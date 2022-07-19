Аэроразведка и артиллерия 28-й ОМБр уничтожают артиллерийские расчеты оккупантов. ВИДЕО
Аэроразведка и артиллерия 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили артиллерийские расчеты российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных и слаженных действий между подразделениями бойцы опубликовали в соцсетях.
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отличная работа
хаймерсами нужно усилить давление на артилерию и склады
и все будет Украина!
... молодці.