УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6565 відвідувачів онлайн
Новини Відео
14 221 12

Міноборони Британії показало відео з тренувань українських військових. ВIДЕО

Військовослужбовці Збройних сил України проходять військові навчання у Великій Британії. Міністерство оборони країни у відео показало ще одну частину тренувань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Генштаб ЗСУ.

"Міністерство оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії презентує наступну серію відео про підготовку особового складу Збройних Сил України, який прибув до Сполученого Королівства в рамках нової військової програми під керівництвом Великої Британії, де вони отримують навички, необхідні для того, щоб бути ефективними та смертоносними на передовій під час захисту України. Сполучене Королівство має тривалу історію підтримки українського війська у рамках операції "Орбітал"", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міноборони Великої Британії показало, як готують українських військових. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5590) Генштаб ЗС (6578) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.
показати весь коментар
17.07.2022 22:15
+23
І настане той день, коли усі будуть їздити в Україну на навчання...
показати весь коментар
17.07.2022 22:10
+18
Чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. І бийте цю падаль російську без жалю. А головне повертайтесь живими й неушкодженими. Бережи Вас Бог.
показати весь коментар
17.07.2022 22:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І настане той день, коли усі будуть їздити в Україну на навчання...
показати весь коментар
17.07.2022 22:10 Відповісти
Так,бо хто іще пройшов пекло і вижив. Не забувайте, що Україна стоїть проти "другої "армії світу
показати весь коментар
17.07.2022 22:12 Відповісти
І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.
показати весь коментар
17.07.2022 22:15 Відповісти
Чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. І бийте цю падаль російську без жалю. А головне повертайтесь живими й неушкодженими. Бережи Вас Бог.
показати весь коментар
17.07.2022 22:28 Відповісти
Партизаны в Херсоне почикали орка https://t.me/torreddo/770
показати весь коментар
17.07.2022 22:30 Відповісти
Наші котики, Бог у поміч
показати весь коментар
17.07.2022 22:35 Відповісти
кто кого еще тренировать должен....
показати весь коментар
17.07.2022 22:42 Відповісти
То есть, украинские добровольцы, строители, сантехники, фотографы, приехавшие в Англию ДОБРОВОЛЬНО, должны сами обучать британских *********? Очень интересно и чему! Вы хоть одно слово из этого видео поняли или просто решили в лужу пукнуть?
показати весь коментар
17.07.2022 23:06 Відповісти
Ви титри читали?! Це не професійні українські військові. Будівельники, сантехніки, фотографи, митці, ... Так що закид недоречний. Тим більше, перші тижні війни з'їли (смерті, поранення) багатьох наших контрактників. Просто треба дякувати нашим західним друзям.
показати весь коментар
17.07.2022 23:06 Відповісти
Бритам респект и уважуха.
показати весь коментар
17.07.2022 23:38 Відповісти
Тренування з старою зброєю?
показати весь коментар
17.07.2022 23:45 Відповісти
С неделю назад я говорил что в Британии находятся 10 000 украинских солдат и офицеров Украины...
Обучает из элитный спецназ Британии SAS...
показати весь коментар
18.07.2022 01:24 Відповісти
 
 