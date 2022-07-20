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Зеленська в Конгресі США закликала надати Україні зброю для захисту. ВIДЕО

Дружина Президента Олена Зеленська подякувала Сполученим Штатам за потужну підтримку та звернулася з проханням допомогти Україні зупинити російський терор і надати більше зброї, щоби захистити мир і життя українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Конгресі США.

Зазначимо, що Олена Зеленська стала першою в історії дружиною іноземного президента, яка виступила у Конгресі США. Вона закликала надати Україні системи ППО та більше зброї для спільної перемоги. Під час виступу Зеленська показала відео з чотирирічною Лізою, яка загинула через ракетний удар по Вінниці, а також фото та відео із загиблими під час удару по Кременчуку.

"Ми щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч із нами в боротьбі за наші спільні цінності – людське життя й незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам", - наголосила перша леді.

Також вона підкреслила, що війна ще не скінчилася.

"Я зараз прошу про річ, якої б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброї! Зброї не для того, щоби нести війну на чужу землю, а щоби захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим!" - зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що просить також надати Україні засоби протиповітряної оборони: "Щоби ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоби вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Байден прийняв Олену Зеленську у Білому домі. ФОТО

За словами Зеленської, США знають, що таке терористичні атаки, і завжди прагнули перемогти тероризм.

"Тож допоможіть нам спинити терор проти українців, і це буде нашою спільною великою перемогою – в ім’я життя, свободи і прагнення до щастя кожної людини, кожної родини",- наголосила вона.

Дружина Президента підкреслила, що це не лише її прохання, а і її чоловіка.

"Ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно – більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це завелике бажання?" - сказала Зеленська.

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На її переконання, можливість її як першої леді України говорити з Конгресом США саме про зброю є проявом "найбільшої рівності".

"Це рівність вільних людей. Людей, які знають, що вони захищають, знають, заради чого живуть. Я маю надію, що ви мене сьогодні почули. І сподіваюся, що ваші рішення будуть швидкими", - наголосила Олена Зеленська.

По завершенні виступу Зеленській аплодували стоячи.

Як повідомлялося, дружина Президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.

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Топ коментарі
+36
Любишь Дерьмака?
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20.07.2022 20:09
+30
Скільки ленка скумбрія по вісім дала на зброю з свого рахунку куди відкати за асфальт приходили ?
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20.07.2022 20:05
+29
Угу. Т.е., то, шо Украиной, по факту, управляет руснявая мразь Дерьмак, ты не видишь. И то, шо именно это ставит под угрозу поставки оружия в Украину, ты тоже не в состоянии уразуметь. Все, на шо ты способен - это строчить зеленые лозунги.
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20.07.2022 20:17
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*дайте ей селедки, пусть успокоится" (с)
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20.07.2022 20:26 Відповісти
я б із цим впрорався би краще
ви - теж
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20.07.2022 20:29 Відповісти
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20.07.2022 20:34 Відповісти
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20.07.2022 20:36 Відповісти

