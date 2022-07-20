Маємо домовленості щодо ефективної системи ППО для України, - Зеленський. ВIДЕО
Україна має домовленості щодо отримання ефективної системи ППО.
Про це йдеться у вечірньому звернені Президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
"Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун".
І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів.
Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту.
Російський терор має програти. І це буде нашою спільною перемогою – українського й американського народів", - заявив Зеленський.
Він також додав, що результат залежить "не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях".
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А те що дадуть хватить прикрити хіба що напрямок Одеси.
Вы продажные крысы путлера не только в Херсоне..но и в Чернобыле...
и не пора ли ответками начинать засыпать андонов ??? это не менее поучительно !!!