Бойцы ССО уничтожили российский БТР. ВИДЕО

Бойцы ССО с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский БТР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: ВСУ показали, как горит уничтоженный NLAW российский танк. ВИДЕО