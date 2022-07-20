Зеленська в Конгресі США закликала надати Україні зброю для захисту. ВIДЕО

Дружина Президента Олена Зеленська подякувала Сполученим Штатам за потужну підтримку та звернулася з проханням допомогти Україні зупинити російський терор і надати більше зброї, щоби захистити мир і життя українців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Конгресі США.

Зазначимо, що Олена Зеленська стала першою в історії дружиною іноземного президента, яка виступила у Конгресі США. Вона закликала надати Україні системи ППО та більше зброї для спільної перемоги. Під час виступу Зеленська показала відео з чотирирічною Лізою, яка загинула через ракетний удар по Вінниці, а також фото та відео із загиблими під час удару по Кременчуку.

"Ми щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч із нами в боротьбі за наші спільні цінності – людське життя й незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам", - наголосила перша леді.

Також вона підкреслила, що війна ще не скінчилася.

"Я зараз прошу про річ, якої б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброї! Зброї не для того, щоби нести війну на чужу землю, а щоби захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим!" - зазначила Зеленська.

Вона зауважила, що просить також надати Україні засоби протиповітряної оборони: "Щоби ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоби вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї".

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За словами Зеленської, США знають, що таке терористичні атаки, і завжди прагнули перемогти тероризм.

"Тож допоможіть нам спинити терор проти українців, і це буде нашою спільною великою перемогою – в ім’я життя, свободи і прагнення до щастя кожної людини, кожної родини",- наголосила вона.

Дружина Президента підкреслила, що це не лише її прохання, а і її чоловіка.

"Ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно – більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це завелике бажання?" - сказала Зеленська.

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На її переконання, можливість її як першої леді України говорити з Конгресом США саме про зброю є проявом "найбільшої рівності".

"Це рівність вільних людей. Людей, які знають, що вони захищають, знають, заради чого живуть. Я маю надію, що ви мене сьогодні почули. І сподіваюся, що ваші рішення будуть швидкими", - наголосила Олена Зеленська.

По завершенні виступу Зеленській аплодували стоячи.

Як повідомлялося, дружина Президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.