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20.07.2022 20:45 Відповісти
Ха...Якщо вона так вульгарно хоче показати людям які в неї начеб то високі груди,то насправді там мабуть під кофтою заправляє їх в труси.
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20.07.2022 21:33 Відповісти
все-таки в Україні працює інституція репутації!
не зважаючи на всіх найнятих подоляком ботів!
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20.07.2022 21:17 Відповісти
а якби ж ти ще попросила їх ретельніше контролювати, куди йде їхнє амнриканське бабло та їхня зброя і як вона використовується - тобі б уся Україна була б щиро вдячна!
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20.07.2022 21:54 Відповісти
Стули пельку лайно фсб-шне!
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20.07.2022 22:18 Відповісти
ФСЮшне лайно засіли біля Вовчіка Зеленського.
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20.07.2022 22:51 Відповісти
А я б ще запропонував усі рахунки українських громадян за кордоном більш ніж 100 тисяч конфісковувати і переказувати в Україну. Куди тоді депутанти, прокурвори, судді ...будуть крадене виводити ?
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20.07.2022 23:18 Відповісти
вона Перша Леді, вона мала би чоловікові своєму мозги прочистити, щоб він після прочуханки одразу своє оточення почистив від єрмаків-татарових. Тоді і запитань про контроль не виникало би. А тепер русскіє будуть з кожної праски сичати, в Україні корупція, а що українська корупція на русскому корінні то вони не скажуть.
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20.07.2022 23:39 Відповісти
Як любі люди, які поважають державу в якій живуть, мають поважати інституції, які існують в державі. Перша Леді - одна з таких інституцій, особливо під час війни, особливо коли вона каже правильно , а тому - закрийте свої пердаки і майте повагу до держави...
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20.07.2022 22:00 Відповісти
Ніякого відношення до держави, Окрім що брехнею тимчасова прорвалися до керівництва, ЗЕкоМанда НЕМАЄ.
Кожна скумбрія вважає себе "володаркою морів" .... але люди цього не сприйматимуть.
P. S. Чого не закликає Вовчіка виробляти свою зброю а їздить як "актриса з Німецьких фільмів що готова прийняти з будь якої сторони у будь якій кількості" (В. Зеленський).
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20.07.2022 22:50 Відповісти
Вовочка може бути ким завгодно, але люди вибрали і тепер він є кім він є. Неповага до посту президента - це неповага до українського народу. Піде звідти - хоч в спину плюй, а поки там - заткни пастку і не допомагай москалям
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21.07.2022 10:59 Відповісти
То другоє ... То була політична сатира, яка має місце бути.
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21.07.2022 12:17 Відповісти
В нас не існує інституції першої леді.
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21.07.2022 09:16 Відповісти
Поважати можна коли є за що.

Насильно мил не будешь!
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21.07.2022 12:00 Відповісти
зброя для захисту вже абсолютно нічого не рішає, бо москалі зайшли в Україну і тепер потрібна зброя для контрнаступу, щоб їх вигнати!
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20.07.2022 22:13 Відповісти
Молодец, серьезно. У четы Зеленских есть один спичрайтер, явно наш человек, патриот. Как-то просочился в чужеродную среду.
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20.07.2022 22:14 Відповісти
Чего, Зе так же "обещал" все что было по "Big DATA"... Т.е. все что даст рейтинг...
А только пришел - сделал что нужно біло Бене и Ко.
Они ведь не считают гоев за равноправных. Потому все закономерно и логично.
Юа - "проститутка" которая отдает себя всем.
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20.07.2022 22:58 Відповісти
Посадите в тюрьму министра обороны и его братана дЕрмака... Мож штаты и дадут автомат Калашникова

Ворюги Кодломойские...
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20.07.2022 22:16 Відповісти
А Вовчіка почати таки виготовляти свої зброю вона не закликала?
P. S. Кожна "скумбрія" вважає себе "володаркою морів"....
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20.07.2022 22:45 Відповісти
Тут вона все правильно сказала ,до чого тут критика.
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20.07.2022 22:46 Відповісти
тому що це лишень спроба "відбілити" значний прой***б команди *ОПи с вагнергейтом, здачі Херсону та ін.
А українці розумнішають. Вам також цього бажаю.
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20.07.2022 23:01 Відповісти
одна люди має знати хто зрадить а хто ні? зрадники можуть бути в кожного в колі його спілкування, які проявляться згодом
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21.07.2022 11:45 Відповісти
Це так, але ніяка контррозвідка не затвердить Єрмака на посаді біля Президента.
Батьки у рф, батько бувший кгбіст і фсбешник.

