Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових. ВIДЕО

Військовослужбовці Збройних сил України проходять військові навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни у відео показало ще одну частину тренувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії презентує наступну серію відео про підготовку особового складу Збройних Сил України, який прибув до Сполученого Королівства в рамках нової військової програми під керівництвом Великої Британії, де вони отримують навички, необхідні для того, щоб бути ефективними та смертоносними на передовій під час захисту України. Сполучене Королівство має тривалу історію підтримки українського війська у рамках операції "Орбітал"", - сказано в повідомленні.

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