и офицеров Украины...
Обучает из элитный спецназ Британии SAS...
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18.07.2022 01:24 Ответить
 
 