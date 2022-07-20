Спецподразделение "Kraken" взяло в плен разведчика ГРУ старшего лейтенанта Евдошенко. ВИДЕО
В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал спецподразделения "KRAKEN".
Во время допроса пленный Евдошенко изложил "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.
Евдошенко – старший лейтенант СпН ГРУ, окончил Рязанское ВК училище ВДВ, кафедра применения спецназа.
Первый раз оккупант находился в Украине с 24 февраля по 30 марта в Сумской области, после чего был выведен на территорию РФ. 18 апреля снова зашел на территорию Украины и воевал в разных населенных пунктах Луганской области.
В плен Евдошенко был взят в Белогоровке, которое захватило спецподразделение "Kraken". Наблюдательные посты оккупантов были уничтожены с помощью холодного оружия, без выстрелов. Теперь грушник надеется на обмен. Ему разрешили позвонить матери.
Будучи "опытным разведчиком", Евдошенко вел в телефоне цифровой ежедневник. Там зафиксирован его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей.
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Видно, що до полону у нього було все добре - зайшов у чужу країну для вбивств, розважався, бухав.
Як попав у полон - одразу всрався.
Повага і подяка хлопцям із Кракена!
https://youtu.be/WIZIspwem2s?list=LL Окупант. Війна і мир у телефоні російського солдата (близько 4 млн. переглядів за 2 місяці)
Конченые у(ОЙ)бища...
москальня обзиває українців нацисти і бандери,
а як в полон попав то одразу добриє братья,
братья не йдуть в гості з калашами мародерити