Знову ж таки Кулініч з СБУ Херсона. Це жесть, яка біографія. Як !? Як його могли затвердити на цю посаду. Тим більше, що є досвід 2014 року ...
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21.07.2022 12:36 Відповісти
Були чіткі вимоги усунути росіянських агентів від влади.
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20.07.2022 23:16 Відповісти
Де виробляти свою зброю? На якому обладнанні? Які спеціалісти мають це робити? Через який час вона буде готова? Виробляти яку зброю, автомати чи що , чи може ракети Вільху? Кошти на виготовленя? Не городіть хе.ні панове, дивіться реально на ситуацію. Зброя потрібна вже і зараз, те що вона не була зроблена раніше це інше питання, але ПОВАЖАЙТЕ СВОЮ ДЕРЖАВУ І ЇЇ ІНСТИТУЦІЇ, ПОЧИНАЙТЕ З СЕБЕ.
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20.07.2022 23:00 Відповісти
Ти володієш інформацією про відміну фінансування та контрактів на зброю, як простоюють потужності чи продається закордон ці 8 років?
Про стан справ з держоборонзамовлення в воюючій країні відомий?

Чи тобі платять за розповсюдження "вподобайок" *ОПи?
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20.07.2022 23:06 Відповісти
Зброя дуже потрібна, але посади дєрьмака татарова та інших зрадників важливіші за виживання української нації.
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20.07.2022 23:13 Відповісти
нельзя ставить телегу впереди лошади, потому что:
перед тем как уйти на войну, нужно убить предателей и шпионов
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20.07.2022 23:39 Відповісти
перед тем как просить оружие, убери фсбшное дерьмо из своего дома, потому что завтра оно может оказаться не в тех руках и будет направлено против украинцев
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20.07.2022 23:45 Відповісти
А есть другой вариант, переодеть летчиков США в украинскую военную форму и посадить на Ф-35. Такое предложение уже обговаривается.
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21.07.2022 09:20 Відповісти
с дерьмаками можно обговаривать только одно - имена, явки и пароли фсбшной резидентуры в Украине. все остальное - мыльные бульбашки
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21.07.2022 09:53 Відповісти
Што
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20.07.2022 23:53 Відповісти
Бомж за магазином, закликав надати Україні зброю. В
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20.07.2022 23:54 Відповісти
Ех, Олено, прошу Вас, уявіть собі, який ефект могла би мати Ваша емоційна промова від душі, від сердця, не користуючись шпаргалкою, написаною невмілими спічрайтерами...!
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20.07.2022 23:57 Відповісти
угу ... у Конгресі США ... Спробуйте, тільки памперс вдягніть - серйозно.
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21.07.2022 12:19 Відповісти
Добре хоч щось дають, взалі могли би вислати гудрон, щоб Вава продовжив готуватися до війни прокладаючи асфальт.Вона просить те що раніше не наважилася просити!Як би ти просила про це свого вилупка у 2019 ,скільки людей би залишилися живаими!!!Щоб вам зараз не писали спічрайтери ,ваші криваві дороги та мости,куди ви закатували гроші на озброєння люди вам ніколи не простять і відповідати придется , бо то вже море крові і горя.
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21.07.2022 00:19 Відповісти
Промова була емоційна і в міру стримана. Не тре гавкати!
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21.07.2022 00:35 Відповісти
Після палкоі промови потрібен бріфінг журналістам. На бріфінгу розглянути питання про Ермака, про призначення керівника САП про здачу Чонгара,...... А так це відволікання уваги,
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21.07.2022 01:37 Відповісти
Дєрьмак то святе
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21.07.2022 07:59 Відповісти
дєрьмак зараз не на часі.
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21.07.2022 09:22 Відповісти
Леді... твоя промова прониклива і мало кого лишить байдужим. Та соромно!!! що гроші з оборонки стирила ваша команда. Тирить все! до чого дотягнуться грайливі ручки. Навіть гуманітарку і не доведи Господь зброю?.Похєрили усі перестроги і попередження досягнення і прагнення народу
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21.07.2022 04:53 Відповісти
Ленка покаталась в Америку...чтоб отвлечь внимания лохтората от темы Татаров-дЕрмак...сладкой парочки...
Другими словами...Пурга...
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21.07.2022 07:26 Відповісти
Ну так читати текст, це противно. Треба би трохи вивчити його. Але тепер ми отримаемо зразу і "Петріоти" і "Абрамси" і Ф-35
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21.07.2022 08:04 Відповісти
F-35 ..? Ну не перегинайте !!
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21.07.2022 12:21 Відповісти
Ермак , уже тоже выступал , в США , про убиенного брата рассказывал, обвинял Порошенко . Это такой цинизм , после скумбрия по 8 грв , и поддержки в 14 -м действий расии. Напомните ,в каком госпитале Лена работает , и помогает раненым , ну там судна выносит , перевозки делает ,. Почему эта ***** во время войны не в Украине . А за помощью, обратись к Зеленскому , и спроси , почему до сих пор Ермак и Татаров , в ОП .
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21.07.2022 08:41 Відповісти
Странный визит Ленки и Рамштайн-4..где Ллойд Остин изложил по нотам помощь Украине детально...Совпали по времени...
Совпадение?не думаю...
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21.07.2022 08:54 Відповісти
. Это вы не городите херню , при наличие желания производство ,патронов, ракет , и всего остального , нужно максимум два месяца . 28 дней , вызревает бетон ,..... а уже прошло четыре ,Карл , и ничего нет , ни патронного завода , ни производства Стугн, Богдан , Вільхи, где ***** это все , при том что деньги 💰 есть , . Нет толко у Киева желания , а все ходят и попрошайничают .
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21.07.2022 09:04 Відповісти
если нашару дадут - то гранты можно покрасть...
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21.07.2022 09:20 Відповісти
Насмішило про гроші.

