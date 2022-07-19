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Аеророзвідка та артилерія 28-ї ОМБр знищують артилерійські розрахунки окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідка та артилерія 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили артилерійські розрахунки російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних та злагоджених дій між підрозділами бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилерія 28 ОМБР знищує розрахунки ПТКР, ДШК та особовий склад окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7313) 28 окрема механізована бригада (188)


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Топ коментарі
+10
Це вони ще не починали...
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19.07.2022 10:44
+10
на каких фронтах это животное?
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19.07.2022 10:47
+7
Був кацап і немає кацапа. Одні тільки лапті залишились
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19.07.2022 10:46
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Це вони ще не починали...
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19.07.2022 10:44 Відповісти
Не встигли...
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19.07.2022 10:47 Відповісти
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19.07.2022 10:45 Відповісти
на каких фронтах это животное?
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19.07.2022 10:47 Відповісти
Супермаркетних.
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19.07.2022 12:15 Відповісти
ТО ПІПЕЦЬ ДЕ ЛОГІКА ВИЛАЗЯТЬ ЯНУКОВСЬКИ ДРУЗІ ЯКИ ПРИ 5 ПРЕЗИДЕНТОВІ ШВИДКО ЗАГУБИЛИСЬ..А ТЕПЕР ОТРИМАЮТЬ ЗВАННЯ.... ВОНО ОСТАННІЙ РАЗ В АРМІІ РОКІВ 40 БУЛО ....ШО ТО ЗА ШАПІТО...ЖАХ.
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19.07.2022 12:18 Відповісти
Пф... Главный неславянин а ты хочешь что бы шестерки их были в окопах?
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19.07.2022 12:39 Відповісти
Головне не де воював , головне -соплемінник. Їх тепер боневтік наклепає.
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19.07.2022 12:53 Відповісти
Був кацап і немає кацапа. Одні тільки лапті залишились
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19.07.2022 10:46 Відповісти
Треба бити ворога та продвигатися на iх мiсця та йти до кордону.
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19.07.2022 10:47 Відповісти
Файно 155-ті працюють.
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19.07.2022 10:48 Відповісти
Слава українським воякам!!!
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19.07.2022 10:51 Відповісти
Гарна робота-виконавцям респект...
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19.07.2022 10:54 Відповісти
давнее видео или свежее нет разницы
отличная работа
хаймерсами нужно усилить давление на артилерию и склады
и все будет Украина!
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19.07.2022 11:16 Відповісти
Чому б одразу ненависти один ствол на ліс . Адже точно будуть тікати
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19.07.2022 11:36 Відповісти
ВІЙСЬКО ПРАЦЮЄ НА 101 ВІДСОТОК ....МОЛОДЦІ ХЛОПЦІ ТА ДІВЧАТА. ДО ВІЙСЬКОВИХ КРАСЕНІВ ЯКІ ЖЕНУТЬ КАЦАПСЬКУ ПОТВОРУ З УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ ПИТАНЬ НЕМАЄ ..ОДНА ПОВАГА. АЛЕ ДУЖЕ БАГАТО ПИТАНЬ У СУСПІЛЬСТВА ДО ПРЕЗИДЕНТА ...ЯКЩО В ВЕРХНІХ ВЛАДНИХ ПРОШАРКАХ СТІЛЬКИ ЗРАДНИКІВ ТО ЧОМУ ЇХ НЕ ВІДСТОРОНИЛИ ВІД ВЛАДИ І НЕ ЗАВЕЛИ СПРАВИ ЗА ЗРАДУ...ЩО ТО ЗА ПРИЗНАЧЕННЯ СІМОНЕНКА ЯКИЙ В МИРОТВОРЕЦЬ ЗАНЕСЕНИЙ ..ЧОМУ ВІН ДОСІ НА ПОСАДІ...ФАБРИКАНТ СПРАВ НА ПЬЯТОГО ПРЕЗИДЕНТА ЯКИЙ З ВЛАСНИХ КОШТІВ КУПУЄ НА АРМІЮ ОБЛАДНАННЯ ОМУНІЦІЮ АВТА ...НА МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ...І ШО ТО ЗА СПРАВА З ТАТАРОВИМ НЕВЖЕ ПРЕЗИДЕНТ НЕЗНАВ ПРО ВІДМАЗКИ ТАТАРОВА ..БАКАНОВИМ...ЯК РОЗМІНОВУВАВСЯ КРИМСЬКИЙ ПЕРЕХІД..І ХТО ВИНЕН В ТАКОЇ КІЛЬКОСТІ ОКУПАЦІІ ГРОМАД І МІСТ НА ПІВДНІ...КОЛИ АХМЕТОВ ОТРИМУЄ СКИДКИ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СВОГО МЕТАЛУ ...А З ФЕРМЕРІВ ДЕРУТЬ ЗА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПО ПОВНІЙ...А АХМЕТОВ ДРУГ БО ДАВ ЛІТАК ДЛЯ ВИВЕЗЕННЯ РОДИН ..ТО НЕ КОРУПЦІЯ..КОЛИ ПАРТНЕРИ ПОТРЕБУЮТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРО МОЖЛИВУ ЗРАДУ ЕРМАКА...СУСПІЛЬСТВО ЗА ВСИМ СЛІДКУЄ І БАЧИТЬ ВСЕ ШО ВІДБУВАЄТЬСЯ І МОМЬЯТАЄ ЩО ВІДБУВАЛОСЬ РАНІШЕ ....З СІРИМИ ЗОНАМИ НА ДОНБАСІ...З ПОРАДОЮ КОМАНДИРА АЗОВА ЩОБ НА ПІДСТУПАХ ДО МАРІУПОЛЯ БУДУВАТИ ОБОРОННІ СПАРУДИ...А НЕ КАЗАТИ ПОТІМ ...ЩО КАЗАТИ РОДИНАМ МАРІУПОЛЬЦІВ...А РОДИНИ МАРІУПОЛЬЦІВ ЗНАЮТЬ ЧИЯ ТО ПРОВИНА І НЕЗАВЧАСНА ЄВАКУАЦІЯ ТО ТЕЖ ПРИЙНЯТЯ РІШЕНЬ ЯКЕ ПРИТЯГНУЛО ДО ТАКОЇ ТРАГЕДІІ.ЯКЩО ПРЕЗИДЕНТ ЦЬОГО НЕ БАЧЕ ЗАРАЗ ПОТІМ СУСПІЛЬСТВО ЙОМУ НАГАДАЄ....І СУСПІЛЬСТВО СЛІДКУЄ І ЗА ПОРОШЕНКОМ І ЗА КОЛОМОЙСКИМ І ЗА ЗРАДНИКАМИ ПРИ ВЛАДІ....
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19.07.2022 12:10 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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19.07.2022 12:16 Відповісти
"Трохи лівіше" ...
... молодці.
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19.07.2022 12:41 Відповісти
 
 