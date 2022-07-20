Зеленська в Конгресі США закликала надати Україні зброю для захисту. ВIДЕО
Дружина Президента Олена Зеленська подякувала Сполученим Штатам за потужну підтримку та звернулася з проханням допомогти Україні зупинити російський терор і надати більше зброї, щоби захистити мир і життя українців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона заявила під час виступу у Конгресі США.
Зазначимо, що Олена Зеленська стала першою в історії дружиною іноземного президента, яка виступила у Конгресі США. Вона закликала надати Україні системи ППО та більше зброї для спільної перемоги. Під час виступу Зеленська показала відео з чотирирічною Лізою, яка загинула через ракетний удар по Вінниці, а також фото та відео із загиблими під час удару по Кременчуку.
"Ми щиро вдячні за те, що Сполучені Штати стоять поруч із нами в боротьбі за наші спільні цінності – людське життя й незалежність. Ви допомагаєте нам дуже потужно. Поки росія вбиває, Америка рятує. І ви маєте про це знати. Дякуємо вам", - наголосила перша леді.
Також вона підкреслила, що війна ще не скінчилася.
"Я зараз прошу про річ, якої б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброї! Зброї не для того, щоби нести війну на чужу землю, а щоби захистити свій дім і право прокидатися у ньому живим!" - зазначила Зеленська.
Вона зауважила, що просить також надати Україні засоби протиповітряної оборони: "Щоби ракети не вбивали дітей у їхніх візочках, щоби вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім’ї".
За словами Зеленської, США знають, що таке терористичні атаки, і завжди прагнули перемогти тероризм.
"Тож допоможіть нам спинити терор проти українців, і це буде нашою спільною великою перемогою – в ім’я життя, свободи і прагнення до щастя кожної людини, кожної родини",- наголосила вона.
Дружина Президента підкреслила, що це не лише її прохання, а і її чоловіка.
"Ми хочемо, щоб кожен батько і кожна мати могли сказати своїй дитині: засинай спокійно – більше не буде повітряних тривог, ракетних ударів. Хіба це завелике бажання?" - сказала Зеленська.
На її переконання, можливість її як першої леді України говорити з Конгресом США саме про зброю є проявом "найбільшої рівності".
"Це рівність вільних людей. Людей, які знають, що вони захищають, знають, заради чого живуть. Я маю надію, що ви мене сьогодні почули. І сподіваюся, що ваші рішення будуть швидкими", - наголосила Олена Зеленська.
По завершенні виступу Зеленській аплодували стоячи.
Як повідомлялося, дружина Президента України Олена Зеленська перебуває з візитом у Вашингтоні на запрошення першої леді США Джилл Байден.
Будь ласка, зачекайте...
ви - теж
не зважаючи на всіх найнятих подоляком ботів!
Кожна скумбрія вважає себе "володаркою морів" .... але люди цього не сприйматимуть.
P. S. Чого не закликає Вовчіка виробляти свою зброю а їздить як "актриса з Німецьких фільмів що готова прийняти з будь якої сторони у будь якій кількості" (В. Зеленський).
Насильно мил не будешь!
А только пришел - сделал что нужно біло Бене и Ко.
Они ведь не считают гоев за равноправных. Потому все закономерно и логично.
Юа - "проститутка" которая отдает себя всем.
Ворюги Кодломойские...
P. S. Кожна "скумбрія" вважає себе "володаркою морів"....
А українці розумнішають. Вам також цього бажаю.
Батьки у рф, батько бувший кгбіст і фсбешник.
Знову ж таки Кулініч з СБУ Херсона. Це жесть, яка біографія. Як !? Як його могли затвердити на цю посаду. Тим більше, що є досвід 2014 року ...
Про стан справ з держоборонзамовлення в воюючій країні відомий?
Чи тобі платять за розповсюдження "вподобайок" *ОПи?
перед тем как уйти на войну, нужно убить предателей и шпионов
Другими словами...Пурга...
Совпадение?не думаю...
Щодо виробництва. Був Житомерський бронетанковий ... і нема.
За валом інфи ми не знаємо що вціліло.
Мол "А вдруг, если она жалобно попросит - может и так дадут, а мы будем дальше откашивать от обязательств строить демократию и будем творить беспредел диктатуры, обзывать вас по всякому... а вы давайте пошевеливайтесь! А то мы ещё детей зеленского пришлём на коврике возле Сената выступать с акробатическими этюдами "назначили прокурора CАП - сняли ген прокурора - оппа !!!"
Без Америки Перемога не реальна,це факт..кожний голос важливий
Молодцы. Они, с международной трибуны выбивают реальную помощь Украине показывая истинное лицо Кремля. Нормальные люди видя это, понимают на своем, личном уровне, с чем имеет дело Украина и понимают, что мимо этого нельзя проходить, отсидеться, отмолчаться.