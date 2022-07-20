Спецподразделение "Kraken" взяло в плен разведчика ГРУ старшего лейтенанта Евдошенко. ВИДЕО

В ходе операции в Белогоровке бойцами спецподразделения ГУР МОУ "KRAKEN" был захвачен в плен разведчик ГРУ ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал спецподразделения "KRAKEN".

Во время допроса пленный Евдошенко изложил "легенду", что он якобы служит в инженерно-технических войсках. Однако фотографии и другие данные в его телефоне разоблачили его как кадрового сотрудника ГРУ.

Евдошенко – старший лейтенант СпН ГРУ, окончил Рязанское ВК училище ВДВ, кафедра применения спецназа.

Первый раз оккупант находился в Украине с 24 февраля по 30 марта в Сумской области, после чего был выведен на территорию РФ. 18 апреля снова зашел на территорию Украины и воевал в разных населенных пунктах Луганской области.

В плен Евдошенко был взят в Белогоровке, которое захватило спецподразделение "Kraken". Наблюдательные посты оккупантов были уничтожены с помощью холодного оружия, без выстрелов. Теперь грушник надеется на обмен. Ему разрешили позвонить матери.

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Будучи "опытным разведчиком", Евдошенко вел в телефоне цифровой ежедневник. Там зафиксирован его "боевой путь" по Украине, общение с семьей, девушкой и любовницей.