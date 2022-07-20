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Маємо домовленості щодо ефективної системи ППО для України, - Зеленський. ВIДЕО

Україна має домовленості щодо отримання ефективної системи ППО.

Про це йдеться у вечірньому звернені Президента України Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

"Назва HIMARS стала для наших людей майже рідною – так само, як раніше Javelin чи NLAW, як "Стугна" чи "Нептун".

І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів.

Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту.

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Російський терор має програти. І це буде нашою спільною перемогою – українського й американського народів", - заявив Зеленський.

Він також додав, що результат залежить "не від нас, а від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях".

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) ППО (3218) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+11
скажите, это только у меня такое ощущение, что этот Вечерний мудозвон №2 начинает нервировать???
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20.07.2022 22:14
+11
А свою ПВО развивать было "неначасі"?А, ну да, дороги же..
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20.07.2022 22:14
+11
А збивати ракети асфальтом слабО? Старцює по всьому світу.
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20.07.2022 22:30
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Нарешті !?
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20.07.2022 22:12 Відповісти
скажите, это только у меня такое ощущение, что этот Вечерний мудозвон №2 начинает нервировать???
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20.07.2022 22:14 Відповісти
Пусть поставит лайк тот, кто эти сраные гундосики ещё смотрит. Честно, я не обижусь.
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20.07.2022 23:01 Відповісти
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20.07.2022 23:19 Відповісти
А свою ПВО развивать было "неначасі"?А, ну да, дороги же..
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20.07.2022 22:14 Відповісти
Дорог стільки в Україні не має, щоб створити і закупити необхідну кількість таких систем як Петріот
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20.07.2022 22:23 Відповісти
Ниодно ППО не справится на 100% с количеством ракет которые выпускает по нам Параша.Нам нужно наносить удары по аеродромам и складам врага на росийской территории.
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20.07.2022 22:17 Відповісти
ППО впорається але його скільки потрібно на країну?
А те що дадуть хватить прикрити хіба що напрямок Одеси.
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20.07.2022 22:39 Відповісти
Одні побєди у Вови, дивно чому тоді 20 % території України окуповано рашистським окупантом.
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20.07.2022 22:18 Відповісти
да иди ты, вова, к ****** уже матери. зла не хватает. можете банить - реально - насрать. эти ******** - газовики - требуют 150 лярдов - на зарплатки не хватает? тимошонка начинает свою игру. что ваще происходит? зерно .. там ваще ********* со всех сторон - лучше бы просто отдали молдове, балтии, польше. посмотришь, вован - ермак и Ко тебя до цугандера доведут. только вы, суки, **************, а люди останутся. вот только, ******* ты тупая - лично я в оккупации сидеть не буду. так и знай, гниль каламойская.
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20.07.2022 22:19 Відповісти
ZeКодломойским никто ничего не даст...
Вы продажные крысы путлера не только в Херсоне..но и в Чернобыле...
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20.07.2022 22:22 Відповісти
мудак главно бєню і козиря посадить
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20.07.2022 22:24 Відповісти
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20.07.2022 22:29 Відповісти
А збивати ракети асфальтом слабО? Старцює по всьому світу.
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20.07.2022 22:30 Відповісти
Нехай старцює, боневтік же. Це його обов'язок
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21.07.2022 00:37 Відповісти
Если с немцами - поставят в апреле следующего года, как и "леопарды".
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20.07.2022 22:32 Відповісти
Якщо мова йде про "Петріот" - то це звичайно було б гарно(якби справдилось про шо балакалось), тільки під нього треба інша конфігурація системи ППО(ці системи на відміну від "Насамс" не сумісні з радянськими системами що стоять зараз на бойовому чергуванні в Україні) і ця система ну дуу-ууже дорога... Але якщо дадуть під "ленд-ліз" чи в якості безпекової допомоги, як то кажуть : велкам ту Юкрейн! Пару- трійко дивізіонів тих "Петріот" допоможе нашим ППО показати рашистським стерв'ятникам дорогу до їх "кузькінаматі": гоу ту хелл - рашенмазафака!
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20.07.2022 22:35 Відповісти
хорошо бы... да только когда? и сколько? и где?
и не пора ли ответками начинать засыпать андонов ??? это не менее поучительно !!!
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20.07.2022 22:38 Відповісти
Может тебе еще точные координаты указать?
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20.07.2022 23:12 Відповісти
Точні координати вказуватимуть російські коректувальники вогню, що сидять на іноземних суднах у портах Одеса, Південний та Чорноморськ.
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21.07.2022 06:49 Відповісти
А шо там по договорнякам по зерну ? шось мовчить "батько нації" млять ... Здається мені шо Херсон повністю здали в обмін на Миколаїв та Одесу ..ну то вже сьогодні побачим по картам тривог і по новинам з південного фронту... (((
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20.07.2022 23:09 Відповісти
Здають повністью Південь до ПНР. А ви думаєе це щось на кштальт зерна ?
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21.07.2022 06:46 Відповісти
де українська зброя? САП, НАБУ, Дермаківщина?
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20.07.2022 23:43 Відповісти
У Польщi нема вiйни, але вони й Абрамси й ПВО мiняють .... У нас була вiйна на Донбасi , а вiн в асфальт все закатав й програми ракетнi просрав . Правда, треба вiдмiтити ,народ голосував за нього ,щоб не воювати ,знаючи ,що йде вiйна за нашi територii. Думали, Путiн так вiдасть?
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21.07.2022 00:27 Відповісти
Тоді ми не зможемо класти асфальт
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21.07.2022 01:01 Відповісти
рашисти із татарівського дбр роззброїли перед війною цілий дивізіон українського ППО с-300, вилучивши клістони із бойових машин. Причому упродовж 4 місяців війни, цей дивізіон стояв металобрухтом десь у військовій частині. А Zeвиродок і далі продовжує нам розповідати казки, що західні партнери винуваті у тому в Україні немає ефективного ППО.
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21.07.2022 06:59 Відповісти
В обмін на звільнення дерьмака та татароватак же ж вова
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21.07.2022 07:53 Відповісти
На 100% это не спасет от ракетных обстрелов, тем более внезапных. Но существенно снизит активность авиации РФ и часть баллистических и крылатых ракет будет сбита.
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21.07.2022 08:39 Відповісти
бла бла бла зроби а тоді говори
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21.07.2022 11:13 Відповісти
Людина ТРИ роки президент (!), а до цього чого не зробив ППО нормальне Зе актор ?
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21.07.2022 12:34 Відповісти
 
 