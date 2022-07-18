Бойцы ССО уничтожили российский БТР. ВИДЕО
Бойцы ССО с помощью ПТРК "Стугна-П" уничтожили российский БТР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео успешной атаки бойцы опубликовали в соцсети.
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+9 Dmitri #506354
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+9 stavr
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+7 serhiy ivanov #484139
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І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани@