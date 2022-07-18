Бійці ССО знищили російський БТР. ВIДЕО
Бійці ССО за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.
Топ коментарі
+9 Dmitri #506354
показати весь коментар18.07.2022 11:07
+9 stavr
показати весь коментар18.07.2022 11:18
+7 serhiy ivanov #484139
показати весь коментар18.07.2022 11:23
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