Есть договоренности относительно эффективной системы ПВО для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

У Украины есть договоренности относительно получения эффективной системы ПВО.

Об этом идет речь в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун".

И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы спрашиваем у партнеров.

Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты.

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Российский террор должен проиграть. И это будет нашей общей победой - украинского и американского народов", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что результат зависит "не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах".