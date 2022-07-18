УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10295 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 725 12

Бійці ССО знищили російський БТР. ВIДЕО

Бійці ССО за допомогою ПТРК "Стугна-П" знищили російський БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині воїни ССО "АЗОВ" знищили 3 ворожі автівки, 7 БМП, 2 танки та ліквідували 37 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) ССО (520) Стугна (83)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
жест доброй воли
показати весь коментар
18.07.2022 11:07
+9
слава ЗСУ!
показати весь коментар
18.07.2022 11:18
+7
Ракета до стугни 20 000 доларів, БТР новий від 1 млн. доларів.
показати весь коментар
18.07.2022 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жест доброй воли
показати весь коментар
18.07.2022 11:07 Відповісти
Гарна робота! Довго летіла ракета. Цікаво, яка була відстань. Слава ЗСУ.
показати весь коментар
18.07.2022 11:07 Відповісти
А сколько стоит БТР и один выстрел из стугны? Читсо ради любопытства спрашиваю ну шоб пони мать
показати весь коментар
18.07.2022 11:11 Відповісти
БТР, як мінімум, з екіпажем та озброєнням.
показати весь коментар
18.07.2022 11:17 Відповісти
Ракета до стугни 20 000 доларів, БТР новий від 1 млн. доларів.
показати весь коментар
18.07.2022 11:23 Відповісти
Наші котики, бережи вас Господь
показати весь коментар
18.07.2022 11:16 Відповісти
слава ЗСУ!
показати весь коментар
18.07.2022 11:18 Відповісти
это то для чего нужны ссо?
показати весь коментар
18.07.2022 11:18 Відповісти
Слава ЗСУ, тепер чого танчика міністр внутрішніх СТРАВ Монастирськийаваков повезе в Прагу на показ-піарітися)))
показати весь коментар
18.07.2022 11:22 Відповісти
...
І москаля нема,

Немає москаля,

Немає ***** вопше,

Сама сира земля,

Працює артилерія,

Їбашать пацани@
показати весь коментар
18.07.2022 11:24 Відповісти
 
 