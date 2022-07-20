РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10675 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 070 33

Есть договоренности относительно эффективной системы ПВО для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

У Украины есть договоренности относительно получения эффективной системы ПВО.

Об этом идет речь в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

"Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун".

И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы спрашиваем у партнеров.

Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты.

Смотрите: Зеленская в Конгрессе США призвала предоставить Украине оружие для защиты. ВИДЕО

Российский террор должен проиграть. И это будет нашей общей победой - украинского и американского народов", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что результат зависит "не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах".

Зеленский Владимир (20500) ПВО (2777) Елена Зеленская (222)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
скажите, это только у меня такое ощущение, что этот Вечерний мудозвон №2 начинает нервировать???
показать весь комментарий
20.07.2022 22:14
+11
А свою ПВО развивать было "неначасі"?А, ну да, дороги же..
показать весь комментарий
20.07.2022 22:14
+11
А збивати ракети асфальтом слабО? Старцює по всьому світу.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті !?
показать весь комментарий
20.07.2022 22:12 Ответить
скажите, это только у меня такое ощущение, что этот Вечерний мудозвон №2 начинает нервировать???
показать весь комментарий
20.07.2022 22:14 Ответить
Пусть поставит лайк тот, кто эти сраные гундосики ещё смотрит. Честно, я не обижусь.
показать весь комментарий
20.07.2022 23:01 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 23:19 Ответить
А свою ПВО развивать было "неначасі"?А, ну да, дороги же..
показать весь комментарий
20.07.2022 22:14 Ответить
Дорог стільки в Україні не має, щоб створити і закупити необхідну кількість таких систем як Петріот
показать весь комментарий
20.07.2022 22:23 Ответить
Ниодно ППО не справится на 100% с количеством ракет которые выпускает по нам Параша.Нам нужно наносить удары по аеродромам и складам врага на росийской территории.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:17 Ответить
ППО впорається але його скільки потрібно на країну?
А те що дадуть хватить прикрити хіба що напрямок Одеси.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:39 Ответить
Одні побєди у Вови, дивно чому тоді 20 % території України окуповано рашистським окупантом.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:18 Ответить
да иди ты, вова, к ****** уже матери. зла не хватает. можете банить - реально - насрать. эти ******** - газовики - требуют 150 лярдов - на зарплатки не хватает? тимошонка начинает свою игру. что ваще происходит? зерно .. там ваще ********* со всех сторон - лучше бы просто отдали молдове, балтии, польше. посмотришь, вован - ермак и Ко тебя до цугандера доведут. только вы, суки, **************, а люди останутся. вот только, ******* ты тупая - лично я в оккупации сидеть не буду. так и знай, гниль каламойская.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:19 Ответить
ZeКодломойским никто ничего не даст...
Вы продажные крысы путлера не только в Херсоне..но и в Чернобыле...
показать весь комментарий
20.07.2022 22:22 Ответить
мудак главно бєню і козиря посадить
показать весь комментарий
20.07.2022 22:24 Ответить
показать весь комментарий
20.07.2022 22:29 Ответить
А збивати ракети асфальтом слабО? Старцює по всьому світу.
показать весь комментарий
20.07.2022 22:30 Ответить
Нехай старцює, боневтік же. Це його обов'язок
показать весь комментарий
21.07.2022 00:37 Ответить
Если с немцами - поставят в апреле следующего года, как и "леопарды".
показать весь комментарий
20.07.2022 22:32 Ответить
Якщо мова йде про "Петріот" - то це звичайно було б гарно(якби справдилось про шо балакалось), тільки під нього треба інша конфігурація системи ППО(ці системи на відміну від "Насамс" не сумісні з радянськими системами що стоять зараз на бойовому чергуванні в Україні) і ця система ну дуу-ууже дорога... Але якщо дадуть під "ленд-ліз" чи в якості безпекової допомоги, як то кажуть : велкам ту Юкрейн! Пару- трійко дивізіонів тих "Петріот" допоможе нашим ППО показати рашистським стерв'ятникам дорогу до їх "кузькінаматі": гоу ту хелл - рашенмазафака!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:35 Ответить
хорошо бы... да только когда? и сколько? и где?
и не пора ли ответками начинать засыпать андонов ??? это не менее поучительно !!!
показать весь комментарий
20.07.2022 22:38 Ответить
Может тебе еще точные координаты указать?
показать весь комментарий
20.07.2022 23:12 Ответить
Точні координати вказуватимуть російські коректувальники вогню, що сидять на іноземних суднах у портах Одеса, Південний та Чорноморськ.
показать весь комментарий
21.07.2022 06:49 Ответить
А шо там по договорнякам по зерну ? шось мовчить "батько нації" млять ... Здається мені шо Херсон повністю здали в обмін на Миколаїв та Одесу ..ну то вже сьогодні побачим по картам тривог і по новинам з південного фронту... (((
показать весь комментарий
20.07.2022 23:09 Ответить
Здають повністью Південь до ПНР. А ви думаєе це щось на кштальт зерна ?
показать весь комментарий
21.07.2022 06:46 Ответить
де українська зброя? САП, НАБУ, Дермаківщина?
показать весь комментарий
20.07.2022 23:43 Ответить
У Польщi нема вiйни, але вони й Абрамси й ПВО мiняють .... У нас була вiйна на Донбасi , а вiн в асфальт все закатав й програми ракетнi просрав . Правда, треба вiдмiтити ,народ голосував за нього ,щоб не воювати ,знаючи ,що йде вiйна за нашi територii. Думали, Путiн так вiдасть?
показать весь комментарий
21.07.2022 00:27 Ответить
Тоді ми не зможемо класти асфальт
показать весь комментарий
21.07.2022 01:01 Ответить
рашисти із татарівського дбр роззброїли перед війною цілий дивізіон українського ППО с-300, вилучивши клістони із бойових машин. Причому упродовж 4 місяців війни, цей дивізіон стояв металобрухтом десь у військовій частині. А Zeвиродок і далі продовжує нам розповідати казки, що західні партнери винуваті у тому в Україні немає ефективного ППО.
показать весь комментарий
21.07.2022 06:59 Ответить
В обмін на звільнення дерьмака та татароватак же ж вова
показать весь комментарий
21.07.2022 07:53 Ответить
На 100% это не спасет от ракетных обстрелов, тем более внезапных. Но существенно снизит активность авиации РФ и часть баллистических и крылатых ракет будет сбита.
показать весь комментарий
21.07.2022 08:39 Ответить
бла бла бла зроби а тоді говори
показать весь комментарий
21.07.2022 11:13 Ответить
Людина ТРИ роки президент (!), а до цього чого не зробив ППО нормальне Зе актор ?
показать весь комментарий
21.07.2022 12:34 Ответить
 
 