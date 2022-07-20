Есть договоренности относительно эффективной системы ПВО для Украины, - Зеленский. ВИДЕО
У Украины есть договоренности относительно получения эффективной системы ПВО.
Об этом идет речь в вечернем обращении Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.
"Название HIMARS стало для наших людей почти родным – так же, как раньше Javelin или NLAW, как "Стугна" или "Нептун".
И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы спрашиваем у партнеров.
Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по этому поводу, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты.
Российский террор должен проиграть. И это будет нашей общей победой - украинского и американского народов", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что результат зависит "не от нас, а от политических решений, которые могут быть приняты в ключевых столицах".
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А те що дадуть хватить прикрити хіба що напрямок Одеси.
Вы продажные крысы путлера не только в Херсоне..но и в Чернобыле...
и не пора ли ответками начинать засыпать андонов ??? это не менее поучительно !!!