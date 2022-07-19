Аеророзвідка та артилерія 28-ї ОМБр знищують артилерійські розрахунки окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідка та артилерія 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили артилерійські розрахунки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних та злагоджених дій між підрозділами бійці опублікували в соцмережах.

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