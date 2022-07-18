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Бойцы ССО уничтожили российский БТР. ВИДЕО

Бойцы ССО с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВСУ показали, как горит уничтоженный NLAW российский танк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) уничтожение (6980) ССО (527) Стугна (79)


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Топ комментарии
+9
жест доброй воли
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18.07.2022 11:07
+9
слава ЗСУ!
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18.07.2022 11:18
+7
Ракета до стугни 20 000 доларів, БТР новий від 1 млн. доларів.
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18.07.2022 11:23
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жест доброй воли
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18.07.2022 11:07 Ответить
Гарна робота! Довго летіла ракета. Цікаво, яка була відстань. Слава ЗСУ.
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18.07.2022 11:07 Ответить
А сколько стоит БТР и один выстрел из стугны? Читсо ради любопытства спрашиваю ну шоб пони мать
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18.07.2022 11:11 Ответить
БТР, як мінімум, з екіпажем та озброєнням.
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18.07.2022 11:17 Ответить
Ракета до стугни 20 000 доларів, БТР новий від 1 млн. доларів.
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18.07.2022 11:23 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
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18.07.2022 11:16 Ответить
слава ЗСУ!
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18.07.2022 11:18 Ответить
это то для чего нужны ссо?
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18.07.2022 11:18 Ответить
Слава ЗСУ, тепер чого танчика міністр внутрішніх СТРАВ Монастирськийаваков повезе в Прагу на показ-піарітися)))
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18.07.2022 11:22 Ответить
...
І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани@
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18.07.2022 11:24 Ответить
 
 