Щодо виробництва. Був Житомерський бронетанковий ... і нема.
За валом інфи ми не знаємо що вціліло.
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21.07.2022 12:25 Відповісти
Могла бы уже и английский выучить четыре месяца сидеть и баклуши бить
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21.07.2022 09:08 Відповісти
Це, тіпа, робочий візит першої леді ... Повинна державною звертатися.
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21.07.2022 12:23 Відповісти
Зелёные не ищут лёгких путей. Вместо выполнения известных требований - они засылают женщину... Красивая... эмоциональная серия ...Какая картинка !!! Какой сценарный замысел !!!

Мол "А вдруг, если она жалобно попросит - может и так дадут, а мы будем дальше откашивать от обязательств строить демократию и будем творить беспредел диктатуры, обзывать вас по всякому... а вы давайте пошевеливайтесь! А то мы ещё детей зеленского пришлём на коврике возле Сената выступать с акробатическими этюдами "назначили прокурора CАП - сняли ген прокурора - оппа !!!"
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21.07.2022 09:17 Відповісти
А Беня не міг би полетіти до штату і попросити там для України зброю?
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21.07.2022 12:29 Відповісти
Мабуть, записочку возила, як у свій час Абрамович передавав записочку від вовочки путіну, так і тепер, тільки тепер у інший бік. "Винні, виправимось, простіть нас засранців."
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21.07.2022 12:54 Відповісти
Молодець..любі кроки потрібні для перемоги,а цей був важливий.
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21.07.2022 13:29 Відповісти
Украінською,коротко,ясно,вражаючи.
Без Америки Перемога не реальна,це факт..кожний голос важливий
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21.07.2022 15:07 Відповісти
И Зеленский и Зеленская ломают устаревшие стереотипы в дипоматии.
Молодцы. Они, с международной трибуны выбивают реальную помощь Украине показывая истинное лицо Кремля. Нормальные люди видя это, понимают на своем, личном уровне, с чем имеет дело Украина и понимают, что мимо этого нельзя проходить, отсидеться, отмолчаться.
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21.07.2022 20:54 Відповісти
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