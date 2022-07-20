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Спецподразделение "Kraken" взяло в плен разведчика ГРУ старшего лейтенанта Евдошенко. ВИДЕО

В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал спецподразделения "KRAKEN".

Во время допроса пленный Евдошенко изложил "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.

Евдошенко – старший лейтенант СпН ГРУ, окончил Рязанское ВК училище ВДВ, кафедра применения спецназа.

Первый раз оккупант находился в Украине с 24 февраля по 30 марта в Сумской области, после чего был выведен на территорию РФ. 18 апреля снова зашел на территорию Украины и воевал в разных населенных пунктах Луганской области.

В плен Евдошенко был взят в Белогоровке, которое захватило спецподразделение "Kraken". Наблюдательные посты оккупантов были уничтожены с помощью холодного оружия, без выстрелов. Теперь грушник надеется на обмен. Ему разрешили позвонить матери.

Смотрите: Как живут заключенные единственного лагеря военнопленных в Украине. ВИДЕО

Будучи "опытным разведчиком", Евдошенко вел в телефоне цифровой ежедневник. Там зафиксирован его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей.

армия РФ (19365) разведка (4179) пленные (2143)


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Топ комментарии
+103
Спецпідрозділу KRAKEN-респект...
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20.07.2022 19:58
+79
Як у фільмі "Безславно ублюдки",якщо їх відпускати ,то треба на лобі вирізати z,щоб суці на усе життя ганьба була
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20.07.2022 20:01
+68
*Рєбяткі, а гдє тут останівка? - Зупинка за рогом, а ти москалику вже приїхав
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20.07.2022 19:59
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Полонений Євдошенко - зкацаплений манкурт.
Видно, що до полону у нього було все добре - зайшов у чужу країну для вбивств, розважався, бухав.
Як попав у полон - одразу всрався.
Повага і подяка хлопцям із Кракена!
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20.07.2022 23:29 Ответить
Ось такі вони і є росіяни -їм аналогов нет , обдрuстанuм ссuкунам і серунам.
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21.07.2022 04:39 Ответить
Коли вони попадають в полон і балакають по телефону то хочеться блювати,такі пухнаті стають! Справжні вони ці ублюдки там,в українській хаті-фашисти!!!
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20.07.2022 23:34 Ответить
Особливо бісить-"мам, все нормально,жду обмена". Так хочеться щоб перед камерою йому кулю в лоб, щоб усі та мамка побачили.
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21.07.2022 09:27 Ответить
Є ще цікаве відео від Української правди на тему пригод окупанта в Україні:
https://youtu.be/WIZIspwem2s?list=LL Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата (близько 4 млн. переглядів за 2 місяці)
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20.07.2022 23:37 Ответить
Пид*рас, семья пид*расов, СРАНА бл*дь ПИД*РАСОВ!!!
Конченые у(ОЙ)бища...
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20.07.2022 23:43 Ответить
говрит так как выученный стих в школе. быстро чтоб не сбиться и без выражения. даже не вспоминает даты. меня спроси что я делал неделю назад, так хрен за секунду вспомню. но я и не в плену у КРАКЕНа
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21.07.2022 00:15 Ответить
наші козаки круті,

москальня обзиває українців нацисти і бандери,
а як в полон попав то одразу добриє братья,
братья не йдуть в гості з калашами мародерити
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21.07.2022 00:25 Ответить
У них родствєнніки в Лозовій «куда-то пропали»… А гівнюк замість сказати я піду в батальйон «свободная Росія», скиглить «хачу дамой». Пальці рубати цьому виродку,що згадив українське прізвище! Нема віри навіки їм!
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21.07.2022 00:52 Ответить
Любит потрахаться. Жена, любовница. Православный ******.
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21.07.2022 01:14 Ответить
Такі " кадри " потрібні для обміну на наших Героїв- Азовців !
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21.07.2022 01:20 Ответить
"KRAKEN" - молодці і герої! Але сумно, що фашисти-рашисти ходять по українській землі і хатах українців. І чому усе так вийшло? Не були готові. Астероїд упав?
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21.07.2022 02:23 Ответить
"Велике будівництво", щоби окупантам було якомога швидшіше пересуватися дорогами на час війни, впало.
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21.07.2022 03:56 Ответить
Видел, как тихо идет украинский спецназ и не предупредил выстрелом своих, чтобы остаться в живых - его теперь обменяют и лично Путин наградит героем России)
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21.07.2022 02:49 Ответить
Ось такі вони і є росіяни -їм аналогов нет , обдрuстанuм ссuкунам і серунам.
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21.07.2022 04:41 Ответить
Разведос ********
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21.07.2022 06:57 Ответить
ТАКОГО ФАШИСТА ОБМЕНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ А ЕСЛИ ХОЧЕТ ДОМОЙ ТО ТОЛЬКО НА ТОТ СВЕТ ДОМОЙ
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21.07.2022 07:22 Ответить
Походу цей сцикун орк своїх здав. Поки наші спєци з Кракену з ножами вирізали його корєшків, той по тихому здався...
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21.07.2022 07:45 Ответить
Ми такі круті,ми все можемо,нам все пох-й,а як потрапляють в полон,так кудись дівається гонор і відвага і одразу зявляються нюні і соплі:"Хочу домой к маме"
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21.07.2022 07:49 Ответить
Кракени --- садюги. Нє , не били, не катували. Токо оприлюднили дівчині ,що в його є коханка. Всьо, жізнь под откос.
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21.07.2022 08:43 Ответить
а манька ему пироги пекла))))
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21.07.2022 08:56 Ответить
пошкодували його, переписку не оприлюднили)))
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21.07.2022 10:46 Ответить
На 0,06 правильний орк лежить - замість голови діра.
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21.07.2022 09:08 Ответить
Циклоп
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21.07.2022 11:20 Ответить
рЮсские воЯны должны ссаться от страха только при одном слове Украина, поэтому, особенно к спецназовцам-пленным, должно быть жесточайшее отношение, а наши их лечат, кормят, обменивают. напрасно
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21.07.2022 09:11 Ответить
Ще одне ***** війни, яке б непогано пустити в перегній.
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21.07.2022 09:39 Ответить
В гробу я видал таких братьев!
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21.07.2022 10:22 Ответить
..автор,при помощи ... только удовлетворяются. А холодным оружим убивают,исправь плз
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21.07.2022 10:44 Ответить
Еще не женился, а уже есть у него любовница. Прям половой гигант, мама
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21.07.2022 12:05 Ответить
А прізвище в нього українське, на жаль.
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21.07.2022 12:34 Ответить
Кацапи тільки силу розуміють, як і вся їх країна ....
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21.07.2022 12:41 Ответить
Нашли плиать чем хвастаться-лучше бы его отправили в плен к земляным червякам!И вобще Украинцы почему то очень добрые люди,во всем!Но это не значит что и к ним такое же отношение.Делайте выводы панове..
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21.07.2022 12:51 Ответить
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