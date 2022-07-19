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Новости Видео Война
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Аэроразведка и артиллерия 28-й ОМБр уничтожают артиллерийские расчеты оккупантов. ВИДЕО

Аэроразведка и артиллерия 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожили артиллерийские расчеты российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных и слаженных действий между подразделениями бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите: Артиллерия 28 ОМБР уничтожает расчеты ПТКР, ДШК и личный состав оккупантов. ВИДЕО

уничтожение (6995) 28 отдельная механизированная бригада (187)


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Топ комментарии
+10
Це вони ще не починали...
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19.07.2022 10:44
+10
на каких фронтах это животное?
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19.07.2022 10:47
+7
Був кацап і немає кацапа. Одні тільки лапті залишились
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19.07.2022 10:46
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Це вони ще не починали...
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19.07.2022 10:44 Ответить
Не встигли...
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19.07.2022 10:47 Ответить
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19.07.2022 10:45 Ответить
на каких фронтах это животное?
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19.07.2022 10:47 Ответить
Супермаркетних.
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19.07.2022 12:15 Ответить
ТО ПІПЕЦЬ ДЕ ЛОГІКА ВИЛАЗЯТЬ ЯНУКОВСЬКИ ДРУЗІ ЯКИ ПРИ 5 ПРЕЗИДЕНТОВІ ШВИДКО ЗАГУБИЛИСЬ..А ТЕПЕР ОТРИМАЮТЬ ЗВАННЯ.... ВОНО ОСТАННІЙ РАЗ В АРМІІ РОКІВ 40 БУЛО ....ШО ТО ЗА ШАПІТО...ЖАХ.
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19.07.2022 12:18 Ответить
Пф... Главный неславянин а ты хочешь что бы шестерки их были в окопах?
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19.07.2022 12:39 Ответить
Головне не де воював , головне -соплемінник. Їх тепер боневтік наклепає.
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19.07.2022 12:53 Ответить
Був кацап і немає кацапа. Одні тільки лапті залишились
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19.07.2022 10:46 Ответить
Треба бити ворога та продвигатися на iх мiсця та йти до кордону.
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19.07.2022 10:47 Ответить
Файно 155-ті працюють.
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19.07.2022 10:48 Ответить
Слава українським воякам!!!
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19.07.2022 10:51 Ответить
Гарна робота-виконавцям респект...
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19.07.2022 10:54 Ответить
давнее видео или свежее нет разницы
отличная работа
хаймерсами нужно усилить давление на артилерию и склады
и все будет Украина!
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19.07.2022 11:16 Ответить
Чому б одразу ненависти один ствол на ліс . Адже точно будуть тікати
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19.07.2022 11:36 Ответить
ВІЙСЬКО ПРАЦЮЄ НА 101 ВІДСОТОК ....МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ ТА ДІВЧАТА. ДО ВІЙСЬКОВИХ КРАСЕНІВ ЯКІ ЖЕНУТЬ КАЦАПСЬКУ ПОТВОРУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ПИТАНЬ НЕМАЄ ..ОДНА ПОВАГА. АЛЕ ДУЖЕ БАГАТО ПИТАНЬ У СУСПІЛЬСТВА ДО ПРЕЗИДЕНТА ...ЯКЩО В ВЕРХНІХ ВЛАДНИХ ПРОШАРКАХ СТІЛЬКИ ЗРАДНИКІВ ТО ЧОМУ ЇХ НЕ ВІДСТОРОНИЛИ ВІД ВЛАДИ І НЕ ЗАВЕЛИ СПРАВИ ЗА ЗРАДУ...ЩО ТО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯ СІМОНЕНКА ЯКИЙ В МИРОТВОРЕЦЬ ЗАНЕСЕНИЙ ..ЧОМУ ВІН ДОСІ НА ПОСАДІ...ФАБРИКАНТ СПРАВ НА ПЬЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА ЯКИЙ З ВЛАСНИХ КОШТІВ КУПУЄ НА АРМІЮ ОБЛАДНАННЯ ОМУНІЦІЮ АВТА ...НА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...І ШО ТО ЗА СПРАВА З ТАТАРОВИМ НЕВЖЕ ПРЕЗИДЕНТ НЕЗНАВ ПРО ВІДМАЗКИ ТАТАРОВА ..БАКАНОВИМ...ЯК РОЗМІНОВУВАВСЯ КРИМСЬКИЙ ПЕРЕХІД..І ХТО ВИНЕН В ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ОКУПАЦІІ ГРОМАД І МІСТ НА ПІВДНІ...КОЛИ АХМЕТОВ ОТРИМУЄ СКИДКИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СВОГО МЕТАЛУ ...А З ФЕРМЕРІВ ДЕРУТЬ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО ПОВНІЙ...А АХМЕТОВ ДРУГ БО ДАВ ЛІТАК ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ РОДИН ..ТО НЕ КОРУПЦІЯ..КОЛИ ПАРТНЕРИ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО МОЖЛИВУ ЗРАДУ ЕРМАКА...СУСПІЛЬСТВО ЗА ВСИМ СЛІДКУЄ І БАЧИТЬ ВСЕ ШО ВІДБУВАЄТЬСЯ І МОМЬЯТАЄ ЩО ВІДБУВАЛОСЬ РАНІШЕ ....З СІРИМИ ЗОНАМИ НА ДОНБАСІ...З ПОРАДОЮ КОМАНДИРА АЗОВА ЩОБ НА ПІДСТУПАХ ДО МАРІУПОЛЯ БУДУВАТИ ОБОРОННІ СПАРУДИ...А НЕ КАЗАТИ ПОТІМ ...ЩО КАЗАТИ РОДИНАМ МАРІУПОЛЬЦІВ...А РОДИНИ МАРІУПОЛЬЦІВ ЗНАЮТЬ ЧИЯ ТО ПРОВИНА І НЕЗАВЧАСНА ЄВАКУАЦІЯ ТО ТЕЖ ПРИЙНЯТЯ РІШЕНЬ ЯКЕ ПРИТЯГНУЛО ДО ТАКОЇ ТРАГЕДІІ.ЯКЩО ПРЕЗИДЕНТ ЦЬОГО НЕ БАЧЕ ЗАРАЗ ПОТІМ СУСПІЛЬСТВО ЙОМУ НАГАДАЄ....І СУСПІЛЬСТВО СЛІДКУЄ І ЗА ПОРОШЕНКОМ І ЗА КОЛОМОЙСКИМ І ЗА ЗРАДНИКАМИ ПРИ ВЛАДІ....
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19.07.2022 12:10 Ответить
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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19.07.2022 12:16 Ответить
"Трохи лівіше" ...
... молодці.
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19.07.2022 12:41 Ответить
 
 